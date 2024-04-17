Казахстанский журналист Данияр Адилбеков арестован - "распространял лживые сведения про министров"

10:59 02.04.2024 Астана. 1 апреля. КазТАГ – Департамент полиции (ДП) Астаны подтвердил арест журналиста Данияра Адилбекова по уголовному делу, передает корреспондент агентства.



"В отношении гражданина А. возбуждено уголовное дело по факту распространения заведомо ложной информации о совершении преступления. Судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе ДП Астаны редакции КазТАГ в понедельник, отвечая на запрос касательно уголовного дела против Адилбекова.



Ранее о задержании Адилбекова сообщил журналист Михаил Козачков, по информации которого "речь идет о публикациях в анонимном Telegram-канале "Дикая Орда" про одного из вице-министров". Источник - КазТАГ

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