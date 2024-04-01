Уволенный за безделие экс-каз-премьер Алихан Смаилов трудоустроен председателем Высшей аудиторской палаты

10:51 02.04.2024 Касым-Жомарт Токаев подписал указ о назначении Смаилова Алихана Асхановича председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщает пресс-служба Акорды.



Алихан Смаилов родился в 1972 году в Алматы. В 1994 году окончил Казахский государственный национальный университет им. аль-Фараби по специальности "Прикладная математика", в 1996 году - Казахстанский институт менеджмента, экономики и прогнозирования при Президенте РК, присуждена степень магистра государственного управления.



С 1993 по 1999 год - работал главным специалистом в инвестиционно-приватизационном фонде "А-Инвест"; заместителем начальника управления, начальником управления Национального статистического агентства РК; заместителем председателя Комитета по статистике и анализу Агентства по статистическому планированию и реформам РК; главным экспертом, заведующим экономическим сектором отдела, государственным инспектором Администрации Президента РК.

С 1999 по 2003 год - председатель Агентства РК по статистике.

С 2003 по 2006 год - вице-министр иностранных дел РК, председатель правления АО "Государственная страховая компания по страхованию экспортных кредитов и инвестиций".

С 2006 по 2009 год- вице-министр финансов РК, президент НХ "КазАгро".

С 2009 по 2014 год - председатель Агентства РК по статистике.

С 2014 по 2015 год - председатель Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК.

С 2015 по 2018 год - помощник Президента РК.

С сентября 2018 года по февраль 2019 года - министр финансов.

25 февраля 2019 года указом Президента РК назначен первым заместителем премьер-министра – министром финансов. 18 января 2021 года указом Президента РК переназначен на данную должность.

С января 2022 года по 5 февраля 2024 года - премьер-министр Республики Казахстан. См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане Источник - Kapital.kz

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