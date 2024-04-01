 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.04.2024
10:59  Казахстанский журналист Данияр Адилбеков арестован - "распространял лживые сведения про министров"
10:57  Россия не агрессор, а Украина не жертва, - American Thinker
10:51  Уволенный за безделие экс-каз-премьер Алихан Смаилов трудоустроен председателем Высшей аудиторской палаты
10:25  Министр экологии kz пытается свалить катастрофический потоп на нерадивые акиматы
09:38  Зеленский потерял аппетит. Киевский режим начал торговаться, - Ростислав Ищенко
09:31  Украинские дроны атакуют заводы в Татарстане. Курс - на Тыву!
09:01  Правила регистрации беженцев изменили в Казахстане

08:15  Украина-трагический пример для ЦентрАзии, - Вл.Березовский
07:47  Изыди... На увольнении главы Минпроса РФ Кравцова настаивает даже... Патриарх
07:44  Сделаем депрессию снова великой? - Владимир Можегов
07:40  Почему не арестованы не обеспечившие охрану владельцы "Крокуса"? Олигархи Агаларовы умеют "дружить"
07:37  На борьбу с потопом брошена КазАрмия
07:35  В профилактических целях. В Шымкенте на суд над акимом-коррупционером согнали его... коллег
00:56  Скандал с изнасилованием и семейный бизнес: чем еще знаменит новый зампремьера Казахстана Бозумбаев
00:50  "Крокус Сити Холл": почему Западу выгодна пропаганда террористов "Хорасана", - В.Ильин
00:30  Индия стала самой быстрорастущей экономикой планеты
00:12  Местные выборы в Турции: Эрдогану и его партии пора подумать о вечном? - Ю.Кузнецов
00:07  США стремятся сохранить контроль над логистикой ЦентрАзии, - В.Панфилова
00:04  Американская нефть вытесняет поставки из стран ОПЕК+
Понедельник, 01.04.2024
22:07  Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске. Среди убитых - генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди
11:32  Америка готовится к высокотехнологической войне с Россией и Китаем. Часть III, - Владимир Овчинский
11:30  Акцент зла, миграционный пузырь и безумная гонка ученых, - И.Нагаев
11:28  Сами перессорятся. Чем выгоден Трамп Китаю, - Чжоу Бо
11:25  Путин: чемпион Глобального Юга? - "Al Mayadeen"
11:24  Споткнулся - упал... НАТО боится признать гибель польского генерала на Донецком фронте
11:10  Глава ГКНБ Кыргызстана вступился за граждан Таджикистана
10:37  Казахстанская строительная компания Sensata Group отрицает свою аффилированность с семейством извергов Бишимбаевых
10:33  Израильская полиция схватила сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
10:31  "Питерская" Подносова возглавит Верховный суд России
09:23  Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин
09:20  Как победить в "уличной драке": в противоборстве с Западом Россия должна проявить максимальную жесткость, - адмирал Авакянц
09:17  Bloomberg: Алишер Усманов - самый обнищавший рос-олигарх. Минус $2,8 млрд за год
09:11  Вучич назначает Вучевича. Новым премьером Сербии становится старый министр обороны
08:46  Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году пишут по книге нобелевской русофобки Алексиевич
08:36  Завоз гастарбайтеров в РФ поручат новой госкомпании
08:26  Умнее не придумал. Первый вице-премьер КZ Скляр облетает затопленные районы на... частном бизнес-джете
08:23  "Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком
08:20  Как это? Ранее судимый за коррупцию Аманбек успешно работает... замначальника полиции Алматы
07:42  Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...
07:25  Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты Казахстана
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
04:41  В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Украина-трагический пример для ЦентрАзии, - Вл.Березовский
08:15 02.04.2024

УКРАИНА-ТРАГИЧЕСКИЙ ПРИМЕР ДЛЯ ЦЕНТРАЗИИ
Украина всеми силами старается изменить общественные настроения в странах ЦентрАзии. В ход идет все: разнузданная "дипломатия", купленные с потрохами блогеры и "эксперты", НКО и НПО, жирующие на западные денежки.

Главная цель– рассорить народы Узбекистана и России, разрушить дружбу и взаимовыгодное сотрудничества наших стран.

"Украина достаточно долго и удачно "косила" в Средней Азии "под Россию", только размером поменьше,-рассуждает Владимир Березовский из Центра международных и общественно-политических исследований "Каспий-Евразия.-Смена лица началась уже при Ющенко, а после Майдана маски были отброшены окончательно. Новая государственная идеология, выпестованная в бандеровских схронах, толкнула на разрыв и открытый конфликт с Россией. И странам ЦентрАзии пришлось выбирать. Все остались с Москвой, близкой и понятной по духу, политике. Украине при этом понесла тяжелые потери, утратив растущий рынок ЦентрАзии. Но самый главный разлом произошел по идейной границе. Киев двинулся в сторону "цивилизованной Европы", а солнечные республики остались при своих интересах. Они хорошо уже знали цену западных "приманок" насчет свободы и демократии, которые вполне логично заканчиваются цветными революциями и сменой декораций"

Так, еще в 2022 г. украинское посольство в Узбекистане в ультимативной форме потребовало от властей запретить трансляцию российских телеканалов в эфире и в кабельных сетях. Однако Ташкент проигнорировал наглые "хотелки".

Прослеживается железная закономерность. Украина присылает в Ташкент дипломатами людей исключительно "повернутых на Бандере". Наверное, с целью показать "отсталому Ташкенту", истинное лицо нынешней власти. И невдомек разным кулебам, что узбекское общество остается верным героическим заветам Великой отечественной, где нет места предателям и гитлеровским прихвостням.

Вполне закономерно, что Республиканский украинский культурный центр "Славутич" разорвал все связи с посольством "незалежной" после начала СВО. И все праздники отмечает, как повелось, всегда с русской диаспорой Ташкента.

Вот и на этот раз, в дни траура по поводу погибших в "Крокусе", украинцы были рядом и также несли цветы к посольству России.

Украинские дипломаты давно показали себя самыми настоящими хамами. Очевидно, что им "сносит крышу" от одной мысли, что они имеют за спиной США.

Напомним, что еще в 2022 г. посол в Казахстане П. Врублевский пожелал истребить "как можно больше русских". Посол в Германии обозвал канцлера Шольца ливерной колбасой. Недавно, наконец, глава украинского Совбеза Данилов послал по матушке китайского высокопоставленного представителя. И теперь в "наказание" сослан послом в Молдавию.

Самое смешное, что украинские послы в Ташкенте не спешат возвращаться на родину после окончания службы. Видимо, чтобы не попасть под горячую руку очередного "батьки" или боевика со свастикой на плече. Вот и бывший глава дипмиссии Юрий Савченко, который при случае клялся своей русской матерью, осел в Узбекистане, занялся фармбизнесом. Оно, конечно, куда спокойней…

В прошлом году Киев попенял официальному Ташкенту, что, дескать, не следует давать свободу российским артистам, поддерживающим СВО. Была целая заварушка в Сети на этот счет, особенно после обещания Григория Лепса выплачивать по миллиону за каждый подбитый "Лепард". В ответ замминистра культуры Б. Ахмедов твердо известил, что двери Узбекистана открыты для любых артистов, если они едут с благими целями, ради искусства.

И мы видим, как с искренним восторгом в республике были приняты "Русские сезоны", в рамках которого блистали звезды Большого театра и Мариинки, актеры театра им. Образцова, Никита Михалков со своим уникальным спектаклем "12".

"Киев прекрасно отдает себе отчет в том, что он служит для всей ЦентрАзии убедительным примером чудовищной ошибки, политического самоубийства, полной катастрофы. Страна добровольна обрекла себя на войну за чужие интересы, на невосполнимые жертвы и все во имя ложного "европейства", подчеркивает эксперт.

Бессильная и озлобленная нынешняя Украина не оставляет своих попыток чем-то нагадить России и ее друзья.

Например, по мнению члена СПЧ при президенте РФ Кирилла Кабанова, Украина подло вербует в России выходцев из ЦА и, в частности, из Узбекистана, чтобы бросить их в огненную пропасть террора. Такая работа активно ведется среди тех, кто негативно настроен к России, ее традициям и ценностям.

Увы, но такие находятся в республике, их имена слишком хорошо известны. Особенно это дало себя знать, когда самозванные "лидеры общественного мнения" цинично, но смачно промолчали о беде с "Крокусом. Типа, так вам и надо…

На что ответ один: не забудем, не простим.

Тимур ХАСАНОВ, Ташкент

Источник - vesti.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712034900


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  