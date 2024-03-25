Акцент зла, миграционный пузырь и безумная гонка ученых, - И.Нагаев

11:30 01.04.2024 Акцент зла, миграционный пузырь и безумная гонка ученых

хроники смуты: март 2024 года



Игорь Нагаев



Жертвоприношение



Когда я начал вести цикл под названием "Хроники Смуты", то подробно объяснил почему считаю это время смутным. Потому у многих людей исчезло уверенное исконное понимание добра и зла, выработанного человечеством веками, и четкие границы допустимого в своих поступках. Может ли человек, который называет себя мусульманином совершать убивать ни в чем не повинных людей? Нет, конечно. Может ли он совершать против законов Создателя такое людоедство, да еще в священный для всех мусульман месяц Рамадан? Конечно, нет. Может ли нормальный человек убивать хладнокровно ни в чем не повинных детей? Нет, конечно. Может ли вообще человек взять на себя право решать судьбы других? Может ли человек, который никогда никого не убивал, с первого раза хладнокровно и с азартом убивать безоружных людей и еще добивать их ножом? Нет, конечно. Так могут только нелюди с опытом боевых действий и убийств. Говорят, что один из этих душегубов ране был на концерте в этом концертном зале Крокус Сити Холл, он сидел в фойе и беззвучно и беспрестанно, как будто читал молитву. Интересно кому? К Богу- Создателю эти убийства совершенно точно не имеют отношения. Бог создавал нас из любви и для любви. Тогда кому он молился? Ответ на поверхности- сатане. И если отвлечься от политической подоплеки, то на поверхности попытка принести в жертву весь зрительный зал в 6000 человек, предать их смерти от оружия и огня. Именно сатанисты любят такое сочетание, как говорят специалисты по оккультным наукам. Т.е. мало того, что заказчики преследовали цели практические политические, так они еще и сатанисты. Я не раз говорил нашим слушателям, что в ХХ веке во всем мире случился небывалый всплеск сатанизма под разными вывесками и названиями. Люди считают, что только вступив в союз с кем-то или чем-то, они вдруг решат все свои материальные и бытовые проблемы. Т.е. трудиться не надо, только приноси человеческие жертвы- и все. Смешно, но не очень. Кстати, на позициях, оставленных ВСУ и нацбатами находят очень много сатанинской символики и книг на эту тему.



Теперь что хотели заказчики? Мы их не знаем. Но лучше всех умеют работать с экстремистами от ислама именно англичане, а не американцы. Это факт. Американцы создают всякие Аль-Каиды*, а потом те выходят из-под их контроля и начинают бить создателей. Англичане не создают, они пользуются. Кроме того, сам теракт подготовлен и организован очень тщательно и основательно. Учтены такие факторы как время реагирования полиции, ОМОНа, пожарной команды, которая , кстати у Крокуса своя. И даже, судя по всему, известно было, что именно этот концерт не будет охраняться кучей правоохранителей или чоповцев с автоматами и пистолетами, а просто обычными охранниками-контролерами с металлодетекторами и без оружия. И явно известно было, как заранее заминировать крышу, без взрыва которой последствия были бы меньше. Явно известны особенности и технические данные и возможности автоматической системы пожаротушения АПТП и Автоматической системы пожарной сигнализации и управления эвакуацией АПС.



Вот общая упрощенная схема АПС. Именно она должна включать аварийное освещение с указателями выходов, включать оповещение людей, и самое главное- именно она активирует открытие электромагнитных замков на дверях аварийных выходов, если там такие замки. Но получилось, что люди двигались в темноте, а двери аварийных выходов были закрыты. Т.е. АПС либо не сработала в автоматическом режиме, либо ее не запустили вручную, либо были неисправны сами замки дверей.



Автоматическая управляемая система пожаротушения это другая система, и она тоже бывает разных видов. Вот один из вариантов.



Некоторые граждане, которые спасались из Крокус Сити Холла, если бы она сработала сразу и как надо, не выбегали бы в тлеющей одежде.



Разумеется, что там работало или нет, установит следствие. Равно как и будет дан ответ на вопрос о том, кто и что взорвал на крыше.



Теперь о том, зачем был нужен этот теракт. Тут можно увидеть сразу несколько слоев.



1) Западу нужно заставить Россию сесть за стол переговоров и подписать Стамбул 2.0 по Украине на условиях Запада. Теракт, в котором сгорело бы аж сразу 6000 человек очень пришелся бы кстати, чтобы сорвать выборы Президента России и вызвать волнения в стране. На фоне них можно было бы начать контрнаступление с участием иностранных военных. Однако, что-то пошло не так - выборы сорвать не удалось, контрнаступление не состоялось. Кроме того, Москва нанесла ряд чувствительных ударов по энергетике Украины, в частности, по крупному газовому хранилищу, точнее, по его инженерии. Этим ударом Россия показала, что продлевать контракт на транзит газа в Европу газа не будет, и место нашего газа пусть окончательно занимает американский и любой другой, в т.ч. российский СПГ. Т.е. мы не мешаем американцам сажать Европу окончательно на иглу американского СПГ.



2) На фоне ударов по энергетике Украины ответ России на Стамбул-2.0 заранее понятен, и смысл теракта такого масштаба потерян. И если украинские спецслужбы его все же запустили, то это значит, что сделали это уже по своей инициативе, хотя сама операция явно подготовлена и срежиссирована англосаксами, а украинские спецслужбы просто исполняли задуманное. Акцент теперь будет смещен на то, чтобы столкнуть Россию и государства Центральной Азии. Тем паче американский и английский бизнес давно уже пытаются осваивать территорию Средней Азии. Деньги идут за политикой, политика идет за деньгами. Так было всегда.



Там, где есть вопросы, как и кого столкнуть лбами, всегда ищи англосаксов. Если учесть, что ЦРУ США создавалось при активном и непосредственном участии английской МИ-6, то учителя ученики так и не смогли превзойти. Только англичане могли так грамотно выставить ситуацию с четырьмя задержанными убийцами, что независимо от того поймали бы их, или они бы ушли на Украину, в любом случае их никто прятать не собирался. Просто необходимо было озвучить их гражданство Таджикистана, чтобы вызвать резкий всплеск межэтнических отношений в России. Этого всплеска, слава богу, не произошло. Пока одни граждане Таджикистана убивали в зале людей, другие граждане Таджикистана, как тот подросток, что подрабатывал в гардеробе, выводили людей и всячески им помогали. Нормальные люди не убивают невинных, нормальные люди их защищают. В таких страшных ситуациях всегда становится ясным кто из себя что представляет. Так, инвалид-колясочник, талантливый певец, кстати, закрыл собой от пуль свою преподавательницу пения, 35-тилетний мужчина с голыми руками бросился на одного из убийц, обезоружил его и вместе с другим гражданином отправил в нокаут. И на этом фоне омерзительно смотрятся арестованные нелюди, которые прятались в кустах и на деревьях, убегая от правоохранителей. Светлая память всем невинно убиенным!



Реквием

Отболит, но, конечно, нескоро,

Если может вообще отболеть.

Бьется жизнь в очень малом зазоре

Данных лет, чтобы ярко гореть,



Чтоб Теплом поделиться однажды,

И любимым вручить оберег.

Из всех жажд нет страшнее той жажды,

Как найти свой единственный брег.



Припев:

Душ ангельских больше и больше,

Чернь тьмы прочь с рассветом уйдет,

Бессмертных Смерть числится ложью,

Любивших любовь и найдет.



Нет страшнее, чем жить пустоцветом,

Отказавшись мир этот принять.

Наш Создатель любовь ярким светом

Раздает всем готовым принять.



Белый наст лепестков под ногами,

А на небе из звезд белизна...

Не пытайся сравниться с богами,

И вершить чьи-то судьбы зазря.



Испытание наше любовью,

Наказанье в гордыне, деньгах,

Кошка-ночь вновь прильнет к изголовью,

Чтоб хранить нас хотя бы в мечтах.



Припев:

Душ ангельских больше и больше,

Чернь тьмы прочь с рассветом уйдет,

Бессмертных Смерть числится ложью,

Любивших любовь и найдет.

25.03.2024г. г.Москва



Трудовые мигранты



Однако вопрос о трудовых мигрантах уже перезрел и решать его в любом случае надо. Мы все прекрасно знаем, насколько коррумпирована система контроля за мигрантами. Мы знаем, что через диаспору мигранты могут купить все нужные документы для труда и жизни, даже получить гражданство стремительно и красиво. Мы также знаем, что вокруг этого процесса существует целый бизнес из юридических фирм, а также в нем волей- неволей участвуют участковые и некоторые другие представители правоохранительных органов, ибо заработать хочется всем. Раньше своего участкового все знали в лицо, и участковый был в курсе всех дел, включая то, кто на несколько дней у кого снял квартиру. Сейчас толку от участковых практически нет. И это неправильно, ибо роль его в цепочке правоохранителей очень велика.



Тема мигрантов актуальна для многих стран. Ибо рыба ищет, где глубже, а человек - где лучше. Конечно, высококвалифицированные мигранты - меньшинство, большинство – низкоквалифицированные, или же вообще не собираются работать, только получать пособия по безработице. Самым сладким местом в этом плане для мигрантов является Германия.



Зачем на самом деле развитым странам мигранты?



1) Это дешевая рабочая сила, которая готова выполнять за небольшие по местным меркам деньги работу, на которую несогласны местные. Кроме того, в наших российских условиях, они готовы делиться своей зарплатой с местными начальниками, иначе лишатся работы. Это выгодно для начальников.



2) Те из них, кто получают пособия из бюджета, тратят деньги внутри страны пребывания, т.е. растет ВВП страны, а в казну деньги возвращаются в виде налогов от предприятий, где были потрачены деньги, например от магазина.



3) Они, если становятся гражданами, голосуют за тех, кто их призвал в страну и обеспечил пособиями, т.е. в случае США мигранты из Центральной и Южной Америк голосовать будут за демократов.



Как мы видим из этой схемы, мигранты выбирают для жизни и работы те страны, которые им удобней. Жителям бывшего СССР, конечно, удобно приезжать в Россию, так как многие из них довольно неплохо знают русский язык. В Японию мало кто приезжает, и туда мало кого пускают, и без хорошего знания английского и японского там совершенно точно делать нечего. Однако ввиду быстрого старения и вымирания японцев, и, кстати, корейцев, и Япония и Южная Корея вынуждены либо все роботизировать, что очень дорого, либо принимать на работу мигрантов. Япония в последние годы начала либерализацию законов, касающихся мигрантов. При этом доля мигрантов в Японии все равно пока очень мала.



В нашем случае мигранты трудятся в основном в строительной отрасли и в ЖКХ. Казалось бы, ничего страшного. Однако, на этих местах могли бы работать и местные, но за более высокую зарплату, что совершенно невыгодно работодателям. Т.е., если мы изменим налогообложение таким образом, чтобы было выгодно брать на работу местных, то количество мигрантов в нашей стране резко уменьшится, а уровень жизни местных граждан повысится. Но никто не собирается идти по такому пути. В результате имеем то, что имеем, а именно:



- огромные централизованные диаспоры, которые коррумпируют местные власти по поводу и без, поселки и кварталы в городах, в которые скоро полицейские будут бояться заходить. Кто не верит, пусть посмотрит мусульманские кварталы Лондона;



- школы, в которых учатся дети, которые не знают ни русского языка, ни наших обычаев, и которые начинают издеваться над местными;



- получаем огромное количество людей, которые не хотят жить по нашим законам, а пытаются установить здесь свои законы.



Т.е. этот пузырь проблем должен был когда –то лопнуть и забрызгать нас всех своей пеной. Он забрызгал кровью и огнем невинно убиенных 22.03.2024 г. Проблему пора срочно и разумно решать, иначе такие Крокусы будут опять и опять.



Наука



В настоящее время финансирование науки во всем мире так или иначе завязано на гранты, в том числе государственные. Чтобы выиграть грант, продлить уже существующий и отчитаться по нему, необходима соответствующая научная экспертиза. Она так или иначе завязана на ключевых показателях эффективности (KPI). Часто основным показателем является количество научных публикаций и рейтинги журналов, в которых принимаются эти самые публикации. Вследствие этого, последние два десятилетия наблюдается экспоненциальный рост публикаций по всему миру.



В острой конкуренции за финансирование научные коллективы часто вынуждены ввязываться в гонку публикаций. Доходит до того, что некоторые рейтинговые ученые являются соавторами более чем в 100 статьях в год. Естественно, такой процесс не может не отразиться на качестве статей. Так, даже в самых рейтинговых журналах участились случаи отзыва статей, в том числе из-за намеренно подделанных данных. Из-за увеличения числа статей, стали появляться новые научные издательства, потому как нынешних перестало хватать. Появились и новые финансовые модели. Так, классическая модель предполагала, что научный коллектив бесплатно публикует статью в журнале после положительных рецензий. Но читателям этих журналов приходится платить за статью – ее нет в открытом доступе, либо покупать подписку на весь журнал. То есть, научное знание доступно лишь после оплаты, причем часто эта оплата велика – ведущие университеты вынуждены тратить десятки, а то и сотни тысяч долларов на то, чтобы у сотрудников был доступ к статьям к таким журналам. Крупнейшими научными издательствами являются голландская компания "Эльзевир", немецкая "Шпрингер" и английская "Тейлор-Френсис".



В последнее время стало развиваться альтернативная бизнес-модель. В этом случае платит за публикацию сам коллектив, зато статья становится доступна всем желающим. Сейчас возможность таких публикаций присутствует в большей части издательств, тем ни менее, лидерами стали китайцы. Одним из лидеров в этой отрасли стало швейцарское издательство MDPI, насчитывающее более 400 журналов разной направленности, от физики до сельского хозяйства. Принадлежит издательство китайцам, а китайцы – гении торговли. Они смогли сделать прекрасную скидочную систему, подсаживающую людей на их журналы. Когда научная статья приходит в издательство, сначала ее проверяет редактор, указывая на какие-либо глобальные вещи, к примеру, излишне большой процент заимствований. Далее, статью требуется отрецензировать. Для этого приглашаются эксперты из профильной научной области. Так вот, MDPI представляет прекрасную систему скидок для таких приглашенных экспертов, которая позволяет им порой публиковаться практически бесплатно. Естественно, при такой системе редакторы и эксперты, а уж тем более издательство, заинтересованы в том, чтобы опубликовать статью как можно быстрее. В старом чопорном немецком или английском журнале может уйти больше года на переписку с экспертами, отстаивание своей правоты, проведение новых экспериментов и т.д. В случае MDPI нередки случаи, когда от момента подачи статьи до момента публикации проходит меньше месяца. Естественно, в безумной гонке за статьями ученые хотят опубликовать как можно больше научных работ. Открытий меньше, а публикаций больше- таков итог. К этому надо добавить еще тот факт, что у прославленных старых журналов, по типу Nature, во главе стоит своя тусовка, и если ты не в ней, то шансов опубликовать свое передовое исследование и левитирующей лягушке (британские ученые не просто так стали объектом для анекдотов, такие публикации имеют место быть ) увы, почти нет. К тому же после начала СВО часть европейских и американских журналов перестала брать на рассмотрение статьи с авторами из России. А вот китайцы – запросто. Плати вечнозеленые, и все будет хорошо.



Хороша ли эта безумная гонка? Часть ученых считает, что после такого гигантского накопления знаний нас ждет очередной прорыв, как тот, что случился сто лет назад. Но другие считают, что такая система девальвирует научное знание и науку в целом. Растет число посредственных публикаций, растет число фальсификаций. А ведь это рано или поздно может аукнуться. Так, в 2006-м в журнале Nature вышла статья, в которой авторы заявили, что знают, как развивается болезнь Альцгеймера. После этого начались программы по изобретению лекарств, проводились большие исследования, в том числе и на людях. В 2022 году выяснилось, что основополагающие результаты, изюминка публикации, были, судя по всему, подделаны. Таким образом, миллиарды долларов ушли в никуда.



Когда-то научные статьи были небольшими по размеру. Так, статья Уотсона и Крика про расшифровку ДНК занимала 1,5 страницы. Сейчас же статьи занимают 20, 30 и больше страниц. Да, стали сложнее методики, компьютерные технологии позволили получать и обрабатывать больше данных, поэтому хочется проводить сложные и дорогие исследования. Ведь как говорится, все простое открыли до нас. Но вопрос, во всех ли случаях этот тезис верен? Часто бывает так, что все гениальное просто. В любом случае, ученые вынуждены подстраиваться под эти реалии. Поэтому часто работа ученого состоит из написания статей, написания заявок на грант, написания отчета по уже существующему гранту и.т.д. На саму науку времени остается куда меньше, чем было у Гильберта, Эйнштейна или Вавилова. Поэтому нынешние ученые часто самые настоящие писатели и юристы. Бумага тут, документ там, статья тут, акт там… Кажется, целые леса могли бы стоять и не тужить, ан нет – нужно писать статьи, отчеты, заявки… Товарищи чиновники, подумайте об экологии!



С появлением нейронных сетей, способных генерировать текст, писать статьи стало проще. Некоторые высокорейтинговые ученые не стесняются открыто говорить, что используют ChatGPT при написании некоторых разделов научных публикаций, так как это резко ускоряет процесс. В результате начались скандалы, когда стало ясно, что статьи пишут не сами ученые по реальным исследованиям, а содержание придумывает искусственный интеллект. То есть вся система публикаций в мировой науке, подконтрольная Западу, себя опорочила.



Иначе говоря, жить по старым правилам, установленным Западом, уже невозможно даже в науке, нужны перемены.



В заключении опять возвращаемся к страшной трагедии в Крокусе.



Крокус Сити Холл 22. 03. 2024



Кто победить не смог на поле боя,

Тот безоружным подло в спину бьет,

Москве сегодня ночью нет покоя,

И вой сирен на части душу рвет.



Пылает адом крыша Крокус Сити,

А с нею ненависть съедает изнутри!

И чей-то крик: "О, Боже, помогите!"

И звон стекла… и выстрелы вдали…



Кем надо быть? Какой трусливой тварью,

Чтобы стрелять невинного в упор?!

Живое сердце рвать горячей сталью,

Совсем бездушно дергая затвор.



Лишь черный дым над зданием клубится,

А нужных слов в ответ не подобрать…

Крепись, народ. Держись моя столица.

Им все равно нас всех не запугать!



Аленка Черри (Черемискина)



*террористическая организация, запрещенная в РФ



Подробнее

https://zavtra.ru/blogs/hroniki_smuti_mart_2024_goda Источник - Завтра

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1711960200





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