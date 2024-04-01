Украина не Афганистан? Конфликт прекратится, когда утомление украинского народа перекроет его готовность жертвовать собой, - Хамед Медждуб

14:39 02.04.2024 AgoraVox

Франция



Почему Украина не Афганистан? Конфликт прекратится, когда утомление украинского народа перекроет его готовность жертвовать собой



Украина не Афганистан, и ее народ не готов воевать бесконечно, пишет пользователь AgoraVox. Конфликт продолжается только потому, что США таким образом ведут гибридную войну против России, безуспешно пытаясь сохранить свою гегемонию в мире, отмечает автор материала.



Хамед Медждуб (Hamed Medjdoub)



Что конфликт на Украине предвещает миру? Ничто не указывает на то, что украинская армия может изменить баланс сил. Это из разряда невыполнимых пожеланий, если сопоставить потенциалы крупной ядерной державы и среднего по размерам неядерного государства. Этот конфликт практически статичен. Все упирается в мощные российские укрепления, тянущиеся на сотни километров минные поля, окопы, оборонительную артиллерию. Такое застойное положение сказывается на моральном духе войск: центральная власть в Киеве заявляет, что у конфликта на Украине нет тупика, а бывший глава армии говорит, что тупик есть. А раз они так заявляют и противоречиво используют это слово, значит, у данного конфликта действительно есть тупик.



А каков результат войны беспилотников и ракетных обстрелов с обеих сторон? Локальные разрушения, пожары, поврежденные жилые кварталы, сотни тысяч погибших и раненых за последние два года. Конфликт ограничивается топтанием на месте. Запад держится за эту гибридную войну. Это наводит на следующую мысль: увязнуть в этом конфликте означает со временем попасть в такую неопределенность, при которой может произойти все что угодно. Однако решения существуют, если обе стороны действительно хотят положить конец противостоянию и решительно двигаться к миру.



В связи с происходящим возникают закономерные вопросы. Прежде всего, что мы подразумеваем под неопределенностью в отношении этого затянувшегося конфликта? Что произойдет в 2024 и 2025 годах? Можно ли предположить, что ситуация на Украине останется такой, как сейчас: с одной стороны, Украина, которую поддерживают Европа и США, а с другой - Россия? Боевые действия продолжаются уже более двух лет - с 24 февраля 2024 пошел уже третий год конфликта.



Безусловно, при наличии массивного вооружения, которое по-прежнему поставляют Украине Соединенные Штаты и Европа, и при решимости киевского правительства вернуть территории, занятые российскими войсками, противостояние будет продолжаться до победы. Украина и ее западные союзники так верят в свой успех, будто в них вселился какой-то дух, от которого они не могут избавиться, чтобы осознать реальный баланс сил между Украиной и Россией. Украина - средняя военная держава, которая не является ядерной. В противном случае не было бы и конфликта и не было бы необходимости в помощи Запада.



В отличие от Украины, Россия является крупной ядерной державой: по количеству ядерных боеголовок она занимает первое место в мире, опережая даже Соединенные Штаты. Более того, по силе своей армии Россия входит в тройку ведущих армий мира, наряду с Китаем и США. Очевидно, что чем дольше затягивается конфликт, тем тяжелее положение Украины. Временной фактор ей не на руку, даже если ее будут постоянно поддерживать в плане вооружений и финансово. Что касается Россси, в четырех присоединенных регионах, помимо Крыма, проживает большой процент населения русского происхождения. Следовательно, как следует из заявлений российских политиков, о пересмотре статуса этих регионов не может быть и речи. Таким образом, можно с уверенностью сказать, что гибридная война Запада и Украины против России будет продолжаться. Ставки в данном противостоянии столь глобальны, что решения проблемы пока что не предвидится.



В этой войне на карту поставлено все будущее Запада, и то же самое касается России. Разница лишь в том, что Россия проводит военную операцию, ее силы брошены в бой со всеми трудностями, которые представляет другая сторона, то есть украинская армия. Запад при этом участвует в конфликте опосредованно, стараясь избежать прямой конфронтации, которая привела бы к третьей мировой войне и взаимному уничтожению обеих сторон. Обе противоборствующие стороны, разумеется не желают этого ни при каких обстоятельствах.



Однако временной фактор в изнурительном противостоянии не будет благоприятным ни для России, ни для Украины. Для последней он будет, конечно, хуже по той единственной причине, что Запад потребует результатов и, следовательно, не сможет бесконечно тянуть, если украинская армия, несмотря на поставки большого количества самолетов F16, ракетных систем большой дальности, тяжелых танков и другого военного снаряжения, не добьется желаемого. Фактор времени против них, в то время как цель России - прежде всего оставаться в обороне, защищая присоединенные регионы. Россия в ходе наступательных действий в ответ на украинские контрнаступления занимает новые деревни, что служит для укрепления ранее присоединенных регионов и, возможно, станет одним из пунктов мирных переговоров в будущем. Российское наступление направлено прежде всего на дестабилизацию противоборствующего лагеря.



Ни экономические, финансовые и банковские санкции, ни установление потолка цен на нефть для российского экспорта не возымели достаточного эффекта, чтобы изменить позицию России. Россия сохранила твердость, даже приспособилась к новой экономической ситуации и к своему положению среди других стран мира, о чем свидетельствует ее место в БРИКС+5 (Китай, Индия, Бразилия, Россия, ЮАР, Иран, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Эфиопия), а также ее влияние в Азии, Африке и Южной Америке. Такая геостратегическая ситуация показывает, что Россия является одним из трех великих полюсов силы в мире: Россия, Китай и США управляют миром в экономическом, финансовом и военном плане.



Поэтому говорить о том, что Россия отступит и уйдет с Украины, как предпочли бы страны Запада, и киевский режим, - это всего лишь иллюзия, но она работает на ослабление России. Нам понятно стремление Запада распространить свое влияние на Грузию, Молдавию, Сербию и другие страны. Цель - противостоять оси Россия-Китай, что также объясняет зону влияния Запада на Тайване и в других азиатских регионах. Последовательная и почти безоговорочная поддержка всех видов вооружений, в которых нуждается Украина, а также их финансирование со стороны США и Европы являются частью этой стратегии силы в соперничестве с крупными державами. И если вернуться к просчету Запада в вопросе Украины, это не было иллюзией изначально. Россия позволила этой иллюзии зародиться и развиться на Западе; она ничего не сделала, чтобы остановить ее, или не могла остановить, потому что этому мешал исторический фактор.



Следует помнить, что после распада Советского Союза в декабре 1991 года Соединенные Штаты, единственная в мире военная сверхдержава, выиграли холодную войну без войны. Свое военное и техническое превосходство они демонстрировали на других странах. Широко освещенные в СМИ войны в Персидском заливе (Ирак в 1990-1991 годы) и Косово (1998-1999 годы) подтвердили экономическое, валютное и военное господство Соединенных Штатов и их европейских союзников над остальным миром.



В мире действительно доминировали Соединенные Штаты - формировался однополярный мир. Бывшие республики Советского Союза стремились укрепить свою независимость, что естественно для стран, знавших только войны и подчинение государству-опекуну, -настоящей независимости у них не было. Запад предложил им спасательный круг – вступление в Европейский союз и НАТО. Предложенная демократия с ее возможностями обсуждать политические, экономические проблемы, вопросы безопасности, принимать решения коллективно и на основе консенсуса не могла не привлекать эти суверенные государства.



Россия стала преемницей СССР после распада последнего, но она была слаба и уязвима. Наступила эпоха Бориса Ельцина. Позднее, в начале 2000 года, Владимир Путин возглавил страну и стал президентом Российской Федерации. Запад воспользовался тем ослаблением, которое в условиях интеграции стран Центральной и Восточной Европы (СЦВЕ), по сути, явилось естественным развитием, новым витком мировой истории.



Первыми тремя странами региона, которые вступили в НАТО, были Польша, Венгрия и Чешская Республика (из бывшей Чехословакии), в результате чего число членов Альянса возросло с 16 (в 1982 году) до 19 в 1999 году. В 2004 году еще восемь стран СЦВЕ вступили в Европейский союз: Польша, Чешская Республика, Венгрия, Словакия, Словения, Латвия, Литва, Эстония, а также Мальта и Кипр, семь из которых вступили в НАТО, увеличив число членов альянса с 19 до 26. В 2009 году в НАТО вступили Албания и Хорватия, в 2017 году -Черногория, в 2020 году - Северная Македония, в 2023 году - Финляндия. Таким образом, число членов НАТО составило 31. После присоединения Швеции в 2024 году Организация Североатлантического договора насчитывает 32 члена.



Вступление стран Центральной и Восточной Европы в Европейский союз и НАТО - естественный исторический процесс. Есть еще несколько европейских стран, в том числе Украина, которые пока не вступили в Европейский союз и НАТО. Почему Украина представляет такую большую проблему? Прежде всего, это большая европейская страна по численности населения, площади и военному потенциалу, имеющая четыре атомные электростанции. Запорожская атомная электростанция занята российскими войсками с марта 2022 года. Но проблема Украины в том, что регионы на востоке и юго-востоке страны населены в основном русскоязычными украинцами русского происхождения: это Крымский полуостров, который омывают Черное и Азовское моря, Донецкая и Луганская области, Херсон и Запорожье. Эти регионы, граничащие с Черным и Азовским морями, находятся на границе с Россией.



Запад не подошел к проблеме Украины должным образом. На фоне воодушевления перспективой интеграции почти всех стран Центральной и Восточной Европы во внимание не приняли положение русскоязычного населения, которое является этнически русским. В своих планах по охвату постсоветского пространства для противодействия российско-китайскому стратегическому альянсу Запад сулил странам-кандидатам на вступление привлекательные преимущества. При этом он не учел, что Россия не останется в стороне, а будет сопротивляться. Предполагалось, что это сопротивление будет преодолено, страны Центральной и Восточной Европы окажутся в гораздо более выгодном экономическом положении благодаря масштабным западным инвестициям, а также в политическом плане будут иметь возможность демократического обсуждения всех коллективных решений в рамках Европейского союза и НАТО.



Цель расширения ЕС и НАТО на восток - установление господства Запада над еще одним регионом мира. Если страны Африки, Азии и Южной Америки не могут бросить вызов однополярному миропорядку, в котором после распада СССР доминируют Соединенные Штаты, этого нельзя сказать о двух крупных державах, Китае и России, которые выступают за создание многополярного мира и работают над этим. Цель Запада - выступить как можно более широким фронтом против Китая и России, что и объясняет постоянную поддержку Украины.



Таким образом, на кону нечто гораздо большее, нежели западные и украинские помыслы возвратить военным путем украинские территории, которые стали российскими по итогам референдумов. Запад с помощью этого конфликта стремится во что бы то ни стало избежать собственной деградации. Многополярный мир не выгоден ни Соединенным Штатам, ни Европе. Великие державы, которые действительно дали о себе знать в начале XXI века, а именно Китай и Россия, могут положить конец нынешней гегемонии Запада. Но больше всего Запад боится, что в среднесрочной перспективе он будет вытеснен восходящими державами, а вероятность этого реальна в ближайшие десятилетия.



Верно, что Запад охватил своим влиянием почти всю Центральную и Восточную Европу, но он не смог вовремя остановиться, хотя бы для того, чтобы учесть русскоязычное население (Украины), которое отказалось вступать в Европейский союз и НАТО. Именно в этом кроется ошибка. Запад подталкивал украинское правительство к противостоянию с собственными регионами, чтобы вернуть их силой в соответствии с давно разработанным планом, который предполагал за счет присоединения других европейских и ближайших к ним стран значительно усилить свои позиции в конкуренции с двумя державами.



На самом деле Запад преследовал в присоединении стран Восточной Европы только свои стратегические интересы. Но он не учел исторический фактор в продумывании своих целей, опирался на иллюзорные взгляды руководителей ряда стран, переоценил свои силы. Проще говоря, Запад не хочет многополярного мира, потому что знает, что если таковой возникнет, то баланс сил не останется прежним, и Запад неизбежно потеряет свое лидерство и гегемонию на мировой арене. Поражение Украины от России станет поворотным моментом для всего мира, потому что будет означать поражение и для Запада.



В то время как лидеры западных стран утверждают, что их страны всего лишь помогают Украине вернуть территории, на самом деле они стремятся с помощью конфликта ослабить Россию и таким образом сохранить свою гегемонию над миром, а значит, над Россией и Китаем. Хотя Украине обещают путем реформ стать демократическим государством, членом Европейского союза и НАТО, обязуются обеспечить соблюдение ее суверенитета и территориальной целостности, а также защищать ее и противостоять российским атакам, факт остается фактом: все сводится к способности самой Украины предотвратить продвижение России, а это совсем не просто. Украинские войска начинают уставать от противостояния державе, против которой они не в состоянии вести вооруженную борьбу - баланс сил сильно не в их пользу.



Украина не Афганистан. Афганская война с участием сил СССР длилась девять лет. Война в Афганистане против США и НАТО длилась почти 20 лет. СССР, как и США и НАТО, были вынуждены уйти из страны, потому что афганский народ, как бы долго он ни воевал, никогда не сдаст оружие. Афганцы не могут жить без своего выбора. Они принимают даже власть талибов, поскольку последние тоже афганцы, часть народа. И если противники иностранцы, весь народ идет на войну, даже если к победе ему предстоит продвигаться неопределенно долго.



Украина не может вести вооруженный конфликт восемь, десять лет или тем более дольше. Ее народ этого не примет. Он не может столь долго жертвовать собой, чтобы в конце концов понять, что это не его борьба. Украинский народ не в состоянии ждать, пока центральная власть страны, генштаб и армия, и прежде всего он сам поймут, что не удастся вернуть все население Крыма и Донбасса, которое их не хочет и которое выбрало Россию.



Пока Запад будет подпитывать этот конфликт, он будет продолжаться. Но на фоне изнурения, усталости, по мере осознания как гражданскими, так и военными, бесполезности усилий и бессмысленности жертв неизбежно наступит момент, когда в народе созреет требование прекратить конфликт. Именно народ и армия заставят центральные власти Украины прекратить воевать.



Украинский народ без давления извне сам выберет свое будущее. Что касается Запада, то, как и во всех прошлых войнах, это будет очередной провал. Это не будет кошмаром. Ему не придется сожалеть о своей борьбе, потому что в этом конфликте решается вопрос собственно выживания Запада как бремени для остального мира.



Но история человечества не стоит на месте: страны целых континентов подвергались колонизации, проходило время, затем следовала деколонизация. Это просто говорит о том, что державы не ведают своих предназначений. А в предназначении каждого народа записано "стремление прокладывать свой собственный путь" как народа свободного по своей сути. А если он не свободен, то должен бороться за свободу, которая дороже всего, и уважать другие свободные народы.



Запад и после Украины будет продолжать противостоять другим державам; он будет искать другие способы навязать миру свою гегемонию, что вполне в его праве. Но вопрос всегда один: "Сможет ли он достичь своих целей?" Западные политики могут обманывать себя, думая, что смогут остановить мировые процессы. Но какая держава без какого-либо сопротивления согласится на вытеснение другой державой?



Так уж устроен мир. Битва, борьба за самосохранение, за сохранение обеспеченности заложена в человеческую природу без исключений. Не будь этих трений, человеческих разногласий, мир утратил бы смысл. При этом одним из залогов осмысленности бытия является и смертность держав, которые не могут бесконечно командовать всеми. Источник - ИноСМИ

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