Индия стала самой быстрорастущей экономикой планеты

00:30 02.04.2024 При этом разрыв между бедными и богатыми не уменьшается



Для миллионов индийцев ванна и водопровод по-прежнему недостижимая роскошь. Индия стала пятой экономикой мира и обошла по темпам роста ВВП всех крупных соперников. Тут сыграло роль то, что Нарендра Моди – мощный лидер, подобного которому в стране не было десятки лет. Ожидают, что он в третий раз победит на выборах, которые начнутся в апреле. Но эксперты говорят, что курс Моди приводит к усилению социального неравенства и раскола между процветающим югом и сравнительно отсталым севером Индии.



Министр финансов Индии Нирмала Ситараман заявила, что в первом квартале нынешнего года ВВП страны вырастет на 8% или даже больше. Хотя официальные данные статистики еще не опубликованы, эту оценку эксперты считают надежной и обоснованной. Как уже писала "НГ" в номере от 31.03.24, в прошлом году ВВП Индии увеличился на 7,3%. Министр подчеркнула, что тут имели значение два фактора – успешное регулирование инфляции и экономическая стабильность.



"Настроение рынка – бычье. Его подхлестывают вливания индийских и иностранных инвестиций, позитивные макроэкономические данные и надежды на то, что после выборов правительство продолжит политический курс, который оно проводит сейчас", – отметил Виджайя Кумар, главный финансовый стратег в компании Geojit Financial Services.



Индийский рынок акций выигрывает также оттого, что инвесторы выводят миллиарды долл. из Китая к гиганту Южной Азии, передало из Мумбаи агентство CNA. В прошлом году индийский рынок акций привлек 20 млрд долл. иностранных инвестиций. Апурва Сетх, руководитель отдела исследований в фирме Samco Securities, говорит: "Инвесторы хотят дохода, и если они не получают его в Китае, рост экономики которого замедлился, то они ищут его в другом месте, таком, как Индия".



The New York Times указывает на оборотную сторону медали. Партия БДП премьера Моди собрала больше политических пожертвований, чем все другие партии, взятые вместе. Капитаны крупного бизнеса поддерживают его. Популярности Моди способствует то, что он ввел изменения в экономике за те десять лет, что находится у власти. Тут следует иметь в виду, что будучи первой по численности населения страной мира Индия получает преимущество в соревновании с другими государствами. Даже если Индия будет расти сравнительно скромными темпами, она примерно к 2030 году обгонит Германию и Японию и станет третьей экономикой мира, отставая только от США и Китая.



Однако большая часть рабочей силы трудится на полях, сравнительно малая часть работает на заводах. Раз нет лучших рабочих мест, значит, большинство индийцев не ощутят плодов успеха. И это несмотря на то, что правительство старалось осуществить конкретные улучшения условий для простых людей. В деревни провели электричество, воду, которую безопасно пить, строились туалеты.



Менее заметным, но, возможно, более значимым новшеством стало создание "цифровой общественной инфраструктуры", если использовать официальную терминологию. Это ПО, благодаря которому индийцы даже в деревнях получили доступ к счетам в банках, государственным пособиям и налоговой системе.



Тем не менее некоторые из длительных болезней экономики так и остались не устраненными. Более того, при Моди возросло неравенство. Согласно сведениям организации World Inequality Database в Париже, число миллиардеров почти утроилось за последние 10 лет, а доходы большинства индийцев остались на прежнем уровне.



В беседе с "НГ" профессор МГИМО Сергей Лунев отметил: "Страна развивается за счет внутренних ресурсов, с ориентацией на свой средний класс и остается менее подверженной внешним шокам, чем другие государства. Так, мировой кризис 2008–2009 годов почти не оказал воздействия на Индию. А во время пандемии в 2020 году почти 140 млн человек, то есть все равно, что население России, осталось без работы. Тем не менее экономика выжила и потом снова стала расти. Сейчас в самом благоприятном положении благодаря политике Моди находится промышленное производство. Разрыв в доходах действительно существует. Но он в два раза меньше, чем в США. Соотношение в доходах между средним индийцем и высшими слоями 1:9, а в США – 1:18.



Что касается бедности, то, по словам эксперта, она традиционная. Люди живут в бедности тысячелетия. И они не жалуются. По опросам, там больше довольных своей жизнью, чем в богатых странах. Это проблема скорее социально-психологическая.



Владимир Скосырев



01.04.2024 Источник - НГ

