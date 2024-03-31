Сами перессорятся. Чем выгоден Трамп Китаю, - Чжоу Бо

11:28 01.04.2024

South China Morning Post

Гонконг



Вот почему Китаю выгодно президентство Трампа



Угрозы Трампа не действуют на Китай, но могут оттолкнуть от США союзников по НАТО и усугубить конфликт на Ближнем Востоке, пишет SCMP. Трамп сам добьет то, что осталось от "международного порядка на основе правил".



Чжоу Бо



Поскольку Дональд Трамп слегка опережает Джо Байдена в национальных опросах на фоне подготовки США к президентским выборам, как в случае его избрания может выглядеть политика страны в отношении Китая? Мой ответ прост: администрация Трампа 2.0 будет во многом схожа с администрацией Байдена. Политика Америки в отношении КНР резко изменилась, когда Трамп стал президентом в 2017 году. Но его главное наследие не в ослаблении связей, которое Байден продолжил ради "снижения рисков", а нечто из разряда идеологии - укоренившийся двухпартийный консенсус против Китая.



Откровенно говоря, Трамп не идеолог. Но как только двусторонние отношения охватывает идеология, пространство для маневра резко сужается. Способен ли на это Трамп? В качестве примера можно привести Ричарда Никсона. Бывший президент США, некогда убежденный правый антикоммунист, больше всего запомнился исторической поездкой в Китай с целью растопить лед в отношениях. Никсон, однако, всем известен как стратег, тогда как Трамп - лишь самодовольный "воротила". В своей первой книге "Искусство заключать сделки" он писал: "Мой стиль заключения сделок очень прост и прямолинеен. Я ставлю очень высокую цель, а затем просто нажимаю, нажимаю и нажимаю, чтобы получить задуманное".



По иронии судьбы, лучше всего такая стратегия, похоже, срабатывает с американскими союзниками. Их потрясли его посулы поощрять русских "делать все, что заблагорассудится" в отношении любой страны-члена НАТО, которая не желает выполнять финансовые обязательства перед военным альянсом. Если Трамп станет президентом во второй раз, то почти наверняка они тут же ринутся достигать целевого показателя военных расходов в 2% от ВВП, чтобы избежать худшего сценария - выхода Америки из НАТО. Если представить это как кнут, то сработает он, как ожидается, гораздо лучше байденовского пряника.



Однако с Китаем такое не сработает. Трамп грозит ввести пошлины в размере 60%+ на весь китайский импорт. Но это сократит долю импорта Соединенных Штатов из Китая почти до нуля, пострадают американские производители в КНР, финансовые рынки США рухнут, а американцы станут больше платить за товары из других стран. Таким образом, Трамп мало чем будет отличаться от Байдена с его ограничениями на поток ключевых технологий в Китай по принципу "маленький двор и высокий забор". Но ни один из них не может остановить приток в Китай высококвалифицированных технологических талантов, в том числе прошедших обучение в США. Инвестируя огромные средства в инновации, Китай в 2022 году подал больше заявок на интеллектуальную собственность, чем весь остальной мир вместе взятый.



Сможет ли Трамп изменить ситуацию в тайваньском вопросе, который является главной заботой Пекина? В отличие от Байдена, он никогда официально не клялся защищать Тайвань. Но Пекину этого мало. Визит Нэнси Пелоси в 2022 году спровоцировал вокруг острова учения Народно-освободительной армии с боевыми стрельбами. Реакция Пекина должна ужесточаться с каждой провокацией, и каждый раз реакция будет создавать новый статус-кво. Теперь китайские военные самолеты регулярно летают над срединной линией Тайваньского пролива, несмотря на протесты местных властей. Политика Трампа в отношении Китая также будет зависеть от уровня внутренней и международной поддержки. Как показал прошлогодний опрос ABC News/Ipsos, три четверти американцев считают, что страна движется в неправильном направлении. А говорить о надежной дипломатии в разделенной Америке не приходится.



Боевые действия на Украине и на Ближнем Востоке наверняка отвлекут внимание следующего американского президента от Пекина. Трамп утверждает, что, будучи президентом, мог бы положить конец российско-украинскому конфликту всего за сутки. Да, это самохвальство, но оно доказывает, что ключом к разрешению конфликта является именно поддержка Киева Вашингтоном. Украина, потерпев неудачу в контрнаступлении при полной поддержке НАТО, потеряла надежду вернуть утраченные территории, а России придется мириться с расширением НАТО. Наиболее вероятный исход, который никому не нравится, - перемирие в самом сердце Европы.



На Ближнем Востоке было разбазарено наиболее значительное дипломатическое достижение Трампа - "Авраамовы соглашения", направленные на улучшение связей между Израилем и рядом арабских стран. В отличие от Байдена, у которого сложились прохладные отношения с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, Трамп был ближайшим политическим союзником последнего в течение четырех лет своего первого срока. Он может дать Израилю больше свободы действий, чем Байден, хотя это разожжет региональный конфликт еще сильнее.



Ядерная проблема Ирана с новым приходом Трампа только усугубится. До сих пор Тегеран не принял политического решения о производстве ядерной бомбы, но оно будет становиться все привлекательнее по мере усугубления ситуации на Ближнем Востоке. Он уже нарастил производство 60%-го урана и может быстро повысить показатель до 90%, необходимых для создания бомбы. А Саудовская Аравия пообещала последовать в таком случае его примеру.



Проигравшими из двух упомянутых конфликтов выйдут не только воюющие стороны, но и Соединенные Штаты, авторитет которых, в том числе и моральный, оказался сильно подорван из-за двойных стандартов в противоречащих друг другу ответах на происходящее в секторе Газа и на Украине. Глобальный Юг широко критикует такого рода вопиющее лицемерие. Ущерб возмещать нелегко, особенно дельцам, которым глубоко плевать на завоевание сердец и умов.



Второе президентство Трампа еще сильнее ускорит то, что член палаты представителей Марджори Тейлор Грин (Marjorie Taylor Greene) называет "национальным разводом". Кто бы ни стал следующим президентом, ему будет трудно и дальше продавать так называемый международный порядок, основанный на правилах. Он обнаружит, что кое-кто на Глобальном Юге готов согласиться на разделение по принципу "демократия против автократии" и что желанием выбирать сторону не горят даже союзники Америки. А его список вопросов для обсуждения с Пекином будет еще длиннее, чем сейчас. Так зачем Китаю беспокоиться?