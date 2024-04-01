 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDARSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Вторник, 02.04.2024
10:59  Казахстанский журналист Данияр Адилбеков арестован - "распространял лживые сведения про министров"
10:57  Россия не агрессор, а Украина не жертва, - American Thinker
10:51  Уволенный за безделие экс-каз-премьер Алихан Смаилов трудоустроен председателем Высшей аудиторской палаты
10:25  Министр экологии kz пытается свалить катастрофический потоп на нерадивые акиматы
09:38  Зеленский потерял аппетит. Киевский режим начал торговаться, - Ростислав Ищенко
09:31  Украинские дроны атакуют заводы в Татарстане. Курс - на Тыву!
09:01  Правила регистрации беженцев изменили в Казахстане

08:15  Украина-трагический пример для ЦентрАзии, - Вл.Березовский
07:47  Изыди... На увольнении главы Минпроса РФ Кравцова настаивает даже... Патриарх
07:44  Сделаем депрессию снова великой? - Владимир Можегов
07:40  Почему не арестованы не обеспечившие охрану владельцы "Крокуса"? Олигархи Агаларовы умеют "дружить"
07:37  На борьбу с потопом брошена КазАрмия
07:35  В профилактических целях. В Шымкенте на суд над акимом-коррупционером согнали его... коллег
00:56  Скандал с изнасилованием и семейный бизнес: чем еще знаменит новый зампремьера Казахстана Бозумбаев
00:50  "Крокус Сити Холл": почему Западу выгодна пропаганда террористов "Хорасана", - В.Ильин
00:30  Индия стала самой быстрорастущей экономикой планеты
00:12  Местные выборы в Турции: Эрдогану и его партии пора подумать о вечном? - Ю.Кузнецов
00:07  США стремятся сохранить контроль над логистикой ЦентрАзии, - В.Панфилова
00:04  Американская нефть вытесняет поставки из стран ОПЕК+
Понедельник, 01.04.2024
22:07  Израиль разбомбил консульство Ирана в Дамаске. Среди убитых - генерал КСИР Мохаммад Реза Захеди
11:32  Америка готовится к высокотехнологической войне с Россией и Китаем. Часть III, - Владимир Овчинский
11:30  Акцент зла, миграционный пузырь и безумная гонка ученых, - И.Нагаев
11:28  Сами перессорятся. Чем выгоден Трамп Китаю, - Чжоу Бо
11:25  Путин: чемпион Глобального Юга? - "Al Mayadeen"
11:24  Споткнулся - упал... НАТО боится признать гибель польского генерала на Донецком фронте
11:10  Глава ГКНБ Кыргызстана вступился за граждан Таджикистана
10:37  Казахстанская строительная компания Sensata Group отрицает свою аффилированность с семейством извергов Бишимбаевых
10:33  Израильская полиция схватила сестру главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании
10:31  "Питерская" Подносова возглавит Верховный суд России
09:23  Из Нетаньяху удалили грыжу. Израилем временно руководил вице-премьер Левин
09:20  Как победить в "уличной драке": в противоборстве с Западом Россия должна проявить максимальную жесткость, - адмирал Авакянц
09:17  Bloomberg: Алишер Усманов - самый обнищавший рос-олигарх. Минус $2,8 млрд за год
09:11  Вучич назначает Вучевича. Новым премьером Сербии становится старый министр обороны
08:46  Диверсия в тылу? ЕГЭ по русскому в этом году пишут по книге нобелевской русофобки Алексиевич
08:36  Завоз гастарбайтеров в РФ поручат новой госкомпании
08:26  Умнее не придумал. Первый вице-премьер КZ Скляр облетает затопленные районы на... частном бизнес-джете
08:23  "Виновные будут наказаны"? Авторитет Казпремьера Бектенова окончательно утонул вместе с паводком
08:20  Как это? Ранее судимый за коррупцию Аманбек успешно работает... замначальника полиции Алматы
07:42  Более 11 тыс. казахстанцев эвакуировано из зон ЧС. Токаев в бешенстве...
07:25  Наталья Годунова освобождена от должности главы Высшей аудиторской палаты Казахстана
07:23  Япония незаметно трансформировала "Силы самообороны" в новую "Императорскую армию", - А.Кошкин
07:21  Гаснущий очаг центральноазиатской демократии: почему в Кыргызстане становится все меньше свободы, - М.Скопин
07:15  Экс-премьер-министр Монголии Батболд Сухбаатар обвинен в коррупции Министерством юстиции США
07:13  Хватит кормить олигархов Россией! - Михаил Делягин
04:41  В Южном Судане разбили грузовой Boeing 727... врезавшись в обломки разбитого ранее самолета
01:21  Китаю предрекают участь следующей жертвы джихадистов, - В.Скосырев
01:14  Соцсети как информационное оружие Запада, - В.Прохватилов
00:58  Мигрантов в России окружают цифровизацией, - Къ
00:42  Мировая экономика в заложниках геополитики. Прогнозы на будущее глобальной торговли от ICC, - Татьяна Монэгэн
00:38  Партия Эрдогана терпит поражение на муниципальных выборах в Турции
00:37  Афганистан примкнул к иранской "оси сопротивления", - Игорь Субботин
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Казахстан   | 
Министр экологии kz пытается свалить катастрофический потоп на нерадивые акиматы
10:25 02.04.2024

Глава Минэкологии про паводки: Акиматы игнорировали штормовые предупреждения

Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 2 апреля 2024 года заявил, что с 15 марта "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, однако их акиматы проигнорировали, сообщает корреспондент Zakon.kz.
По словам главы Минэкологии, осень прошлого года характеризовалась обильными осадками и значительным увлажнением почвы. Затем наблюдались сильные морозы, что привело к промерзанию грунта. При выпадении больших осадков в зимний период наблюдались оттепели, это привело к образованию слоев льда в толще снега и на поверхности почвы.

С учетом вышеуказанных фактов еще в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта, а также направлены акиматам и центральным госорганам.

"Более того, начиная с 15 марта по сегоднешний день "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения штормовых предупреждений. Однако акиматы не обратили особое внимание на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры", – заявил Ерлан Нысанбаев.

Министр отметил, что объемы влагозапасов во всех бассейнах рек равнинной территорий Казахстана уменьшились. Пики половодья проходят на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и южных частей Костанайской области, но паводковая угроза сохраняется. Наблюдаются подъемы уровней воды и превышение опасных отметок на реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и в северной половине Костанайской области.

Что касается бассейна реки Есиль до Астанинского водохранилища, то на сегодняшний день остатки объема влагозапасов составляют 53 млн кубометров, снежный покров наблюдается на малых площадях верховья бассейна реки, что уже не приведет к значительному увеличению формирования поверхностного стока.

Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.

Тамила Языкова

Источник - Zakon.kz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712042700


Новости Казахстана
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  