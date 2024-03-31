Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске. Среди убитых - генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди

22:07 01.04.2024 Удар пришелся по расположенному в Дамаске консульству Ирана, здание полностью разрушено, погибли все, кто был внутри. В их числе генерал Мохаммад Реза Захеди - он командовал элитными силами "Аль-Кудс" КСИР в Ливане и Сирии Израиль нанес удар по Дамаску, разрушено здание иранского консульства в районе Меззе, оно расположено рядом с посольством Ирана, сообщает сирийское агентство SANA.



По его данным, погибли все, кто находился внутри консульства, идет разбор завалов. Атака произошла около 17:00 по местному времени (совпадает с мск), часть ракет были сбиты средствами ПВО.



Иранский телеканал Al-Alam сообщает, что посол Ирана и его семья не пострадали, однако погибли трое иранцев, в том числе высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди - это бригадный генерал, который командовал элитными силами спецназначения "Аль-Кудс" в Ливане и Сирии. О его гибели также сообщают источник Reuters и корреспондент Al-Maydeen. Al Arabiya со ссылкой на неназванные иранские СМИ передает, что всего погибли восемь человек.



Накануне, 31 марта, Израиль нанес удар по окрестностям Дамаска, в результате были ранены два человека.



Иран выступил в поддержку нападения палестинской группировки ХАМАС на Израиль 7 октября прошлого года. The Wall Street Journal сообщала, что иранские службы безопасности помогли исламистскому движению спланировать атаку на Израиль. Тегеран отрицал свою причастность к атаке. Источники Reuters сообщали, что Иран также отказался вступать в войну с Израилем на стороне ХАМАС.



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С начала войны между Израилем и ХАМАС в результате ударов израильской армии погибли несколько военных советников КСИР в Сирии. Сообщалось как минимум об одном погибшем в декабре (это был генерал Сейед Рази Мусави) и четырех - в январе (тогда удар также пришелся на район Меззе). Источник - rbc.ru

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