Россия не агрессор, а Украина не жертва, - American Thinker

10:57 02.04.2024 American Thinker

США



Россия не агрессор, а Украина не жертва



Россия была единственной страной, которая пыталась предотвратить конфликт на Украине, пишет автор статьи для AT. И Запад, и киевский режим стремились спровоцировать русских и просто не дали Москве шанса разрешить кризис дипломатическим путем, подчеркивает он.



Александр Марковский (Alexander Markovsky)



Бытует расхожее мнение, что украинский кризис перерос в военный конфликт 24 февраля 2022 года в результате российского вторжения. Однако в действительности семена будущих военных действий были посеяны примерно тридцатью годами, сперва президентом Клинтоном, а затем Джорджем Бушем-младшим, которые безрассудно настаивали на расширении НАТО на восток.



На протяжении многих лет Горбачев, Ельцин и Путин неоднократно предупреждали, что Москва не потерпит дальнейшего Drang nach Osten ("Натиск на Восток", термин употреблялся в кайзеровской Германии и позже в нацистской пропаганде для обозначения немецкой экспансии на восток, подчеркивая стратегическую важность его германской колонизации для расширения "жизненного пространства" и борьбы с другими народами, в первую очередь с русскими. – Прим. ИноСМИ) со стороны НАТО - особенно членства Украины и создания военных баз альянса вдоль российской границы.



25 февраля 2024 года The New York Times опубликовала статью, подтверждающую опасения Москвы. В статье раскрывалось, что разведка США не только сыграла решающую роль в принятии решений на Украине во время конфликта, но и создала и финансировала передовые шпионские центры командования и управления задолго до ввода российских войск 24 февраля 2022 года.



Газета рассказала, что за последнее десятилетие ЦРУ создало на Украине сеть из двенадцати баз. Эти базы позволяют перехватывать российские военные сообщения и данные со шпионских спутников и координировать налеты беспилотников и ракетные атаки по российской территории. А учитывая, что по всей территории Украины разбросаны еще и американские объекты с биологическим оружием, становится понятно, почему Москва восприняла это как серьезную угрозу национальной безопасности.



Согласились бы США с присутствием российских военных баз у своих границ? Они бы их и за 2 500 километров не подпустили. В 1983 году президент Рейган распорядился о вторжении в Гренаду из-за опасений, что строящийся кубинцами аэропорт потенциально может использоваться советскими войсками.



При этом важно отметить, что путинский случай гораздо убедительнее рейгановского. В отличие от Украины, у Гренады нет ни общей границы с США, ни российского военного присутствия - таким образом опасения Рейгана носили преимущественно гипотетический характер. Стоит отметить, что, несмотря на сомнительное оправдание своего вторжения, США так и не были названы агрессором, а Рональд Рейган - военным преступником.



Более того, Путин даже пытался избежать нынешнего конфликта. 7 сентября 2023 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил на заседании объединенного комитета Европейского парламента:



"Предыстория заключалась в том, что осенью 2021 года президент Путин сделал заявление и фактически отправил проект договора, который они хотели, чтобы НАТО подписала, с обещанием прекратить дальнейшее расширение альянса. Вот что он нам прислал. И это было предварительным условием невторжения на Украину. Разумеется, мы ничего подписывать не стали".



Географическая уязвимость России беспокоила российских лидеров еще со времен Петра Великого. Столтенбергу следовало бы учитывать чувствительность России в этом вопросе, если он хотел избежать конфликта.



Столтенберг не уточнил, ни почему он отверг проект договора, ни почему они прекратились переговоры, ни почему не были изучены все альтернативы конфликту. В итоге его отказ от переговоров вывел вопрос за пределы дипломатических возможностей.



Дипломатии попросту не дали шанса, потому что НАТО нужно было восстановить свой имидж и подтвердить смысл своего существованияпосле тридцатилетней полосы неудач. Стремление к так называемому "национальному строительству" - замене стабильных авторитарных режимов шаткими демократиями в странах, не соответствующих Биллю о правах, - ничем хорошим не увенчалось. Оно лишь лишило жизни миллионы и разорило целые страны.



Более того, после катастрофического бегства из Афганистана в 2021 году альянс лишился противника, который давно служил его главной целью. Поскольку военный альянс не может существовать без соперника, потребность НАТО найти такого стала насущной необходимостью. Российские боевые действия на Украине могут создать ощущение всеобщей угрозы и представить НАТО как незаменимую опору глобальной безопасности, особенно если альянс выйдет победителем.



Важно отметить, что исторически европейцам так и не представилось возможности отомстить за века военных поражений и унижений со стороны Российской империи.После ее падения Советский Союз принимал контрмеры уже без прямого военного вмешательства.



Более того, для президента Байдена, который отчаянно пытался избежать катастрофы в Афганистане, победоносный конфликт стал бы поворотным моментом. Кроме того, он никогда и не скрывал, что добивался смены руководства в Москве.



А еще, разумеется, сказалась и сама Украина. Никогда прежде в международных отношениях не было государства, которое бы столь последовательно действовало наперекор собственным национальным интересам. Она подвергла себя серьезной опасности, объявив в 2004 году о намерении вступить в НАТО и нарушив Договор о дружбе между Украиной и Российской Федерацией от 1997 года. В договоре весьма конкретно говорится о нейтралитете Украины, читаем в разделе 6 на странице 148:



"Каждая из Высоких Договаривающихся Сторон воздерживается от участия или поддержки каких бы то ни было действий, направленных против другой Высокой Договаривающейся Стороны, и обязуется не заключать с третьими странами каких-либо договоров, направленных против другой Стороны. Ни одна из Сторон не допустит также, чтобы ее территория была использована в ущерб безопасности другой Стороны".



Руководство Украины так и не осознало, что Москва считает этот договор ключевым элементом своей безопасности и не позволит Украине безнаказанно нарушать его условия. Зеленский мог бы избежать боевых действий, отозвав заявку на членство в НАТО и выполнив требования Москвы - это спасло бы страну от уничтожения. Однако продажные лидеры в Киеве, предвидя финансовую и военную помощь, наоборот, искали конфликта ради личного обогащения.



Под истиной в политике зачастую подразумеваются различные точки зрения, чей анализ нередко определяется идеологической подоплекой. Но важны и факты.



Факты, приведенные выше, иллюстрируют глубинную заинтересованность руководства НАТО, его членов и самой Украины в том, чтобы спровоцировать русских на боевые действия - пусть и по разным причинам. Россия же единственная из сторон пыталась предотвратить конфликт.



Александр Марковский - старший научный сотрудник Лондонского центра политических исследований, консервативного аналитического центра по вопросам национальной безопасности, энергетики, анализа рисков и государственной политики. Автор книг "Анатомия большевика" и "Либеральный большевизм: Америка не победила коммунизм, а переняла его". Владелец и генеральный директор компании Litwin Management Services.



Комментарии читателей:



Jokap32168

Я не понимаю, почему мы не можем дружить с Россией. Давайте покопаемся в истории и посмотрим, кто всегда был нашими врагами. И если отмести в сторону пропаганду, то становится ясно, что ни Франция, ни Великобритания нам не друзья.



The Sentient Sheep

Русские могли бы стать нам друзьями, но эту возможность мы прошляпили. Сейчас их страну отчаянно демонизируют, чтобы придать убедительности гнусному вранью для тупиц (электорат демократов), что это "российское вмешательство" привело Трампа к победе над Хиллари".



COLIN POWIS

Во всем виноват невменяемый Запад и продажная Украина. По правде говоря, Украина - это еще одна Мексика, но с неонацистскими ополченцами вместо наркокартелей. А Зеленский - очередной Кастро или Арафат в камуфляже. Актеришка, нанятый украинскими олигархами, и посаженный во главе мерзкого правительства... А нам внушают, что он новый Черчилль.

Запад стремительно достигает кризисной точки, после которой он столкнется с дилеммой: отказаться от полуразваливающейся Украины или пойти ва-банк и решиться на прямое военное вмешательство. И если они выберут последнее - скажем, с самолетами НАТО - то все, здравствуй, третья мировая.

Западом правят полоумные разложенцы, у которых нет ни намека на здравый смысл. Такое чувство, что они отчаянно хотят себя уничтожить - им светит премия Дарвина. И вот эти сбитые с толку "лидеры" возомнили, что могут играть в ядерный покер и брать русских на слабó.



SIGNE Knapp

В Крыму живут русские, кроме разве что 5%. Украина умолчала, что когда она спросила крымчан, хотят ли они жить в России или на Украине, большинство проголосовало за Россию. Это была воля народа - демократия в ее истинной форме.



Bob Wilson

Это словно фильм "Доктор Стрейнджлав", только из кинотеатра никого не выпускают.



John Vance

Такое чувство, что все хотят поскорее забыть, насколько тяжко нам бы пришлось против немцев без СССР. Девять десятых немецких потерь во Вторую мировую пришлись на Восточный фронт. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712044620





Новости Казахстана