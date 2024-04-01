 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.04.2024
10:59  Казахстанский журналист Данияр Адилбеков арестован - "распространял лживые сведения про министров"
10:57  Россия не агрессор, а Украина не жертва, - American Thinker
10:51  Уволенный за безделие экс-каз-премьер Алихан Смаилов трудоустроен председателем Высшей аудиторской палаты
10:25  Министр экологии kz пытается свалить катастрофический потоп на нерадивые акиматы
09:38  Зеленский потерял аппетит. Киевский режим начал торговаться, - Ростислав Ищенко
09:31  Украинские дроны атакуют заводы в Татарстане. Курс - на Тыву!
09:01  Правила регистрации беженцев изменили в Казахстане

08:15  Украина-трагический пример для ЦентрАзии, - Вл.Березовский
07:47  Изыди... На увольнении главы Минпроса РФ Кравцова настаивает даже... Патриарх
07:44  Сделаем депрессию снова великой? - Владимир Можегов
07:40  Почему не арестованы не обеспечившие охрану владельцы "Крокуса"? Олигархи Агаларовы умеют "дружить"
07:37  На борьбу с потопом брошена КазАрмия
07:35  В профилактических целях. В Шымкенте на суд над акимом-коррупционером согнали его... коллег
00:56  Скандал с изнасилованием и семейный бизнес: чем еще знаменит новый зампремьера Казахстана Бозумбаев
00:50  "Крокус Сити Холл": почему Западу выгодна пропаганда террористов "Хорасана", - В.Ильин
00:30  Индия стала самой быстрорастущей экономикой планеты
00:12  Местные выборы в Турции: Эрдогану и его партии пора подумать о вечном? - Ю.Кузнецов
00:07  США стремятся сохранить контроль над логистикой ЦентрАзии, - В.Панфилова
00:04  Американская нефть вытесняет поставки из стран ОПЕК+
Понедельник, 01.04.2024
22:07  Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске. Среди убитых - генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди
11:32  Америка готовится к высокотехнологической войне с Россией и Китаем. Часть III, - Владимир Овчинский
11:30  Акцент зла, миграционный пузырь и безумная гонка ученых, - И.Нагаев
11:28  Сами перессорятся. Чем выгоден Трамп Китаю, - Чжоу Бо
11:25  Путин: чемпион Глобального Юга? - "Al Mayadeen"
11:24  Споткнулся - упал... НАТО боится признать гибель польского генерала на Донецком фронте
11:10  Глава ГКНБ Кыргызстана вступился за граждан Таджикистана
10:37  Казахстанская строительная компания Sensata Group отрицает свою аффилированность с семейством извергов Бишимбаевых
10:33  Израильская полиция схватила сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
10:31  "Питерская" Подносова возглавит Верховный суд России
09:23  Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин
09:20  Как победить в "уличной драке": в противоборстве с Западом Россия должна проявить максимальную жесткость, - адмирал Авакянц
09:17  Bloomberg: Алишер Усманов - самый обнищавший рос-олигарх. Минус $2,8 млрд за год
09:11  Вучич назначает Вучевича. Новым премьером Сербии становится старый министр обороны
08:46  Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году пишут по книге нобелевской русофобки Алексиевич
08:36  Завоз гастарбайтеров в РФ поручат новой госкомпании
08:26  Умнее не придумал. Первый вице-премьер КZ Скляр облетает затопленные районы на... частном бизнес-джете
08:23  "Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком
08:20  Как это? Ранее судимый за коррупцию Аманбек успешно работает... замначальника полиции Алматы
07:42  Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...
07:25  Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты Казахстана
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
04:41  В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
В профилактических целях. В Шымкенте на суд над акимом-коррупционером согнали его... коллег
07:35 02.04.2024

В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег
В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 09:20 Фото: Telegram/antikornews
В Шымкенте осудили бывшего заместителя районного акима мегаполиса. Об этом 2 апреля 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
Приговор оглашен накануне, 1 апреля, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента в отношении:

заместителя акима Енбекшинского района Тленшина Е.,
главного специалиста данного акимата Балкыбекова А.,
представителя подрядной организации Манат А.
"Приговор оглашен в присутствии бывших коллег осужденных. Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и три года, соответственно. Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса, в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге выделенных за содержания кладбищ", – говорится в сообщении.
Также, лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.

Приговор в законную силу не вступил.

В профилактических целях по инициативе Антикоррупционной службы путем достижения взаимного соглашения с судебными органами коллективы госслужащих, обвиняемых в коррупции, участвуют в заседаниях суда.

Источник - zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712032500


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  