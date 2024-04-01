Украина-трагический пример для ЦентрАзии, - Вл.Березовский

08:15 02.04.2024 УКРАИНА-ТРАГИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ЦЕНТРАЗИИ

Украина всеми силами старается изменить общественные настроения в странах ЦентрАзии. В ход идет все: разнузданная "дипломатия", купленные с потрохами блогеры и "эксперты", НКО и НПО, жирующие на западные денежки.



Главная цель– рассорить народы Узбекистана и России, разрушить дружбу и взаимовыгодное сотрудничества наших стран.



"Украина достаточно долго и удачно "косила" в Средней Азии "под Россию", только размером поменьше,-рассуждает Владимир Березовский из Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия.-Смена лица началась уже при Ющенко, а после Майдана маски были отброшены окончательно. Новая государственная идеология, выпестованная в бандеровских схронах, толкнула на разрыв и открытый конфликт с Россией. И странам ЦентрАзии пришлось выбирать. Все остались с Москвой, близкой и понятной по духу, политике. Украине при этом понесла тяжелые потери, утратив растущий рынок ЦентрАзии. Но самый главный разлом произошел по идейной границе. Киев двинулся в сторону "цивилизованной Европы", а солнечные республики остались при своих интересах. Они хорошо уже знали цену западных "приманок" насчет свободы и демократии, которые вполне логично заканчиваются цветными революциями и сменой декораций"



Так, еще в 2022 г. украинское посольство в Узбекистане в ультимативной форме потребовало от властей запретить трансляцию российских телеканалов в эфире и в кабельных сетях. Однако Ташкент проигнорировал наглые "хотелки".



Прослеживается железная закономерность. Украина присылает в Ташкент дипломатами людей исключительно "повернутых на Бандере". Наверное, с целью показать "отсталому Ташкенту", истинное лицо нынешней власти. И невдомек разным кулебам, что узбекское общество остается верным героическим заветам Великой отечественной, где нет места предателям и гитлеровским прихвостням.



Вполне закономерно, что Республиканский украинский культурный центр "Славутич" разорвал все связи с посольством "незалежной" после начала СВО. И все праздники отмечает, как повелось, всегда с русской диаспорой Ташкента.



Вот и на этот раз, в дни траура по поводу погибших в "Крокусе", украинцы были рядом и также несли цветы к посольству России.



Украинские дипломаты давно показали себя самыми настоящими хамами. Очевидно, что им "сносит крышу" от одной мысли, что они имеют за спиной США.



Напомним, что еще в 2022 г. посол в Казахстане П. Врублевский пожелал истребить "как можно больше русских". Посол в Германии обозвал канцлера Шольца ливерной колбасой. Недавно, наконец, глава украинского Совбеза Данилов послал по матушке китайского высокопоставленного представителя. И теперь в "наказание" сослан послом в Молдавию.



Самое смешное, что украинские послы в Ташкенте не спешат возвращаться на родину после окончания службы. Видимо, чтобы не попасть под горячую руку очередного "батьки" или боевика со свастикой на плече. Вот и бывший глава дипмиссии Юрий Савченко, который при случае клялся своей русской матерью, осел в Узбекистане, занялся фармбизнесом. Оно, конечно, куда спокойней…



В прошлом году Киев попенял официальному Ташкенту, что, дескать, не следует давать свободу российским артистам, поддерживающим СВО. Была целая заварушка в Сети на этот счет, особенно после обещания Григория Лепса выплачивать по миллиону за каждый подбитый "Лепард". В ответ замминистра культуры Б. Ахмедов твердо известил, что двери Узбекистана открыты для любых артистов, если они едут с благими целями, ради искусства.



И мы видим, как с искренним восторгом в республике были приняты "Русские сезоны", в рамках которого блистали звезды Большого театра и Мариинки, актеры театра им. Образцова, Никита Михалков со своим уникальным спектаклем "12".



"Киев прекрасно отдает себе отчет в том, что он служит для всей ЦентрАзии убедительным примером чудовищной ошибки, политического самоубийства, полной катастрофы. Страна добровольна обрекла себя на войну за чужие интересы, на невосполнимые жертвы и все во имя ложного "европейства", подчеркивает эксперт.



Бессильная и озлобленная нынешняя Украина не оставляет своих попыток чем-то нагадить России и ее друзья.



Например, по мнению члена СПЧ при президенте РФ Кирилла Кабанова, Украина подло вербует в России выходцев из ЦА и, в частности, из Узбекистана, чтобы бросить их в огненную пропасть террора. Такая работа активно ведется среди тех, кто негативно настроен к России, ее традициям и ценностям.



Увы, но такие находятся в республике, их имена слишком хорошо известны. Особенно это дало себя знать, когда самозванные "лидеры общественного мнения" цинично, но смачно промолчали о беде с "Крокусом. Типа, так вам и надо…



На что ответ один: не забудем, не простим.



Тимур ХАСАНОВ, Ташкент Источник - vesti.uz

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