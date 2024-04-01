Министр экологии kz пытается свалить катастрофический потоп на нерадивые акиматы

10:25 02.04.2024 Глава Минэкологии про паводки: Акиматы игнорировали штормовые предупреждения



Министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев на заседании правительства 2 апреля 2024 года заявил, что с 15 марта "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, однако их акиматы проигнорировали, сообщает корреспондент Zakon.kz.

По словам главы Минэкологии, осень прошлого года характеризовалась обильными осадками и значительным увлажнением почвы. Затем наблюдались сильные морозы, что привело к промерзанию грунта. При выпадении больших осадков в зимний период наблюдались оттепели, это привело к образованию слоев льда в толще снега и на поверхности почвы.



С учетом вышеуказанных фактов еще в декабре были определены паводкоопасные участки в разрезе регионов и отражены в прогнозах на начало декабря, февраля и марта, а также направлены акиматам и центральным госорганам.



"Более того, начиная с 15 марта по сегоднешний день "Казгидромет" выпустил более 100 штормовых предупреждений, которые также были направлены и продолжают направляться в местные и центральные государственные органы согласно схеме оповещения штормовых предупреждений. Однако акиматы не обратили особое внимание на прогноз, что не позволило реально оценить угрозу предстоящего паводка и своевременно принять превентивные меры", – заявил Ерлан Нысанбаев.



Министр отметил, что объемы влагозапасов во всех бассейнах рек равнинной территорий Казахстана уменьшились. Пики половодья проходят на реках Актюбинской, Западно-Казахстанской областей и южных частей Костанайской области, но паводковая угроза сохраняется. Наблюдаются подъемы уровней воды и превышение опасных отметок на реках Восточно-Казахстанской, Абайской, Карагандинской, Улытауской, Акмолинской, Северо-Казахстанской областей и в северной половине Костанайской области.



Что касается бассейна реки Есиль до Астанинского водохранилища, то на сегодняшний день остатки объема влагозапасов составляют 53 млн кубометров, снежный покров наблюдается на малых площадях верховья бассейна реки, что уже не приведет к значительному увеличению формирования поверхностного стока.



Ранее в МЧС сообщили, что в зоне подтопления остаются пять областей, сложная обстановка сохраняется в Актюбинской, Западно-Казахстанской и Костанайской областях. Премьер-министр Олжас Бектенов на заседании правительства также заявил, что пик паводков еще не пройден. В связи с этим поручил министрам и акимам быть готовыми к новой фазе паводков в северных, центральных и восточных регионах.



Тамила Языкова Источник - Zakon.kz

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