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Скандал с изнасилованием и семейный бизнес: чем еще знаменит новый зампремьера Казахстана Бозумбаев
00:56 02.04.2024

Новый заместитель главы правительства Канат Бозумбаев будет курировать сферы региональной политики, ЖКХ, чрезвычайных ситуаций и водных ресурсов, сообщает Orda.kz со ссылкой на пресс-службу президента Казахстана. Что это за человек и чем известен казахстанцам? Наш корреспондент делится информацией.

Бозумбаев начал политическую карьеру в 1994 году с работы помощником акима Алматы. В разные годы он занимал руководящие посты в ЗАО "Национальная компания по транспортировке нефти „КазТрансОйл"", АО "Казахстанская компания по управлению электрическими сетями", АО "Казахстанский холдинг по управлению государственными активами "Самрук"" и АО "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына"".

С 2009 по 2013 годы Бозумбаев возглавлял Жамбылскую область, а с 2013 по 2016 годы - Павлодарскую. После этого он работал министром энергетики страны. С 2019 по 2021 годы Бозумбаев был помощником президента. С 2021 по 2022 годы занимал пост акима Алматинской области.

На этот период пришлись январские события, во время которых в Талдыкоргане протестующие снесли памятник бывшему президенту Нурсултану Назарбаеву. 5 января Бозумбаев выступил перед собравшимися на городской площади, однако протестующие потребовали ухода акима. После беспорядков глава области заявил, что к январским событиям привели низкий уровень доходов населения и постоянный рост цен на продукты. Летом 2022 года Бозумбаева освободили от должности, а в сентябре 2023 года его назначили советником президента Казахстана.

В 2021 году политологи связывали назначение Бозумбаева на должность акима Алматинской области с проектом строительства АЭС в регионе.

""Мы знаем, что Бозумбаев работал первым вице-президентом "Казахстанской компании по управлению электрическими сетями", министром энергетики, акимом двух областей, последние два года - помощником Токаева. Вероятно, то, что говорил Токаев об атомной энергетике, было результатом аналитической работы самого Бозумбаева, и если его туда направили, то это, скорее всего, связано со строительством АЭС", - отметил политический обозреватель Газиз Абишев.
Позже Бозумбаев действительно выступил за строительство АЭС в Алматинской области. Он пояснил, что спустя несколько лет Казахстан может столкнуться с нехваткой электроэнергии.

Весной 2022 года Бозумбаев отказался от своей резиденции в Жаркенте (Жетысуская область), которую должны были переоборудовать в детский реабилитационный центр.

В 2014 году сын Бозумбаева Даурен Алдаберген проходил свидетелем по делу об изнасиловании Анфисы Х. в резиденции акима Павлодарской области. Однако дело закрыли за примирением сторон. В интервью газете "Версия" потерпевшая сообщила, что сын Бозумбаева был в числе участников изнасилования. Запись с интервью стала предметом шантажа главы региона. В итоге к тюремному заключению приговорили заместителя акима, двух полицейских и журналиста "Версии", а Алдабергена призвали в армию.

В 2018 году силовики арестовали трех заместителей Бозумбаева по подозрению в коррупции, однако позже с них сняли все обвинения.

Алдабергену принадлежат две компании в сфере оптовой торговли бензином: Dostyk Marketing и ТОО "LD Trading". Последняя за первую половину 2022 года выплатила 4,7 млрд тенге в виде налогов. В списке клиентов ТОО "LD Trading" фигурируют ТОО "Газпром нефть – Казахстан", ТОО "Helios", сеть АЗС Pegas, ТОО "Костанайнефтепродукт", ТОО "Новая АЗС", ТОО "Ойл", Premium Trade и ТОО "PetroPrime".

Совместно с семьей председателя президиума национальной палаты предпринимателей "Атамекен" Раимбеком Баталовым сын Бозумбаева владеет компанией в сфере оптовой и розничной торговли, а также сдачи помещений в аренду и субаренду - ТОО "AlcoVito". Алдабергену принадлежит предприятие "Сириус Минералс", которое также занимается оптовой торговлей.
После январских событий в список учредителей Petro Synthesis, связанной с Алией Назарбаевой, вошел сын племянника тестя Каната Бозумбаева - Нуржан Копбосынов. Также ему принадлежит половина компании "Айдала Мунай", которая ранее полностью принадлежала Димашу Досанову - мужу Алии Назарбаевой.

Сестре Бозумбаева Мадине Алдабергеновой принадлежат доли в четырех ТОО: "Каинды", "Ski spirit", "MK Construction" и "ORION TRAIDING".

За последние недели в связи с паводками МЧС эвакуировало более 11 000 человек, в пунктах временного размещения находятся свыше 5400 человек. Реагируя на ситуацию, Токаев объявил строгий выговор министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову и первому вице-премьеру Роману Скляру, который ранее курировал меры, связанные со стихийными бедствиями. Строгие выговоры также получили акимы Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской и Абайской областей. Выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии адресовали главам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской областей.

Именно Бозумбаеву как седьмому заместителю премьер-министра предстоит решать проблемы с наводнениями, а также провести подготовку к летнему сезону, который часто сопровождается пожарами.

01 апреля 2024 Мансур Хабаров

Источник - Orda.kz
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