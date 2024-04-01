Украинские дроны атакуют заводы в Татарстане. Курс - на Тыву!

09:31 02.04.2024 В результате атаки дронов в Елабуге пострадали шесть человек - Минздрав Татарстана



Шесть человек пострадали в результате атаки беспилотников на объекты в татарстанской Елабуге во вторник, угроза их жизни и здоровью отсутствует, сообщила пресс-служба главы Татарстана со ссылкой на данные республиканского Минздрава.



"По информации министерства здравоохранения республики, пострадавших шестеро. Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Трое уже отпущены домой после осмотра врачами. Еще трое были госпитализированы, сейчас они проходят медицинское обследование и после оказания необходимой помощи также будут отпущены домой", - говорится в сообщении.



В ЕДДС Елабуги "Интерфаксу" сообщили, что пострадавшие были отправлены в Центральную республиканскую больницу в состоянии легкой степени тяжести.



Ранее во вторник Особая экономическая зона (ОЭЗ) "Алабуга" сообщала о двух пострадавших в результате удара дронов по общежитию ОЭЗ.



По данным пресс-службы главы Татарстана, утром во вторник предприятия в татарстанских городах Елабуге и Нижнекамске были атакованы беспилотными летательными аппаратами, серьезных разрушений нет, технологический процесс предприятий не нарушен. Источник - ИНТЕРФАКС

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