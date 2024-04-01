Зеленский потерял аппетит. Киевский режим начал торговаться, - Ростислав Ищенко

09:38 02.04.2024 Зеленский потерял аппетит. Киевский режим начал торговаться

Ростислав Ищенко



Владимир Зеленский в интервью CBS News заявил, что переговоры с Россией возможны при условии выхода ВСУ на границы 2022 года.



Не будем доказывать очевидное – любое наступление Украины (а именно наступать должны ВСУ, чтобы выйти на границы 2022 года) невозможно. Просто отметим для себя, киевский режим начал торговаться.



Раньше необходимым условием для начала переговоров был полный вывод российских войск за границы 1991 года, причем переговоры Киев собирался вести только об объеме репараций, которые Россия должна будет выплатить в компенсацию военных потерь Украины. Также Зеленский заявлял, что никогда не будет вести переговоры с Путиным, а только с "новой российской властью", которая предварительно должна будет отказаться от проведения СВО и осудить операцию.



Заявление Зеленского интересно также тем, что до сих пор действует решение СНБО Украины, инициированное Зеленским и введенное в действие его собственным Указом, запрещающее любые переговоры с Россией, до выполнения предварительных украинских условий. Действует и постановление Верховной Рады, запрещающее переговоры с Россией, если их темой будут территориальные уступки со стороны Украины. Наконец, действует положение украинской конституции, запрещающее любые изменения территории страны, кроме как по решению общенационального референдума.



Тем не менее, мы понимаем, что в условиях фактически действующей военной диктатуры Зеленского он может легко подписать любой мирный договор, не обращая внимания на законодательные и конституционные ограничения. А затем, при желании, так же легко его нарушить или вообще дезавуировать.



Таким образом, в нынешних украинских реалиях важны только решения Зеленского, соответственно стоит обсудить явное смягчение украинской переговорной позиции.



Конечно, обставлено все в победных тонах: ВСУ "должны выйти на границы 2022 года" (кстати, поскольку Украина никогда не признавала Крым и Донбасс российскими Зеленский всегда может сделать вид, что не менял позицию и сказать, что для него границы 1991 года и границы 2022 года – одни и те же границы). После этого, по мнению Зеленского некие страны, которые еще не определились, должны будут окончательно отвернуться от России, которая наконец увидев, что "весь мир с Украиной" будет вынуждена пойти на переговоры.



Но единственно важным во всем этом словоблудии является упоминание о границах 2022 года. Зеленский мог в ходе интервью оговориться, но перед выходом подобных материалов они всегда, в обязательном порядке, проходят согласование уполномоченных государственных структур. Как минимум их вычитывают на предмет нежелательных ляпов несколько департаментов Офиса президента, включая лично главу Офиса, и МИД. Но могут привлекаться и Минюст, и Минобороны и другие ведомства, включая спецслужбы, в зависимости от содержания затрагиваемых вопросов.



Фраза о границах 2022 года не просто слишком бросается в глаза, на фоне применявшихся до сих пор официальных формулировок украинкой политики, чтобы быть случайной, Зеленский еще и специально объясняет условия, при которых именно этот вариант будет для Украины приемлем. Так что это не оговорка, а именно публичное послание всем заинтересованным сторонам о корректировке украинской позиции.



Эта корректировка очень важна. Чтобы было понятно, по масштабу изменения, как если бы Китай, на уровне своего лидера, заявил в интервью СМИ союзной страны (например российскому), что при определенных условиях может быть признана независимость Тайваня и начал бы эти условия подробно описывать.



Причины, подвигшие украинского диктатора скорректировать позицию понятны, и я их описывал в предыдущем материале. Уже сейчас российские войска ежедневно продвигаются на широком фронте (от Новомихайловки под Углледаром, до Богдановки под Бахмутом). При этом на других участках фронта (под Северском, под Купянском, под Гуляйполем) ВС РФ мощно давят на украинские оборонительные линии, угрожая прорывом и на этих направлениях.



По неофициальным подсчетам, которые тем не менее коррелируют и с заявлениями соответствующих ведомств, и с ситуацией на фронте, в феврале текущего года группировка ВС РФ на линии соприкосновения впервые численно превысила группировку ВСУ (на данный момент отрыв составляет более, чем сто тысяч человек). В марте же численное превышение над Украиной достигнуто и в сосредоточенной на данном направлении группировке российских резервных сил. И отрыв также быстро растет. Более того, с почти миллиона до примерно семисот пятидесяти тысяч сократилась численность ВСУ в абсолютном выражении.



Эти факты свидетельствуют об одном – Украина утратила свой последний козырь – численность поставленных под ружье бойцов. Если раньше российские прорывы просто забрасывались трупами очередных украинских мобилизованных, остановить очередной прорыв будет нечем.



Киев и его западные партнеры считают, что крупное стратегическое наступление России, призванное положить конец Украине и боевым действиям, начнется в конце мая. Действительно, это традиционное время начала крупных наступлений (как советских, так и германских войск) на данном направлении в Великой Отечественной войне. В весеннюю распутицу 1944 года наступление РККА не останавливалось, но крупные стратегические прорывы были совершены уже в сухой сезон.



Однако в этом году весна ранняя и очень теплая – земля сохнет быстро. В сочетании с качественно и количественно совершенно иной дорожной сетью (навсегда превосходящей ту, что была в 1944 году) это дает ВС РФ теоретическую возможность начать крупное наступление уже в апреле. Следовательно сроки катастрофы ВСУ, спрогнозированной украинскими и западными штабистами, резко приближаются, а теоретический шансы подготовиться к российскому наступлению и парировать его, которые и так рассматривались серьезными аналитиками, как нулевые, ушли в отрицательную зону шкалы возможностей.



Только поэтому Зеленский внезапно стал менять позицию. Можем предположить, что с дальнейшем ухудшением ситуации на фронте, переговорная позиция Украины будет претерпевать дальнейшие быстрые изменения в сторону конструктива и на каком-то этапе, вряд ли Киев, но Запад напрямую обратится к Москве с вопросом "Чего же вы хотите?"



Вряд ли Россия ответит официально, что хочет полной ликвидации украинского государства. Как говорят в шахматах, чтобы поставить мат будет нужен какой-то промежуточный ход. Если ситуация сложится таким образом, в качестве такого хода Россия представит свою переговорную позицию. Какой она может быть, чтобы соблюсти интересы России и оставить ей руки развязанными для любых последующих решений? Мне она видится в следующих предварительных условиях:



1. Россия не будет вести переговоры с представителями действующего украинского режима, как виновниками развязывания агрессивной войны против русского народа, организаторов актов геноцида и других военных преступлений. Россия может только принять у представителей военного командования ВСУ полную и безоговорочную капитуляцию, по формату (букве и духу) соответствующую той, что была подписана в Берлине 9 мая 1945 года.



2. Переговоры будут вестись с временным переходным украинским правительством, специально и только для этой цели, избранным украинским народом, под международным контролем.



3. Население бывших регионов Украины, которые к моменту капитуляции согласно ясно выраженной на региональном референдуме воле войдут в состав России (на данный момент это Крым, Севастополь, ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области, но возможно присоединение к их числу иных регионов) в выборах временного переходного правительства не участвует, а сами эти территории предметом переговоров не являются, их российский статус не обсуждается, в дополнительных подтверждениях не нуждается и должен быть признан любым будущим украинским правительством, если народ Украины решит в каких-то границах сохранить украинскую государственность.



4. Кандидаты в состав временного переходного правительства должны в процессе своего выдвижения заявить о безоговорочном принятии выдвинутых Россией предварительных условий и быть утверждены уполномоченными российскими властями.



5. Международный полицейский контроль над выборами временного переходного правительства осуществляют коллективные силы ОДКБ, военный контроль над территорией осуществляют ВС РФ. Наблюдателей может аккредитовать любое государство, кроме тех, которые вводили против России санкции. Аккредитация наблюдателей производится МИД РФ, пояснения о причинах возможных отказов не даются, протесты не принимаются.



6. Единственной задачей временного переходного правительства является проведение на не успевших до капитуляции ВСУ провести процедуру присоединения к РФ территориях референдума, в ходе которого население каждого отдельного региона Украины должно будет ответить на вопрос о вхождении в состав России, либо об отказе от такового.



7. Действие украинской конституции и других законов прекращается с момента капитуляции. Временные правила, регулирующие жизнь территорий бывшей Украины, не успевших до капитуляции присоединиться к России, издает российская военная администрация, она же отвечает за их исполнение.



8. Те регионы бывшей Украины, которые по результатам референдума откажутся от вхождения в состав России, под международным контролем, который будет осуществляться тем же способом, что и в ходе выборов временного переходного правительства, изберут своих представителей для оформления новой украинской государственности, каковая будет единственным преемником долгов и прочих международных обязательств бывшей Украины, о согласии чем избираемые народные представители объявят еще в ходе своего выдвижения, а также подтвердят первым же актом, с принятия которого начнется работа собрания.



Тем же актом будет оформлен отказ Украины навечно от любых территорий, вошедших в состав России на момент принятия акта или принятых на любом основании позднее. Без принятия такого акта работа собрания не может начаться, никакие решения, принятые до его оформления не будут признаны в качестве легитимных. Отказ от принятия такого акта повлечет за собой роспуск собрания и назначение новых выборов под контролем российской военной администрации. Акт должен войти в тело новой украинской конституции отдельной защищенной главой, которая не может быть удалена или изменена при любых переформатированиях других разделов конституции.



9. Вывод ВС РФ, подразделений Росгвардии и полиции с территории новосозданного украинского государства происходит после того, как Россией будет завершено преследование и осуждение лиц совершивших военные преступления и преступления против человечности (список формируется уполномоченными российскими структурами), а также после того, как Совет безопасности России примет решение о том, что с украинской территории и территорий сопредельных государств больше не исходит угроза безопасности России, ее союзников, а также суверенитету и безопасности народа новой Украины.



10. До подписания акта о капитуляции Украины, боевые действия не останавливаются, продвижение российских войск продолжается, добровольное вхождение регионов бывшей Украины в состав России продолжает оформляться. Силы и структуры, не признавшие акт о капитуляции и продолжившие сопротивление после его вступления в силу, признаются террористическими и подлежат уничтожению, без принятия по этому поводу дополнительных решений.



Думаю, что если Украина и ее союзники примут вышеприведенные предварительные условия, переговоры о разработке механизмов и конкретного формата процедуры капитуляции, а также назначении времени и места ее проведения могут быть начаты немедленно. Источник - Украина.Ру

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712039880





Новости Казахстана

