Изыди... На увольнении главы Минпроса РФ Кравцова настаивает даже... Патриарх

07:47 02.04.2024 Патриарх заслуженно недоволен работой Кравцова

школьное образование требует серьезного переосмысления

Эдуард Биров



Патриарх возмутился "волюнтаризмом" Минпросвещения, которое кулуарно попыталось убить предмет "Основы духовно-нравственной культуры народов РФ" (это инициатива Кирилла), превратив его из отдельной программы в часть курса "История нашего края".



Понятно, что эти обвинения относятся лично к Кравцову, который объективно является одним из слабейших министров в кабинете Мишустина и должен быть заменен. То, что им возмутился сам Патриарх, делает судьбу Кравцова предрешенной, хотя, убежден, он попытается оправдаться и сделать вид, что это случайная ошибка.



Однако потенциальное урезание ОДНКР - это далеко не самое худшее, что произошло в образовании. Как я регулярно говорю со слов преподавателей, школа при Кравцове переживает серьезную деградацию вопреки бравурным отчетам министра президенту о некоем нравственном возрождении в образовании.



Первое - несмотря на красивые и правильные слова, в школе по-прежнему господствует принцип "образовательных услуг", многие из которых коммерциализованы (прежде всего, подготовка к ЕГЭ, которая невозможна без платных репетиторов).



Второе - в школе по-прежнему не возвращено почетное отношение к учителям, у них нет реальных механизмов воспитания и устрашения разнузданных детей. Школьники открыто ругаются матом в коридорах, а учителя загнаны бюрократией и погоней за программой. Министерство не видит в учителе человека, который формирует личность детей, оно видит в учителе человека, который должен писать красивые отчеты.



Третье - школы по-прежнему переполнены (в крупных городах), учителя работают на две ставки, нередко по две смены. Огромный дефицит кадров, молодые не выдерживают сумасшедшей нагрузки и быстро уходят. Нередко предметы ведут непрофильные учителя.



Четвертое - несмотря на гимны, разговоры о важном и советников по воспитанию патриотическое воспитание на очень невысоком уровне. Зачастую все эти инициативы превращены в мероприятия для галочки, такое отношение передается детям. К примеру, тема СВО вообще не заметна в школьной жизни, если только отдельные учителя сами не организовывают сбор помощи раненым или приглашают ветеранов.



Пятое - учебные программы по-прежнему полны странностей и перекосов, где-то огромный перегруз данных, а где-то примитивная подача. Учебники составлены так, что в них нет правил - чтобы ученик искал их в Интернете (ага, именно это он будет делать без пригляда родителей). Несмотря на процесс стандартизации учебников, их по-прежнему очень много, и даже в соседних школах программа может сильно отличаться, так как много отдано на откуп учителям.



Так что проблема с ОДКНР - это капля в море того безобразия, что происходит в школах. Собственно, сам этот предмет преподается абы как и нередко воспринимается родителями как досадная нагрузка. Вообще, при таком раскладе даже удивительно, что среди наших школьников много порядочных ребят и даже героев, которые спасали людей в Крокусе.



Школьное образование требует серьезного переосмысления - не очередной реформы, а возвращения к практикам классической традиционной школы, когда не гнались за баллами и отчетами, а думали о воспитании человека. Источник - zavtra.ru

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