"Крокус Сити Холл": почему Западу выгодна пропаганда террористов "Хорасана", - В.Ильин

02.04.2024



Сразу же после кровавого теракта в "Крокус Сити Холл" часть западных элит стала усиленно продвигать и пиарить в роли главного виновника трагедии филиал запрещенной в России группировки ИГИЛ, базирующийся в Афганистане и именуемый Исламское государство-Хорасан (ИГИЛ-К или ИГИЛ- Хорасан, "Вилаят Хорасан").



The New York Times пишет, что в марте США якобы собрали разведданные, что "Вилаят Хорасан" планировал нападение на Москву. Дескать, "ИГИЛ-К было зациклено на России в течение последних двух лет", часто критиковала в своей пропаганде Президента РФ Путина. Об этом поведал некий Колин П. Кларк, аналитик по борьбе с терроризмом в Soufan Group, консалтинговой фирме по безопасности в Нью-Йорке. Источники The New York Times также специально отметили, что предупреждение США не было связано с возможной атакой с украинской стороны, т.к. Госдеп США не стал бы использовать слово "экстремисты" для предупреждения о действиях Киева.



Подобного рода затирание роли Киева и пропаганда террористов ИГИЛ-Хорасан, выгодны Западу, и прежде всего части "демократической" элиты США, по следующим причинам. Поддержкой и пиаром "Вилаята Хорасан" занимаются в контексте предвыборной кампании в США силы, продвигающие повестку, антагонистичную той, которую пытается воплотить Д. Трамп. Кремль они рассматривают как ситуативного союзника Трампа, поэтому неудивительно, что удар "Вилаята Хорасан" пришелся по России и целью этого теракта, как и потенциально возможных, о которых террористы уже предупредили, является существенное изменение планов связки "Кремль-Трамп".



При этом "Вилаят Хорасан" становится все более важным инструментом части глобалистских элит, прямо враждебных России. Реальной антизападной деятельности эта группировка не ведет. Наоборот, все действия ее террористов идут однозначно на пользу западным глобалистам леволиберального толка. Financial Times пишет, что группировка "Исламское государство - Вилаят Хорасан" резко активизировалась в Афганистане сразу после того, как США вывели свои войска, а "Талибан" вернулся к власти. Все попытки талибов разгромить ИГИЛ, своих идеологических соперников, не увенчались успехом в т. ч. потому, что им досталась часть вооружений и средств, оставленных при уходе США и НАТО и оцениваемых в более чем 80 млрд. долларов. "С момента прихода к власти талибы вели борьбу с ИГИЛ, но джихадистская группировка значительно окрепла после ухода США и в последнее время активизировала свою международную деятельность", – пишет Financial Times.



При этом группировка внезапно стала достаточно могущественной, чтобы быть в состоянии осуществлять теракты не только в Афганистане, но и в других неугодных Западу регионах мира, имеющих мусульманское население. Причем в отличие от стран самого Запада, где планы "Вилаята Хорасан" удивительным образом срываются в последний момент, в незападных странах у них все получается. Например, в январе террористы ИГИЛ взорвали бомбы в Иране на церемонии памяти генерала Касема Сулеймани, совершили нападение на церковь в Турции.



Иранский посол в Турции Мухаммад Хасан Хабибуллазаде уже заявил турецким журналистам о примечательнейшем факте: США почему-то знают планы ИГИЛ. Дипломат считает подозрительным, что американская разведка всегда заранее знает планы террористов ИГИЛ, будь то перед терактом в Кермане или перед терактом в России. При этом террористы всегда действуют против государств, выступающих против США и наносят удары именно в этих регионах (нечто подобное ранее озвучила и глава российского телеканала RT Маргарита Симоньян).

Аналитик Международной кризисной группы Джером Древон старается объяснить это тем, что "репрессии "Талибана" позволили сократить количество атак внутри страны, и в то же время они сделали ИГ-Хорасан (афганское отделение ИГИЛ) более зависимым от международных сетей и сторонников для организации своих действий". И действительно, сегодня афганское отделение ИГИЛ в лице "Вилаят Хорасан" все явственнее является тем инструментом, который американцы и их западные союзники используют против не устраивающих их стран и правительств.



Прежде всего, речь идет не только об Иране, Афганистане, Турции, но и о России, рассматриваемой западными стратегами в формате постсоветского пространства. В последние дни в связи с террористической угрозой западные медиа все чаще стали упоминать слово "Хорасан". Большой Хорасан – это территория, которая, по мнению экстремистов, должна включать часть исторического Ирана (собственно провинцию Хорасан), Афганистан Туркмению и Таджикистан.



Хорасан имеет свое место и в исламской эсхатологии и идеологии джихадизма. В одном из хадисов предрекается приход Махди именно оттуда: "Если вы увидите черные знамена, подступающие со стороны Хорасана, то идите к ним, даже если вам придется ползти, потому что среди них будет Халиф Аллаха (аль-Хаким, 8572, и Ахмад, 22387)". Фактически черные знамена всевозможных джихадистских группировок, используемых и создаваемых западными спецслужбами, берут истоки там же.



Ранее, когда группировку ИГИЛ-Хорасан или "Вилаят Хорасан" связывали с Афганистаном, она в основном включала в себя перебежчиков из "Талибана" и его локальных противников. Зато сейчас "Вилаят Хорасан" вдруг громко зазвучал и в отрыве от Афганистана – в антироссийском ключе – как наиболее активная часть виртуальной сети ИГИЛ, укомплектованная преимущественно таджиками.



Сразу же после теракта в "Крокусе" медиа стали обращать внимание на широкое участие в джихадистских и криминальных структурах именно таджиков. Хотя это далеко не только российское явление. Например, много таджиков было в исламистских группировках Ирака и Сирии, ставших инструментом проведения западных интересов в регионе. Один из самых известных – Галмурод Халимов, бывший командир таджикского ОМОН. В 1990-е годы во время гражданской войны в Таджикистане он воевал против исламистов, в 2015 году вдруг исчез, затем объявился в Сирии, стал военным лидером ИГИЛ и начал призывать соплеменников, включая работающих в России, присоединяться к джихаду и не быть "рабами кяфиров". Примечательно, что во время службы в МВД Таджикистана Халимов проходил курсы по действиям в случае террористических атак, организованные Госдепом США.



В данном контексте необходимо напомнить, что еще в 2019 году в рейтинг самых влиятельных боевиков-исламистов планеты, составленный силами экспертов ООН, вошли таджик, узбек и киргиз. Благодаря подобным индивидам "Вилаят Хорасан" стал наиболее активным из виртуальных остатков ИГИЛ. А во многих терактах последних лет в Иране и Турции засветились выходцы из Таджикистана и Узбекистана. Засветились они и в Европе. Например, в декабре 2023 года в Австрии и Германии была задержана группа беженцев из Таджикистана, которая планировала теракты с применением взрывчатки и огнестрельного оружия. Прибыли они с Украины.



Немецкий таблоид Bild и австрийское ежедневное издание Heute сообщают, что террористы попали в Европу под видом беженцев с Украины, а на саму Украину переехали, спасаясь от преследований оппозиции в Таджикистане. Этот канал проникновения через Украину и Молдову в Европу используется часто, утверждают немецкие издания. Тем не менее планы "Вилаята Хорасан" там удивительным образом срываются в последний момент. Например, после теракта в Подмосковье стало известно, что спецслужбы Германии, Австрии и Франции смогли предотвратить "множество терактов ИГИЛ-Хорасан в последнее время". Члены группировки якобы планировали и удар по шведскому парламенту, но и этот план также был чудесным образом сорван.



А между тем таджикских исламистов и нынешний режим Украины связывает не только сказанное. Например, на Украине, в отличие от России, не была запрещена исламистская организация "Хизб-ут-Тахрир"*, распространенная среди выходцев из постсоветской Средней Азии. В Европе, России и самих республиках Средней Азии она запрещена, а на Украине нет. Видимо, это дело пролоббировали крымско-татарские лидеры, среди которых со времени пребывания в рядах группировки много и джихадистов. Потому представители таджикской исламистской "оппозиции" и чувствовали всегда себя на Украине спокойно. А сразу после начала боевых действий с Россией получили еще и возможность действовать.



01.04.2024 | Валерий ИЛЬИН Источник - фонд стратегической культуры

