Америка готовится к высокотехнологической войне с Россией и Китаем. Часть III, - Владимир Овчинский

11:32 01.04.2024 Америка готовится к высокотехнологической войне с Россией и Китаем. Часть III



Владимир Овчинский



Роботы приближаются: Пентагон экспериментирует с человеко-машинной войной



"Маленький черный дрон, похожий на игрушечный вертолет, поднялся над группой глинобитных построек в тихой пустынной деревне, издавая слабое жужжание.



Дрон, "Призрак-X" компании Anduril Industries, остановился, а затем поднялся выше и исчез в облаках. За ним последовал еще один.



На первый взгляд небольшие и безобидные дроны служили глазами пехотной роты, спрятанной в окружающих горах и готовящейся вернуть деревню, удерживаемую противником.



И эти дроны были не одни.



Внезапно на место происшествия ворвалась подавляющая группа истребителей воздушного и наземного базирования. "Октокоптер" громыхал по небу с высокоточными боеприпасами и другими роботами, прикрепленными к его днищу, сбросив три 60-мм минометных снаряда на крышу и другие небольшие ручные цилиндрические "метательные роботы" на землю.



В поле зрения появились боевые роботизированные машины, вооруженные пулеметами 50-го калибра и М240, ведущие огонь по позициям противника и обеспечивающие прикрытие войск, маневрирующих в село.



Тем временем четвероногий робот-собака вышел из густого облака дыма, предоставив солдатам, наблюдавшим за происходящим издалека, другой вид".



Эта сцена стала кульминацией усилий армии США понять, как можно совместно использовать людей и машины на поле боя. В марте руководители служб Пентагона прибыли в Форт Ирвин, штат Калифорния, где находится Национальный учебный центр, для участия в крупных учениях, известных как Project Convergence ("Проект конвергенции").



По словам высокопоставленных чиновников, демонстрация стала проблеском будущего армии. Генерал Джеймс Рейни, возглавляющий Командование Армии будущего , ожидает, что будущие силы службы будут настолько интегрированы с машинами, что люди столкнутся с гораздо меньшим риском.



"Мы никогда больше не будем обменивать кровь на первый контакт", - часто говорит он, обещая вместо этого использовать роботов.



Но правильно сформировать эти формирования будет непросто, признают лидеры. Чтобы интеграция человека и машины работала, в ее основе должна лежать функциональная и удобная для пользователя сеть, требуется защита от кибератак, а системы должны иметь необходимый уровень автономии.



Самым трудным фактором окажется не технология, а скорее отказ от устаревших процессов закупок, которые препятствуют быстрым закупкам и замедляют поставки солдатам.



"Темп угрозы и темп развития технологий - эволюция идет гораздо быстрее, и мы не добьемся успеха, если продолжим приобретать технологии или даже решим развивать их обычными темпами", - Джозеф Уэлч, директор армейского центра C5ISR заявил об этом на мартовском мероприятии.



Учения "Проект конвергенции" последовали за месяцами усилий, направленных на интеграцию людей и машин в сервисные формирования. Это был шанс увидеть, что работает, а что нет, пока армия готовится к борьбе с противником, обладающим передовыми возможностями.



Служба настаивает на том, что теперь она готова приступить к созданию интегрированных человеко-машинных формирований.



Бюджетный запрос на 2025 финансовый год знаменует собой первый случай, когда армия включила финансирование для этих формирований, также называемых H-MIF. На первый этап, который обеспечит первоначальную возможность интеграции человека и машины в пехотные и бронетанковые формирования, требуется 33 миллиона долларов. Армия экспериментировала с обоими вариантами в рамках проекта "Конвергенция".



Согласно бюджетным документам службы, она хочет, чтобы машины в этих новых формированиях "разгружали риски" и предоставляли солдатам "дополнительную информацию для принятия решений".



Управление быстрых возможностей и критических технологий армии возглавляет усилия по созданию Командования будущего. Офис создает прототипы, используя существующие воздушные и наземные роботизированные программы и полезную нагрузку, используя при этом общую архитектуру, коммуникационные и сетевые возможности.



Финансирование на 2025 финансовый год, как заявили в армии, будет направлено на продвижение концепций посредством прототипирования, а также позволит солдатам оценить их в ходе учений и экспериментов.



На мероприятии армия наводнила поле боя роботами, датчиками и другими машинами, предназначенными для помощи солдатам в сложных полетах. В эксперименте участвовали воздушные и наземные роботы с реконфигурируемой полезной нагрузкой, привязанные дроны, системы противодействия дронам и излучатель-приманка чревовещателя, который имитирует радиочастотный трафик, чтобы сбить с толку врага.



В учениях использовано более 240 технологий, включая возможности союзных вооруженных сил Великобритании, Канады, Австралии, Франции и Японии.



Решение больше полагаться на роботов - это не выбор, по мнению Александра Миллера, который сейчас занимает должность технического директора у начальника штаба армии генерала Рэнди Джорджа.



Джордж и Миллер оба наблюдали за экспериментом в марте. Миллер взял с собой мобильный телефон с приложением, демонстрирующим новый армейский тактический штурмовой комплект. Приложение в режиме реального времени накладывает местоположение солдат и роботов, а также позиции противника.



Служба знает, что должна это сделать, иначе "мы радикально отстанем", сказал Миллер об интеграции человека и машины.



Интеграция роботов в формирования также ускоряется, потому что "произошел культурный сдвиг", сказал Миллер. "Прошло 12–18 месяцев, когда мы перестали относиться к роботам как к индивидуальному дополнению для солдат и начали говорить: "Какие скучные, грязные, опасные и разрушительные вещи на самом деле могут делать роботы, кроме боевой мощи?" ? Как нам их усилить, не убирая ни одного стрелка или нескольких стрелков с линии для управления роботом?".



Солдат проекта Конвергенция демонстрирует использование гарнитуры дополненной реальности для выявления угрозы и вызова огня.



Например, во время мартовского эксперимента армия отправила наземного робота с программой разминирования для развертывания вдоль линий противника.



По словам Уэлча, появление новых моделей интеграции человека и машины стало возможным благодаря прогрессу коммерческих технологий. "Этот процесс значительно ускорился во многих различных технических областях", - сказал он.



Искусственный интеллект становится умнее; датчики становятся меньше, легче и универсальнее; решения для подключения более распространены; возможности воздушного, наземного и космического базирования легче использовать.



Армейские руководители признают, что впереди еще много работы по интеграции роботов и солдат на поле боя. Сам эксперимент показал, "насколько это будет сложно… когда мы действительно будем распространять более дешевые и дешевые варианты и намеренно загромождаем окружающую среду", - сказал Миллер.



Помимо технических проблем, сказал Джордж, армия должна убедить Конгресс изменить процесс закупок, чтобы служба могла приобретать или адаптировать возможности в рамках более широких линий финансирования. Цель, пояснил он, состоит в том, чтобы лучше реагировать на то, что полезно для солдат, и иметь возможность быстро закупать небольшое количество этого оборудования.



Одно из направлений деятельности – убедиться в том, что армия может менять системы без необходимости получения разрешения на перепрограммирование или нового финансирования.



Технические и оперативные способы, с помощью которых армия собирается использовать интегрированные человеко-машинные формирования сегодня, "не означают, что мы будем использовать их именно так через два года", - сказал Марк Китц, исполнительный директор программы командования и контроля армии.



Миллер сказал, что еще одним потенциальным препятствием является обеспечение достаточного производства компонентов в США.



"У нас должны быть одобренные и действительные компоненты, и мы не боимся их использовать, потому что они были созданы противником", - сказал он. Уэлч отметил, что армия работает с правительственными лабораториями США над решением некоторых проблем, связанных с компонентами.



Четыре направления исследований в области искусственного интеллекта для нужд Пентагона



Важной целью Агентства перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA) является разработка искусственного интеллекта, заслуживающего доверия, особенно для выдачи жизненно важных рекомендаций бойцам, сказал Мэтт Турек, заместитель директора Агентства.



Искусственный интеллект, машинное обучение и автономия в той или иной форме используются примерно в 70% программ DARPA, заявил Турек 27 марта на мероприятии Центра стратегических и международных исследований.



Еще одна причина, по которой развитие ИИ является таким приоритетом, заключается в предотвращении неожиданного прорыва в технологиях или "стратегической неожиданности" со стороны противников, которые также могут разрабатывать передовые возможности, сказал он, добавив, что DARPA также стремится создать свою собственную стратегическую неожиданность.



По словам Турека, для достижения этих целей DARPA ищет преобразующие возможности и идеи со стороны промышленности и научных кругов.



По его словам, одним из многих способов, с помощью которых агентство получает эти возможности и идеи, является проведение различных типов соревнований, в которых команды из частного сектора могут выиграть призы на миллионы долларов.



Примером этого, по его словам, является проект DARPA по искусственному интеллекту Cyber ​​Challenge, в котором используются генеративные технологии искусственного интеллекта - такие как большие языковые модели - для автоматического поиска и устранения уязвимостей в программном обеспечении с открытым исходным кодом, особенно в программном обеспечении, лежащем в основе критической инфраструктуры.



Большие языковые модели включают обработку человеческого языка и манипулирование им для выполнения таких задач, как безопасное компьютерное кодирование, принятие решений, распознавание речи и прогнозирование.



Турек сказал, что уникальной особенностью этой задачи является партнерство между DARPA и современными крупными поставщиками языковых моделей, которые участвуют в задачах, включая Google, Microsoft, OpenAI и Anthropic.



По его словам, примером использования автономности и искусственного интеллекта, который DARPA тестирует совместно с ВВС, являются истребители F-16.



Турек сказал, что DARPA имеет четыре направления исследований в области искусственного интеллекта с участием партнеров из промышленности и научных кругов:



Профессиональный искусственный интеллект;



Уверенность в информационной сфере, которая включает в себя инструменты, обнаруживающие такие вещи, как манипулирование медиа;



Безопасные и отказоустойчивые системы;



Оборонительные и наступательные киберинструменты.



Турек отметил, что в этих четырех областях существует значительная синергия.



Пентагон опирается на запущенные эффекты для модернизированного поля боя



Система ALE запускается с вертолета UH-60L Black Hawk, испытания начинаются в ходе проекта Конвергенция в сентябре 2020 года.



Армия США ускоряет реализацию своего плана по закупке средств запуска, способных летать на разных дальностях и развертываться с различных воздушных и наземных транспортных средств.



С отменой армейских пилотируемых ударных разведывательных самолетов будущего у службы появилось больше средств для реализации запущенных эффектов, основного беспилотного элемента модернизированного воздушного уровня, который сможет предоставлять такие возможности, как нацеливание, разведка, наблюдение, расширение сети и смертоносность в сложной среде.



Армия добавила ресурсы, которые позволяют межфункциональной команде Future Вертикального подъема и Авиации исполнительного управления программы интегрировать дополнительную полезную нагрузку на свои беспилотные самолеты и запускать эффекты, а также изменить некоторые графики приобретения возможностей - например, платформы для запуска эффектов дальнего действия - подробнее быстро, исполнительный директор программы армейской авиации бриг. Об этом заявил генерал Дэвид Филлипс на симпозиуме Глобальных сил Ассоциации армии США.



Год назад стратегия все еще была туманной. Армия рассматривала несколько классов размеров для запускаемых эффектов и создавала прототип первой версии небольшого средства. Эта версия должна была помочь службе решить, как закупать и использовать эти системы на поле боя.



Прототип с запущенными эффектами средней дальности является результатом сотрудничества пяти объединившихся компаний.



В 2020 году служба выбрала 10 компаний, предоставляющих зрелые запущенные технологии эффектов. Из них в начале 2023 года армия выбрала пять компаний, которые объединились для создания прототипа, каждая из которых внесет в систему свой элемент.



Anduril Industries предоставляет летательный аппарат. В 2021 году компания приобрела Area-I, первоначального разработчика машины Altius 700. Altius 700 используется армией для оценки последствий запуска более пяти лет. Collins Aerospace, компания Raytheon Technologies, является поставщиком систем миссии, а Aurora Flight Sciences - системным интегратором. Technology Service Corp. и Northrop Grumman Information Systems предоставляют модульную полезную нагрузку.



По словам руководителя проекта сухопутных войск по беспилотным авиационным системам полковника Даниэль Медальи, армия по-прежнему планирует завершить оценку прототипов в сентябре, а затем рассмотрит ряд вариантов: от быстрого развертывания до низкопроизводительного начального производства и дальнейшего прототипирования.



Но армия также работает над LE ближнего и дальнего действия.



В ходе недавних экспериментов и демонстраций армия подтвердила, что даже при скорости от 30 до 45 узлов она по-прежнему способна "успешно рассматривать эффекты запуска как главный датчик на поле боя", - сказал Бригадный Генерал Кейн Бейкер, возглавляющий усилия по модернизации авиации армии.



В феврале служба провела отраслевой день запуска эффектов с большой явкой.



По словам Медальи, в конце 2024 финансового года армия проведет оперативную демонстрацию своего прототипа LE средней дальности, после чего последуют дальнейшие усилия по интеграции платформы, чтобы принять решение о развертывании.



В марте служба опубликовала запрос предложений на LE ближнего радиуса действия. Она планирует серьезно приступить к процессу прототипирования этих усилий в начале 2025 финансового года и продолжит его до 2029 финансового года. Армия начнет производство LE малой дальности начиная с конца 2026 финансового года.



План состоит в том, чтобы выбрать как минимум двух поставщиков для обеспечения краткосрочного эффекта, поскольку отрасль насыщена возможностями в этой категории.



Версия дальнего действия считается скорее активом уровня Корпуса, и прототипирование начнет развивать возможности в конце 2025 финансового года, а производство начнется в начале 2027 финансового года.



В основе усилий лежит подход открытой архитектуры. "Мы не идем на компромисс в отношении подхода открытой системы из-за необходимых нам возможностей. Мы не знаем, что нам может понадобиться в 2028 финансовом году. Мы можем получить нетрадиционную угрозу".



Запускаемые эффекты также будут контролироваться одним и тем же контроллером, и это будет так же, как и для других БПЛА, а также для наземных роботов.



"БПЛА - это "широкое открытое пространство, мы не будем привязаны к поставщику, будь то летательный аппарат, его полезная нагрузка или система выполнения задач".



Армия планирует осенью сосредоточить внимание на демонстрационном мероприятии авиации EDGE, посвященном возможностям запускаемых эффектов. Некоторые LE будут сосредоточены на противодействии авиационным угрозам, другие - угрозам маневров, а третьи - угрозам разведки.



"Мы хотим, чтобы вы появились со своими полезными нагрузками, своими устройствами, своим программным обеспечением, а затем мы дадим вам задание и скажем: "Эй, давайте посмотрим, что вы можете сделать против этих высококлассных угроз, чтобы действительно получить представление о где мы находимся в отрасли по возможностям", - сказал Бейкер.



Пентагон модернизирует армейскую артиллерию



Армия США отказалась от своей пушечной артиллерии увеличенной дальности (ERCA) в пользу боеприпасов с увеличенной дальностью действия. В армии считают, что более масштабная артиллерийская стратегия будет включать в себя больше мобильных и автономных систем.



Завершенное в марте исследование обычных огневых средств, проведенное Пентагоном, показало, что необходимо сосредоточиться на более автономных артиллерийских системах с большей дальностью действия и улучшенной мобильностью, заявил 27 марта глава армейского Командования будущего.



Выступая на Глобальном симпозиуме Ассоциации армии США, генерал Джеймс Рейни сказал, что армия добьется этих улучшений за счет включения робототехники в системы, улучшения артиллерийских снарядов и использования легкодоступных вариантов мобильных гаубиц.



В прошлом году была начата работа над исследованием обычных средств артиллерии, которое должно привести к разработке новой стратегии. Рейни сказал тогда, что в ходе проверки будут учитываться существующие возможности и мощности, а также будущие потребности армии. Также предполагалось оценить новые технологии для улучшения обычного огня на поле боя, например, достижения в области пороха, которые позволяют пушкам средней дальности стрелять на такую ​​же дальность, как и системам большей дальности.



Исследование уже повлияло на одну программу. Армия, также проведя прототипирование артиллерийской системы увеличенной дальности, пришла к выводу, что платформа не является правильным подходом.



Вместо этого служба планирует сосредоточиться на расширении спектра существующих артиллерийских систем с помощью инновационных боеприпасов, которые все еще находятся в стадии разработки в рамках программы ERCA, сказал Рейни.



"Мы находимся в условиях ограниченных ресурсов", - добавил он. "Вы можете использовать изысканную систему или использовать более целостный подход".



Армия смогла провести ряд успешных испытаний прототипов ERCA, в том числе поразить цель на расстоянии 70 километров или 43 миль на полигоне Юма в Аризоне в декабре 2020 года с использованием управляемого артиллерийского снаряда увеличенной дальности Excalibur.



Проблемы с пушкой в ​​основном были связаны с длиной ствола пушки и ее способностью выдерживать большое количество снарядов без чрезмерного износа.



По словам Рейни, армия планирует поставить более совершенную бронированную гаубицу. "Есть несколько замечательных возможностей".



Однако у буксируемых гаубиц, возможно, нет ясного будущего в армии, сказал он, добавив, что "будущее буксируемой артиллерии не безоблачно".



Рейни сказал, что он "очень заинтересован в автономных и роботизированных артиллерийских решениях" для совместных формирований вторжения, таких как 82-я и 101-я воздушно-десантные дивизии.



По его словам , армия также реализует возможности мобильного ведения огня с закрытых позиций для легкой пехоты и формирований "Страйкер".



Пентагон предлагает новые варианты турельной системы ( установки для крепления орудий) армейских бронированных многоцелевых машин (AMPV)



Компания BAE Systems продемонстрировала свои возможности ExMEP гибкую конструкцию верхней пластины, которая позволяет быстро интегрировать в многоцелевую бронированную машину широкий спектр башен на симпозиуме Глобальных сил Ассоциации армии США в Хантсвилле, штат Алабама, 26 марта. На выставке была представлена 30-мм беспилотная башня Elbit Systems.



BAE Systems продемонстрировала универсальную верхнюю пластину, которая позволяет армейской многоцелевой бронированной машине легко менять башни для выполнения различных задач.



Компания представила AMPV в комплекте с 30-мм беспилотной башней от Elbit Systems на симпозиуме Глобальных сил Ассоциации армии США, который проходила 28 марта в Хантсвилле, штат Алабама, чтобы продемонстрировать свои возможности.



BAE взяла исходную верхнюю часть AMPV и установила верхнюю пластину, финансируемую и разработанную собственными силами, для создания пакета внешнего оборудования миссии, или ExMEP. Проект основан на исследовании турелей "всех видов по всему миру", заявила в интервью на мероприятии Меган Митчелл, директор по развитию бизнеса BAE в области армейских боевых систем.



ExMEP "позволяет AMPV принимать более 30 башен различного размера", добавила она. "Идея заключается в том, что это позволяет армии существенно расширить возможности использования AMPV".



Армейский AMPV, предназначенный для замены бронетранспортера M113 и серийное производство которого запущено в 2023 году, выпускается в пяти вариантах, находящихся на вооружении или планируемых: общего назначения; медицинская эвакуация; медицинское лечение; командование миссии; минометоносец.



"Сейчас мы находимся в полномасштабном производстве первых пяти вариантов, и это дает нам немного больше свободы, чтобы увидеть, что он может делать дальше", - сказал Митчелл. "Это чрезвычайно универсальная платформа, и она уже выполняет пять совершенно разных задач, и чтобы иметь возможность расширить эти возможности… существует гораздо больше M113, чем могут сделать пять вариантов.



"Что мы действительно хотели посмотреть, так это потребности армии и что мы могли бы создать, что позволит нам работать с армией, говоря: "О, если вам нужна система противодействия БПЛА, мы можем ее интегрировать". Если вам нужна такая турель, мы можем ее интегрировать", - сказала она.



В прошлом году компания продемонстрировала, что может быстро интегрировать разработанную Moog башню системы противодействия беспилотным самолетам в AMPV и успешно протестировала эту возможность в ходе боевой стрельбы в Аризоне. В BAE заявили, что в ходе испытаний в ноябре 2023 года он поразил как наземные, так и воздушные цели, всего через 15 месяцев после начала разработки ExMEP.



По словам Митчелла, в сотрудничестве с армией, где и BAE, и армия частично финансировали усилия, компания интегрировала 120-мм беспилотные турельные минометы Patria с помощью своего ExMEP. В январе компания BAE передала машину армии для испытаний, которые пройдут весной и летом на полигоне Юма в Аризоне. Дополнительные испытания продолжатся осенью.



Гибкая верхняя пластина, позволяющая интегрировать широкий спектр башен, предназначена не только для армии США, отметил Митчелл, но и создает возможности для потенциальных иностранных заказчиков, у которых могут быть особые требования, выходящие за рамки вариантов AMPV армии США.



ВМС США готовят испытание гиперзвукового оружия под наблюдением армии



Передача первого прототипа гиперзвукового оборудования солдатам 5-го батальона 3-го полка полевой артиллерии 17-й бригады полевой артиллерии завершена 7 октября 2021 года церемонией на объединенной базе Льюис-Маккорд, штат Вашингтон.



По словам директора Управления быстрых возможностей и критических технологий армии США, ВМС США готовятся к масштабным испытаниям гиперзвукового оружия, которое поможет определить дальнейший путь совместной программы разработки с армией США.



"Военно-морской флот продвигается вперед в своих испытаниях, которые представляют собой не запуск наземного вспомогательного оборудования, а всего лишь стартовый запуск, поэтому мы еще раз взглянем на ракету", - заявил генерал-лейтенант Роберт Раш в интервью Defense News 27 марта на симпозиуме Глобальных сил Ассоциации армии США.



По его словам, испытания военно-морского флота общего гиперзвукового планирующего корпуса приведут летом к армейским испытаниям ракеты с наземной пусковой установки. "Прямо сейчас, если все пойдет по плану, мы выйдем на стрельбище этим летом".



Гиперзвуковое оружие способно летать со скоростью более 5 Маха - или более 3836 миль в час - и может маневрировать на разных высотах, что затрудняет его обнаружение. C-HGB состоит из боеголовки оружия, системы наведения, кабелей и теплозащитного экрана.



США находятся в гонке за создание такого потенциала, а также за разработку систем защиты от гиперзвуковых ракет (Китай и Россия активно разрабатывают и испытывают гиперзвуковое оружие).



Весенние испытания ориентированы исключительно на характеристики ракеты и проводятся на испытательном стенде, в котором отсутствуют наземное вспомогательное оборудование, контейнер и пусковая установка.



"Это скорее команда ракете зажечься и наблюдать, как ракета проходит первую ступень, вторую ступень, адаптер полезной нагрузки, отделение гиперзвукового планирующего корпуса и делает свое дело", - сказал Раш.



По его словам, испытание призвано убедиться в том, что службы понимают, что ракета работает так, как задумано.



Армия в то же время следит за тем, чтобы наземное вспомогательное оборудование для ее гиперзвукового оружия дальнего действия (LRHW) работало правильно, а затем соединит ракету и пусковую установку в последующих испытаниях, пояснил Раш.



Если испытания ВМФ пройдут успешно, "это будет моментом принятия решения для армии, чтобы позволить поставщику начать собирать эти тактические снаряды. Мы выстроили их в ряд, готовые к работе, на разных стадиях завершенности. Я держу их, потому что хочу увидеть полную производительность", - сказал Раш.



Армия провела несколько лет, работая с компанией Leidos Dynetics над созданием промышленной базы для планирующего корпуса гиперзвукового оружия, который будет использоваться как наземными службами, так и военно-морским флотом, поскольку отечественный частный сектор никогда не создавал гиперзвуковое оружие.



Служба также отдельно изготовила пусковые установки, грузовики, прицепы и центр боевых действий, необходимые для формирования первой батареи вооружения. Lockheed Martin - интегратор систем вооружения для армейских гиперзвуковых систем, которые будут запускаться с мобильного грузовика.



Если армейские испытания пройдут успешно, сказал Раш, снаряды будут готовы к отправке в первое подразделение, оснащенное такими возможностями.



Служба завершила поставку первого гиперзвукового оружия, за вычетом комплексных снарядов, 5-му батальону 1-го корпуса 3-го полка полевой артиллерии 17-й бригады полевой артиллерии на объединенной базе Льюис-Маккорд в штате Вашингтон на два дня раньше запланированного срока.



Первоначальный план состоял в том, чтобы обучиться работе с оборудованием и получить эти снаряды осенью 2023 года, но из-за серии неудачных или прерванных испытаний этот график отодвинулся еще дальше.



Армии и флоту в прошлом году пришлось прервать летные испытания в марте, октябре и ноябре из-за "проблем на полигоне", сказал Раш.



"Каждый раз, когда мы проводим эти тесты, даже если это не тест, очевидно, мы учимся", - сказал Раш. "Но в данном случае раунд пришлось вернуться и немного поработать над ним. Эти проблемы были не с патроном, а просто с процессом их запуска, это требует некоторой работы".



Армия проводит высокоточные испытания наземного вспомогательного оборудования, моделируя каждый аспект выстрела, чтобы убедиться, что оно уловило "все явления, которые позволят нам вернуться на стрельбище".



Хотя программа и задерживается, скорость, с которой продвигаются ВМФ и армия, чрезвычайно высока для программы такого рода, отметил Раш.



Служба прошла путь от чистого листа бумаги в марте 2019 года до поставки оборудования всего за два года, включая операционный центр, четыре транспортно-монтажных пусковых установки, а также модифицированные грузовики и прицепы, составляющие наземное оборудование LRHW.



"Это сложная проблема. Если вы посмотрите на историю ракетных программ, то увидите, что продолжительность большинства из них составляет от 10 до 12 лет", - сказал он. "Это не только новая ракета, это новая ракетная технология, и, кстати, нам пришлось построить новое наземное вспомогательное оборудование, нам пришлось создать в нем новые возможности управления и контроля. Так что это была монументальная задача".



Свежий взгляд Пентагона на беспилотные водные транспортные средства



Автономный малозаметный корабль участвует в экспериментальных учениях армии США Проект Конвергенция 23 февраля 2024 года в Кэмп-Пендлтоне, Калифорния.



Армия США пересмотрела свои потребности в гидроциклах, готовясь к потенциально сложным операциям в сложных условиях, таких как Индо-Тихоокеанский театр военных действий.



Чиновники службы подчеркнули важность создания нового парка плавсредств, который позволит им справляться с операциями в спорных районах. Несколько лет назад армия сместила свои приоритеты с возможностей, сосредоточившись на операциях на Ближнем Востоке. Теперь, когда служба сосредоточена на сдерживании Китая, а также на налаживании союзников и партнерских отношений в регионе, потребность в плавсредствах занимает одно из первых мест в списке требований армии.



Межфункциональная группа по спорной логистике "по-новому взглянула на спорную логистику с точки зрения плавсредств", заявил генерал Джеймс Рейни 26 марта на симпозиуме Глобальных сил Ассоциации армии США.



Армия экспериментировала с водными транспортными средствами вместе со своими партнерами из ВМФ и Корпуса морской пехоты в рамках проекта "Конвергенция" в феврале и марте. Проект "Конвергенция" - это кампания экспериментов, проводимая армией с целью выяснить, как она может сражаться на разных территориях в сложных условиях, используя то, что она разрабатывает для модернизированных сил.



"Армия располагает собственным огромным парком гидроциклов", - заявил в недавнем интервью Defense News полковник Захари Миллер, возглавляющий Объединенное командование по модернизации. Но он добавил, что в результате проекта "Конвергенция" руководство армии "поняло, что мы, вероятно, можем удовлетворить требования друг друга", отметив, что ВМС и Корпус морской пехоты лучше всех знают водные суда.



Например, Корпус морской пехоты привел в проект "Конвергенция" свое автономное малозаметное судно. Прототип несет две ударные ракеты военно-морского флота на глубину около 4 футов. Затем морские пехотинцы вытаскивали ракеты на берег и к ближайшей ракетной батарее, нуждающейся в пополнении запасов.



Служба также изучает возможности гидроциклов других стран, сообщил в интервью Defense News в марте начальник штаба армии генерал Рэнди Джордж. Например, армия наблюдала и работала с Австралией над тем, что она делает с водными транспортными средствами в спорных условиях.



Служба занимается созданием нового гидроцикла, стоимость строительства которого будет более чем вдвое превышать первоначальную цену , сообщил Defense News руководитель службы закупок прошлой осенью, но его по-прежнему важно развивать.



Стоимость единицы судна после последних переговоров по контракту со строителем судна поддержки маневров (Light) Vigor Industrial увеличилась с $27,8 млн до $63,1 млн, подтвердил представитель руководителя закупок.



Армия не приступала к реализации новой программы по водным транспортным средствам с середины 1990-х годов.



Армейская группа Contested Logistics CFT была создана год назад и с тех пор сосредоточилась на разработке гидроциклов, мощностей по выработке электроэнергии и более эффективной сети командования и контроля - возможностей, призванных облегчить перемещение техники, оружия и людей. Команда определила приоритетные возможности, необходимые для работы в Индо-Тихоокеанском регионе.



Группа, базирующаяся в Хантсвилле, достигла полной боевой готовности в октябре 2023 года.



В феврале служба подписала сокращенный документ о возможностях прогнозной логистики, отметил Рейни. И команда добилась прогресса в улучшении аккумуляторов и снижении спроса на энергию в полевых условиях, добавил он.



Под контролем Пентагона Hermeus готовит к первому полету высокоскоростной испытательный самолет Quarterhorse



Quarterhorse, автономный высокоскоростной самолет Hermeus, впервые совершит полет этим летом.



Стартап по производству гиперзвуковых самолетов Hermeus представил свой самолет Quarterhorse 28 марта на своем заводе в Атланте, где компания готовит аппарат к первым летным испытаниям этим летом.



Самолет, получивший название Mk 1, представляет собой вторую версию Quarterhorse, высокоскоростной испытательной платформы, которую Hermeus разрабатывает итеративно с целью продемонстрировать к 2026 году автономный, многоразовый, почти гиперзвуковой полет. Первая машина компании, Mk 0, завершила наземные испытания в ноябре прошлого года. Mk 1 поднимется в воздух первым.



Цель Hermeus - строить по одному испытательному летательному аппарату в год, и генеральный директор Эй Джей Пиплика рассказал C4ISRNE, что, поскольку Mk 1 готовится к полету в ближайшие несколько месяцев, совершенствование процессов компании для быстрого создания и испытаний самолетов так же важно, как и возможности, которые он будет развивать. продемонстрировать в полете.



"Это очень отличается от подхода, который мы применяем к разработке самолетов - мы итеративны и действительно стремимся создавать по одному самолету в год", - сказал он в интервью 28 марта. "Я думаю, что именно эта проблема требует этого. Высокоскоростные самолеты и расширение границ того, что было сделано раньше, действительно требуют этого".



В то время как Quarterhorse в своих многочисленных итерациях служит ступенькой на пути к более крупной цели компании по разработке гиперзвукового самолета, который может достигать скорости 5 Маха или выше, для оборонных и коммерческих заказчиков, Пентагон заинтересован в использовании этого самолета для помощи в испытаниях своих собственных самолетов.



Министерству обороны не хватает инфраструктуры летных испытаний для поддержки более чем 70 программ разработки гиперзвуковых систем, реализуемых военными службами. В последние годы ведомство работает над увеличением частоты полетов, финансируя коммерческие системы, такие как Quarterhorse, и разрабатывая летающие испытательные стенды для современных материалов и компонентов.



Исследовательская лаборатория ВВС США была одним из первых инвесторов Quarterhorse, заключив с Hermeus контракт на 1,5 миллиона долларов в 2020 году и еще 60 миллионов долларов в следующем году. В ноябре прошлого года Подразделение оборонных инноваций выбрало этот самолет для своей программы гиперзвуковых и высокоскоростных авиационных испытаний (HyCAT), целью которой является увеличение возможностей Министерства обороны США по летным испытаниям.



Компания Hermeus планировала запустить Quarterhorse в 2023 году, но решение построить Mk 0 в качестве платформы для наземных испытаний отодвинуло эту цель на этот год. Пиплика сказал, что задержка разочаровала, но отметил, что трата большего времени на отработку технологий и процессов на земле начала приносить плоды, поскольку компания смещает свое внимание на полеты.



По словам Пиплики, после 204-дневного процесса сборки Mk 1 пройдет наземные испытания в Атланте, а затем будет отправлен на базу ВВС Эдвардс в Калифорнии для дополнительных испытаний.



Цель первого полета, который вылетит из Эдвардса, - продемонстрировать высокоскоростной взлет и посадку. Пиплика отказался уточнить конкретные цели по скорости и высоте, но сказал, что Mk 1 предназначен для "довольно ограниченного" диапазона полета. Как только Quarterhorse достигнет этих целей, компания посмотрит, сможет ли она выйти за эти пределы.



"Мы выйдем за рамки возможного, получим как можно больше данных и, конечно же, примем на себя технический риск", - сказал он. "Один из ключевых моментов нашего подхода - как можно раньше как можно дальше продвигать обучение как можно дальше влево".



Hermeus предоставит данные о полете AFRL, DIU и другим клиентам. Испытания также послужат основой для Mk 2, который должен полететь в следующем году и достичь сверхзвуковой скорости.



Ключевым отличием этого аппарата является то, что он будет оснащен силовой установкой Chimera II от Hermeus, в которую входит двигатель F100 от Pratt & Whitney. Именно этот двигатель в конечном итоге будет летать в первом гиперзвуковом самолете Hermeus - Dark Horse.



"Мы запустим этот двигатель примерно на три года раньше, чем первоначально планировали в нашей дорожной карте", - сказал Пиплика.



Mk 3 появится в 2026 году, и Пиплика заявил, что ожидает, что именно в этот период Quarterhorse начнет поддерживать испытания Министерства обороны. Что касается того, как и когда будущие машины могут быть включены в парк самолетов Министерства обороны США, Пиплика отказался строить прогнозы, хотя и сравнил Mk 2 с автономным самолетом масштаба F-16.



"Как это отразится на будущей дорожной карте ВВС и Объединенных сил в целом?" он сказал. "Для нас это самолет на дорожной карте, которую мы должны сделать в любом случае. Я думаю, что этот союз действительно мощный".



Подход Пентагона к сохранению превосходства в космосе



Генерал космических сил Ченс Зальцман подчеркнул резкий рост использования космоса конкурентами и увеличение числа опасностей, наводняющих эту сферу в последние годы.



США сейчас борются с "невероятно сложным набором" угроз, таких как глушители GPS космического базирования, противоспутниковое оружие и кибератаки на наземные станции и космические объекты США, заявил Зальцман 28 марта во вступительной речи на Форуме по безопасности космической мощи, организованном Институт аэрокосмических исследований Митчелла в Арлингтоне, Вирджиния.



Зальцман также отметил, что и Россия, и Китай все чаще используют возможности космической разведки, наблюдения и рекогносцировки для повышения возможностей наведения своих высокоточных боеприпасов.



"В совокупности этот рост перегруженности и конкуренции внутри области привел к растущему риску для нашего постоянного доступа к космосу и работы в нем", - сказал Зальцман. "Перед лицом этого неприемлемого риска были созданы Космические силы как военная служба, ориентированная на решение проблем и возможностей, с которыми мы сталкиваемся в космической сфере".



Точно так же, как военно-морской флот, армия и военно-воздушные силы поддерживают превосходство США на море, суше и воздухе, Зальцман заявил, что космические силы должны устанавливать условия в космосе.



"Для нашей службы космическое превосходство является первой основной функцией", - сказал он. "Это способность оспаривать и, при необходимости, контролировать космическую сферу в любое время и в любом месте по нашему выбору. Мы должны защищать наши космические возможности, а также иметь возможность запретить противнику враждебное использование своих космических возможностей".



По его словам, для этого требуется ответственный, взвешенный подход, который гарантирует, что космос останется безопасным, надежным и стабильным в долгосрочной перспективе.



"Только дисциплинированно добиваясь превосходства в космосе, Космические силы смогут гарантировать, что США, наши союзники и партнеры будут иметь мир, которого мы желаем, и, более конкретно, что мы все сможем получить доступ и использовать космическую сферу", - сказал он.



Эти приоритеты занимают центральное место в системе достижения успеха Космических сил, которую Зальцман назвал "конкурентоспособной выносливостью".



В основе этой структуры лежит стремление Космических сил избегать оперативной внезапности, отрицать возможности потенциальных противников эффективно наносить удары в космосе и проводить ответственную контркосмическую кампанию.



"Эти три принципа определяют деятельность и инвестиции Космических сил и позволяют нам защищать интересы США, не ставя под угрозу удобство использования космической сферы", - сказал Зальцман. "Если мы сможем сделать эти три вещи, это позволит совместным силам эффективно взаимодействовать со стратегическими соперниками и не поставит под угрозу безопасность, защищенность, стабильность и долгосрочную устойчивость территории".



В Пентагоне создано Командование космических будущего



В марте объявлен о создании четвертого полевого командования в рамках масштабных усилий по реоптимизации ВВС.



Космические силы создают новое командование, чтобы определить типы миссий, которые служба должна выполнять для борьбы с будущими угрозами.



Руководители "Командование космического будущего" (Futures Command) говорят, что новая структура может начать первые операции к концу 2024 года. Командование будет прогнозировать будущие угрозы, разрабатывать и проверять концепции, а также проводить военные игры, чтобы лучше понять, какие спутники и системы нужны службе.



Новое командование является одним из многих изменений, о которых руководство ВВС США объявило в феврале в рамках реформирования Воздушно-космических сил для возможной войны с Китаем.



Новое командование будет включать в себя три центра:



существующий Центр анализа космических боевых действий (SWAC);



новый Центр концепций и технологий;



новый центр Wargaming.



Центр концепций и технологий будет разрабатывать стратегии, оперативные концепции и выявлять технологические пробелы, а затем "отправлять результаты этих концепций и проверку этих технологий в центр военных игр, чтобы действительно выявить военную полезность", сказал генерал-лейтенант Шон Брэттон, главный офицер по планированию Космических сил.



Организация SWAC останется прежней, поскольку она перейдет под управление Futures, добавил Брэттон. Центр был создан в 2021 году для информирования о будущей структуре сил службы с использованием аналитики.



Но хотя Космические силы пожинают плоды работы SWAC, они не "заранее продумали оперативные концепции, которые мы реализуем", сказал начальник управления космических операций генерал Ченс Зальцман.



"Какие миссии имеют более высокий приоритет, чем другие? Какие технологии мы хотим использовать и которые, по нашему мнению, могут изменить правила игры, поскольку их преследует противник? Как выглядит опасная среда? Какие новые миссии появятся?" - сказал Зальцман.



Некоторые функции командования уже существуют в Космических силах, но оно будет объединять усилия, которые были распределены по всей службе, заявил Зальцман журналистам на симпозиуме Ассоциации воздушных и космических сил по боевым действиям в феврале.



Официальные лица не уточнили, какие именно миссии будет рассматривать командование, но Брэттон привел два примера, которые оно могло бы изучить: окололунные операции и дозаправка на орбите.



По словам Брэттона , это командование может помочь службе выяснить, как действовать в окололунной среде, которая представляет собой область между геостационарной орбитой и Луной, и какие угрозы могут таиться в этом пространстве.



Что касается дозаправки на орбите и динамичных космических операций, сказал Брэттон, запланированы демонстрации и эксперименты, но командованию все еще необходимо подготовить аналитику о военной полезности дозаправки на орбите и о том, как она будет использоваться в будущих боях.



"Это что-то вроде обращения в суд и доказывания того, что это имеет ценность, и это то, что Futures Command придется сделать", - сказал Брэттон.



Чиновники Космических сил хотят действовать быстро с новым командованием. К лету Брэттон заявил, что у него будет группа из 10–15 человек, которая поможет ему укрепить Futures Command с целью достижения начальной оперативной готовности к концу 2024 года.



Первым шагом будет "анализ миссии", чтобы выяснить, как два новых центра работают с SWAC и как организовать командование, чтобы "убедиться, что мы точно понимаем, что мы пытаемся атаковать", сказал Зальцман. Это начнется летом и продолжится осенью.



"К концу этого года мы можем начать фактически перемещать людей и перемещать позиции, чтобы начать поддерживать эти центры. Надеемся, что к следующему году мы сможем прийти к решению по вопросу лидерства с точки зрения штаб-квартиры и сможем начать продвигать эти решения", - сказал Зальцман.



SpaceX Илона Маска разрабатывает спутники-шпионы в рамках мегавоенного проекта Пентагона



Спутники-шпионы строятся подразделением SpaceX Starshield в рамках контракта на 1,8 миллиарда долларов, подписанного между фирмой Маска и NRO в 2021 году.



SpaceX под руководством Илона Маска строит сотни спутников-шпионов под засекреченным Национальным разведывательным управлением США (NRO), разведывательным агентством, которое управляет спутниками-шпионами, сообщает Reuters.



Согласно отчету, проект подчеркивает степень участия SpaceX в разведывательных и военных проектах США. Это также свидетельствует о более глубоких инвестициях Пентагона в огромные низкоорбитальные спутниковые системы, предназначенные для поддержки сухопутных войск.



В случае успеха программа значительно расширит возможности вооруженных сил США быстро обнаруживать потенциальные цели практически в любой точке земного шара. Это также свидетельствует о растущем доверии разведывательного ведомства к компании, владелец которой вступил в конфликт с администрацией Байдена и спровоцировал споры по поводу использования спутниковой связи Starlink в российско-украинской войне.



Согласно сообщению Reuters, контракт SpaceX касается новой шпионской системы с сотнями спутников, способных получать изображения Земли, которые могут действовать как рой на низких орбитах, а шпионское агентство, с которым работает компания Маска, - это NRO.



Космические силы Пентагона модернизируют датчики для орбитальных испытаний и тренировок



Поскольку Космические силы Пентагона стремятся улучшить свои возможности для живых испытаний и обучения, служба рассматривает возможность модернизации существующих спутников более надежными датчиками для поддержки этой миссии.



Благодаря партнерству с Центром управления испытательными ресурсами Пентагона и Отделом оборонных инноваций Командование космической подготовки и готовности (STARCOM) планирует установить новые датчики осведомленности о космической сфере на спутниках на орбите уже к 2025 году.



Эти датчики, предназначенные для предоставления информации о космической среде в режиме реального времени, могут помочь STARCOM создать безопасную среду для тестирования космических возможностей на орбите и обучения операторов на действующих космических кораблях.



"Идет гонка за отправку в космос устойчивых возможностей, опережающих возникающие угрозы", - заявила C4ISRNET в заявлении от 25 марта представитель Космических сил подполковник Меган Лимбург-Арчер. "Эта возможность может обеспечить более надежную архитектуру тестирования и обучения по требованию".



План STARCOM по проведению испытаний и тренировок в реальном времени является лишь частью более широкой инфраструктуры оперативных испытаний и обучения Космических сил, которая включает в себя сочетание симулируемых и орбитальных возможностей, предназначенных для обучения стражей и обеспечения работы спутников и наземных систем.



Бюджетный запрос службы на 2025 финансовый год включает 196 миллионов долларов на финансирование исследований и разработок для создания Национального космического испытательного и тренировочного комплекса (NSTTC) - значительный скачок по сравнению с 21,8 миллионами долларов, которые она запрашивала в 2024 финансовом году.



Что касается миссии по обновлению, подробностей о ее потенциальных масштабах мало, и Лимбург-Арчер сказала, что служба все еще определяет, сколько датчиков она купит и на каких спутниках их установит.



Компания Katalyst Space Technologies, стартап из Аризоны, предоставляет для этой работы свой датчик SIGHT, а также систему крепления для модернизации, которая позволяет устанавливать датчик на спутник на орбите. SIGHT был разработан для отслеживания мусора и других космических объектов, включая активные спутники.



В январе DIU заключил с Katalyst контракт на сумму 4,5 миллиона долларов, средства для которого были предоставлены Центром управления испытательными ресурсами, который также заинтересован в лучшем понимании того, как спутники можно использовать для поддержки испытаний в различных средах, в том числе для гиперзвуковых систем.



Гонхи Ли, генеральный директор компании, рассказал C4ISRNET, что первоначальный контракт заключался на первую наземную испытательную установку, испытания которой завершатся этим летом. По его словам, фирма ожидает дополнительного финансирования для начала строительства летного подразделения, отметив, что затянувшийся процесс ассигнований на 2024 финансовый год замедлил эти усилия.



Что касается самой установки, Космические силы сотрудничают с Агентством перспективных исследовательских проектов Пентагона, которое вместе с Военно-морской исследовательской лабораторией реализует программу под названием "Роботизированное обслуживание геосинхронных спутников" (RSGS), цель которой – продемонстрировать способность проверять и обслуживать спутники с помощью механическая рука.



Space Logistics – дочерняя компания Northrop Grumman – будет управлять полезной нагрузкой RSGS, запуск которой запланирован на начало 2025 года.



Ли сказал, что Katalyst будет работать с DARPA и Space Logistics для координации и репетиции процесса установки, а затем аналитическое программное обеспечение Katalyst будет отправлено в правительственные операционные центры для поддержки миссии.



Дорожная карта Космических сил будет стимулировать будущие инвестиции в космическую мобильность и логистические возможности и все еще находится в разработке, поскольку служба определяет, какую полезность эти системы могут иметь для будущих операций. Космические силы запланировали демонстрации дозаправки на ближайшие несколько лет, запросив около 14 миллионов долларов на эти усилия в 2025 финансовом году, но еще не определились с долгосрочной стратегией.



Ли сказал, что Katalyst надеется, что потребность в датчиках для поддержки STARCOM и NSTTC заставит службу задуматься о том, как возможности ремонта и модернизации на орбите могут принести пользу. По его словам, если миссия окажется успешной, это может помочь в этом и, возможно, открыть возможности для других применений.



Он добавил, что Katalyst ведет переговоры с Командованием космических систем - подразделением космических сил по закупкам - и Управлением коммерческих услуг о том, как масштабировать технологию через другие программные офисы.



Пентагон стремится к усилению цифровой защиты промышленности в новой киберстратегии



Министерство обороны США реализовало свой план по защите поставщиков от цифрового саботажа на фоне растущей обеспокоенности по поводу кибератак на критически важную инфраструктуру.



28 марта Пентагон обнародовал свою Стратегию кибербезопасности оборонно-промышленной базы на 2024 год, предложив четыре цели и множество других задач. Среди них широкое внедрение передового опыта в области кибербезопасности, сохранение цепочек поставок, имеющих решающее значение для военного производства, улучшение связи между государственным и частным секторами.



"Наши противники понимают стратегическую ценность нападения на оборонно-промышленную базу", - заявил журналистам в Пентагоне Дэвид Маккион, заместитель директора по информационным технологиям по кибербезопасности. "На уровне департаментов мы начали уделять этому гораздо больше внимания и взаимодействовать с компаниями".



"Подрядчики Министерства обороны и связанные с ними ресурсы находятся под постоянной угрозой онлайн-преследований и иностранного влияния. Известно, что и Россия, и Китай подталкивают американские компании к своим закрытым проектам".



Агентство национальной безопасности, ФБР и другие федеральные органы в октябре 2022 года заявили, что хакерам удалось проникнуть в компанию, обеспечить "постоянный, долгосрочный" доступ к ее сети и скрыться с конфиденциальной информацией. Имя жертвы осталось безымянным. Несколькими годами ранее в результате спонсируемых Китаем кибератак были взломаны компьютеры подрядчика ВМФ, что поставило под угрозу информацию, связанную с работой над противокорабельной ракетой, сообщает Defense News.



Новая стратегия принята через неделю после того, как Министерство обороны обнародовало проект бюджета на 2025 финансовый год, в котором на кибербезопасность было выделено 14,5 миллиардов долларов.



Поставщики Пентагона считаются критически важной инфраструктурой наряду с предприятиями водоснабжения, продовольствия и энергетики, медицинскими фирмами и транспортными системами.



Стратегия появилась через несколько недель после того, как министерство представило проект бюджета на 2025 финансовый год, который включал 14,5 миллиардов долларов на кибердеятельность. Эта цифра примерно на 1 миллиард долларов больше, чем предыдущая просьба администрации Байдена. Это также больше, чем в 2023 финансовом году, когда компания просила 11,2 миллиарда долларов. Источник - Завтра

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