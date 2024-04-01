Американская нефть вытесняет поставки из стран ОПЕК+

00:04 02.04.2024 США получили главный экономический приз от украинского кризиса



Александр Новак планирует сохранить объемы экспорта нефти, несмотря на снижение ее добычи. Американские нефтяные компании стали главными выгодоприобретателями санкционной войны с российским экспортом. Выигрывают США и от политики сокращения нефтедобычи, с помощью которой страны – участницы соглашения ОПЕК+ поддерживают высокие мировые цены. Сегодня американская нефть вытесняет поставки черного золота странами ОПЕК+. В апреле Индия получит крупнейшие партии нефти из США после ужесточения санкций против российских поставщиков. Россия снижает нефтедобычу во втором квартале 2024 года, чтобы соответствовать сокращению в других странах ОПЕК+, подтвердил вице-премьер Александр Новак.



Экспорт нефти из США установил пять новых месячных рекордов с тех пор, как западные страны начали вводить новые антироссийские санкции в 2022 году. Кроме того, из-за возобновления в апреле торговых ограничений против Венесуэлы американская нефть быстро вытесняет санкционную нефть из Индии, которая до сих пор оставалась одним из крупнейших покупателей нефти из России и Венесуэлы, сообщает агентство Bloomberg.



Этот сдвиг подчеркивает, в какой степени санкции помогли американской нефти захватить долю рынка по всему миру. Поставки американской нефти в Европу и Азию резко выросли, превратив США в одного из крупнейших мировых экспортеров черного золота. Фактически американские поставщики нефти выходят на те рынки, куда раньше поставляли нефть страны – участницы соглашения ОПЕК+ по всему миру, отмечает агентство.



Антироссийские санкции – это не единственная причина нарастающего доминирования экспорта американской нефти. С марта 2020 года Саудовская Аравия, Россия и другие экспортеры согласились снижать добычу ради поддержания нефтяных цен. Соглашение ОПЕК+ создает для американских компаний уникальную ситуацию, поскольку они могут использовать сразу два благоприятных фактора – высокие нефтяные цены и ее ограниченное предложение на мировом рынке. Чиновники российского Минэнерго приписывают себе "успехи" соглашения ОПЕК+, которые фактически снижают доли России, Саудовской Аравии и других участников соглашения ОПЕК+ на мировом рынке нефти (см. "НГ" от 13.03.24).



В изложении замглавы Минэнерго Павла Сорокина финансовый успех от глобальных сокращений нефтедобычи обеспечили его начальники: глава Минэнерго Николай Шульгинов и вице-премьер Александр Новак. "Это ОПЕК+ в первую очередь: 30 трлн руб. в бюджет страны принесло с того момента, когда началось это взаимодействие. А это примерно две трети всех социальных трат за этот период бюджета. То есть действительно стране это дало очень большие средства", – сообщил Сорокин на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным. "ОПЕК+ действительно помогает нам удержать цены на нефть, обеспечить доходы бюджета. Но все-таки добыча-то сокращается у нас", – ответил Сорокину Путин. "На добытый баррель мы зарабатываем больше, чем если бы цены упали. Но поскольку добыча сокращается, а в других странах, таких как США, растет, мы можем потерять рынки. Тогда мы не сможем осуществлять те инвестиции, о которых вы говорите", – объяснил Сорокину глава государства. Так что новые нефтяные рекорды США – как раз тот процесс, о котором и говорил Владимир Путин.



"Добыча в США растет, а добыча ОПЕК и России снижается, так что США, по определению, будут иметь большую долю рынка", – подтверждает Гэри Росс, менеджер хедж-фонда в Black Gold Investors LLC.



Индия – третий по величине импортер нефти и второй по величине покупатель российской нефти после Китая. И именно на индийском рынке сегодня наблюдается экспансия американской нефти. Американские поставки в Индию должны были подскочить в марте до самого высокого уровня почти за год, согласно данным компании Kpler. При этом импорт российской нефти Индией упал примерно на 800 тыс. баррелей в сутки (б/с) по сравнению с прошлогодним максимумом, сообщает Bloomberg. По его данным, поставки из России в Индию могут сократиться еще больше, поскольку индийские нефтеперерабатывающие заводы больше не принимают грузы с танкеров, принадлежащих государственному ПАО "Совкомфлот", которое недавно попало под санкции США.



Поставки из США не могут полностью заменить российскую нефть из-за различий в качестве нефти и времени в пути. "Но определенно есть небольшой разворот в сторону привлечения большего количества нефти из США", – считает Мэтт Смит, ведущий аналитик Kpler. Индийские нефтеперерабатывающие заводы также приостановили закупки из Венесуэлы в преддверии истечения санкционных послаблений со стороны США.



А в Европе, которая пыталась сократить покупки российской нефти после 2022 года, поставки из США достигнут рекордных 2,2 млн б/с, подсчитали в Bloomberg. Поставки американской нефти во Францию подскочили почти на 40% с 2021 по 2023 год, а импорт в Испанию вырос на 134%. "По мере роста нефтедобычи в США каждый дополнительный баррель, вероятно, будет экспортироваться", – считают в компании Kpler.



Индия стала закупать больше нефти в США на фоне ужесточения Вашингтоном санкций против российской судоходной компании "Совкомфлот", подтверждает индийская деловая пресса. По данным газеты Business Standard, в апреле в Индию будут доставлены самые крупные за последний год партии американской нефти – в среднем до 250 тыс. б/с. Согласно сведениям провайдера финансовой информации компании LSEG, суда, которые в основном направляются к западному побережью Индии, зафрахтованы, в частности, компаниями Reliance Industries, Vitol, Equinor и Sinokor.



По данным управления энергетической информации (EIA) американского Минэнерго, нефтекомпании США в 2023 году установили исторический рекорд экспорта своей нефти – в среднем 4,1 млн б/с. Основные ее объемы были направлены в Европу. При этом экспорт нефти из США в Индию в 2023 году сократился на 47%, поскольку Индия увеличила импорт из России с 0,9 млн б/с в 2022 году до 1,8 млн б/с в 2023 году.



Россия вместе с рядом стран ОПЕК+ во втором квартале текущего года будет сокращать добычу нефти, а не экспорт из-за необходимости соответствовать вкладу в сокращения других стран, подтвердил вице-премьер РФ Александр Новак. "Это мера, связанная с тем, чтобы обеспечить равноценный вклад всех стран в сокращение добычи. Как вы помните, мы не сокращали на тот объем, на который сократили другие страны. Но на 5% у нас было сокращение экспорта. Наступил момент, когда мы вместо экспорта сокращаем добычу", – объяснил чиновник. Вице-премьер РФ добавил, что сокращение добычи между российскими компаниями будет распределяться, как обычно, "пропорционально".



В начале марта ряд стран ОПЕК+, которые с мая 2023 года дополнительно к официальным квотам альянса сокращают добычу нефти, пролонгировал ограничения, которые были приняты на первый квартал 2024 года, еще и на второй квартал. При этом Россия вместо сокращения экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. б/с обязалась снижать главным образом нефтедобычу.



Саудовская Аравия, в частности, пролонгировала добровольное сокращение добычи нефти в 1 млн б/с, вступившее в силу еще в июле 2023 года. Это означает, что нефтепроизводство в Саудовской Аравии к концу действия этих ограничений будет находиться на уровне 9 млн б/с в течение года.



Россия во втором квартале будет сокращать добычу и экспорт в общем на 471 тыс. б/с при разной структуре в каждом из месяцев: в апреле Россия снизит добычу на 350 тыс. б/с, а экспорт – на 121 тыс. б/с; в мае – на 400 тыс. б/с и 71 тыс. б/с соответственно; в июне будет только сокращать добычу на 471 тыс. б/с.



Официальная квота России по добыче нефти на 2024 год в рамках ОПЕК+ составляет 9,95 млн б/с. С учетом добровольного сокращения добычи, объявленного в апреле 2023 года на весь 2024 год, – 9,5 млн б/с. Таким образом, в апреле добыча РФ должна будет находиться на уровне 9,1 млн б/с, в мае – 9,05 млн б/с, в июне – 8,979 млн б/с, что соответствует квоте Саудовской Аравии. В целом без учета России страны ОПЕК+ сокращали нефтедобычу на 1,7 млн б/с дополнительно к своим квотам и добровольным ограничениям, принятым на весь 2024 год.



Добыча нефти в США в 2024 году составит 13,19 млн б/с по сравнению с предыдущим прогнозом в 13,1 млн б/с, говорится в ежемесячном отчете управления энергетической информации Минэнерго Соединенных Штатов.



Еще более масштабный приз от украинского кризиса получили США на газовом рынке. Так, в 2021 году "Газпром" экспортировал в дальнее зарубежье более 185 млрд куб. м газа. А в 2024-м поставки "Газпрома" газа в Европу без учета турецкого рынка могут составить около 28–29 млрд куб. м, считают опрошенные ТАСС эксперты. Суммарный потенциал газопровода "Турецкого потока" составляет 31,5 млрд куб. м. Однако реальные поставки в этом году, вероятно, будут существенно ниже.



Михаил Сергеев

Зав. отделом экономики "Независимой газеты"



01.04.2024 Источник - НГ

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