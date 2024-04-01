|В профилактических целях. В Шымкенте на суд над акимом-коррупционером согнали его... коллег
07:35 02.04.2024
В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег
В Шымкенте приговор экс-заместителю акима района огласили в присутствии коллег, фото - Новости Zakon.kz от 02.04.2024 09:20 Фото: Telegram/antikornews
В Шымкенте осудили бывшего заместителя районного акима мегаполиса. Об этом 2 апреля 2024 года рассказали в Агентстве РК по противодействию коррупции, сообщает Zakon.kz.
Приговор оглашен накануне, 1 апреля, специализированным межрайонным судом по уголовным делам Шымкента в отношении:
заместителя акима Енбекшинского района Тленшина Е.,
главного специалиста данного акимата Балкыбекова А.,
представителя подрядной организации Манат А.
"Приговор оглашен в присутствии бывших коллег осужденных. Указанным лицам назначены наказания в виде лишения свободы сроком 11, 10 лет и три года, соответственно. Они признаны виновными в получении в группе лиц по предварительному сговору взятки в размере 60 млн тенге от предпринимателя за покровительство при выполнении работ по благоустройству мегаполиса, в рамках заключенного договора о госзакупках, а также по факту хищения бюджетных средств в сумме 28 млн тенге выделенных за содержания кладбищ", – говорится в сообщении.
Также, лица пожизненно лишены права занимать должности на государственной службе.
Приговор в законную силу не вступил.
В профилактических целях по инициативе Антикоррупционной службы путем достижения взаимного соглашения с судебными органами коллективы госслужащих, обвиняемых в коррупции, участвуют в заседаниях суда.