 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
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Почему не арестованы не обеспечившие охрану владельцы "Крокуса"? Олигархи Агаларовы умеют "дружить"
07:40 02.04.2024

Экс-командир "Беркута": Почему руководители "Крокуса" не арестованы, как "Зимней вишни"?
Любовь Смирнова. 30.03.2024

Разговоры о необходимости фактической, а не номинальной охраны в местах массового пребывания людей активизируются с каждой трагедией, а после сходят на нет. На обеспечение безопасности нужно тратить серьезные деньги, а выделяемого сейчас зачастую хватает лишь на услуги пенсионеров, а не профи.

Это в эфире канала "Крым 24" напомнил бывший командир крымского батальона "Беркут" Юрий Абисов, передает корреспондент "ПолитНавигатора".

Разговоры о необходимости фактической, а не номинальной охраны в местах массового пребывания людей активизируются...

"Оружие должно быть, но должны быть люди, хорошо оплачиваемые и подготовленные, из числа бывших сотрудников органов, которые еще уходят в молодом возрасте на пенсию. Почему сейчас отказываются от охраны? Потому что ему голову снимут, а как можно 800 учеников проверить, заглянуть к каждому в рюкзак? Опять же, тут надо определенный опыт, стаж, морально-психологическую подготовку", – пояснил Абисов.

Он обратил внимание, что после трагедии в подмосковном "Крокусе" претензии предъявляются к охранникам, а владельцы комплекса остаются на свободе – хотя, например, вызывает вопросы работа противопожарной системы.

"Почему там все не залило все водой? Почему там руководители не отвечают так, как за "Зимнюю вишню", где сразу же арестовали? Они сейчас еще обсуждают план, чтобы отстроить на этом месте концертный зал – вы на тех погибших будете ходить, устраивать праздник?" – сказал Абисов.

Источник - politnavigator.net
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712032800


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