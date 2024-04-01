Правила регистрации беженцев изменили в Казахстане

09:01 02.04.2024 Приказом и. о. министра труда и социальной защиты от 20 марта 2024 года внесены изменения в Правила регистрации и рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, сообщает Zakon.kz.

Несколько пунктов правил изложены в новой редакции. Так, говорится, что после проведения анкетирования лицо, ищущее убежище, в течение пяти календарных дней со дня регистрации ходатайства проверяется по всем учетам органов внутренних дел РК, а также по учетам Системы информационного обмена правоохранительных и специальных органов Комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры.



После осуществления проверки лица, ищущего убежище по учетам ОВД и СИО ПСО, заявителю выдается направление на обязательное медицинское освидетельствование на отсутствие заболеваний, а также проводится собеседование с оформлением опросного листа.



Вместе с тем указывается, что при истечении срока прохождения обязательного медицинского освидетельствования, а также при неявке лица, ищущего убежище, в МИОЗН для проведения собеседования с оформлением опросного листа (в том числе дополнительного) или дальнейшей процедуры рассмотрения ходатайства о присвоении статуса беженца, МИОЗН направляет по указанному лицом, ищущим убежище, адресу проживания заказное письмо с уведомлением о вручении с приглашением явиться в МИОЗН для объяснения причин неявки.



При наличии оснований для продления срока рассмотрения ходатайства руководитель МИОЗН принимает соответствующее решение, о чем лицо, ищущее убежище, уведомляется в течение двух рабочих дней почтой – заказным письмом с уведомлением.



При неявке лица, ищущего убежище, на продление срока рассмотрения ходатайства в МИОЗН в течение пяти рабочих дней рассмотрение ходатайства прекращается.



По результатам рассмотрения ходатайства комиссией руководитель МИОЗН в течение одного календарного дня принимает решение по ходатайству.



При принятии положительного решения по ходатайству о присвоении статуса беженца в течение пяти календарных дней лицо, ищущее убежище, подлежит дактилоскопированию.



О принятом решении лицо, ищущее убежище, уведомляется в течение пяти рабочих дней посредством выдачи удостоверения беженца или мотивированного отказа.



Также говорится, что если лицо, ищущее убежище, в период рассмотрения ходатайства заявит о намерении выехать за пределы республики, ему разъясняется его право на подачу заявления о прекращении рассмотрения ходатайства.



При подаче лицом, ищущим убежище, заявления о прекращении рассмотрения ходатайства МИОЗН в день получения заявления принимает решение о прекращении рассмотрения ходатайства.



После этого МИОЗН изымает у иностранца, лица без гражданства свидетельство лица, ищущего убежище, и осуществляет контроль за выездом лица, ищущего убежище, за пределы РК.



При выезде лица, ищущего убежище, за пределы республики без уведомления МИОЗН рассмотрение ходатайства прекращается.



В месячный срок после прекращения рассмотрения ходатайства МИОЗН уведомляет уполномоченный орган об убытии лица.



Приказ вводится в действие с 12 апреля 2024 года.



Лариса Черненко Источник - Zakon.kz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712037660





Новости Казахстана

