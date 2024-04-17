|Вице-губернаторами в Киргизии продолжают назначать 20-летних
14:43 02.04.2024
Turmush: Новым замполпреда президента в Нарынской области назначен 29-летний Абдырайым уулу Шабдан
Абдырайым уулу Шабдан назначен заместителем полномочного представителя президента в Нарынской области. Соответствующее распоряжение подписал председатель Кабинета министров Акылбек Жапаров.
На этом посту он сменил Нурбека Сатарова, который в середине марте 2024 года был освобожден от должности заместителя полномочного представителя президента в Нарынской области. Сатаров занимал эту должность с октября 2023 года.
Абдырайым уулу Шабдан родился 23 декабря 1995 года.
Образование:
- Кыргызско-Российский Славянский Университет им. Б.Ельцина, факультет международных отношений, направление "мировая экономика" (бакалавр);
- Кыргызский национальный университет имени Ж.Баласагына, экономический факультет, направление "финансы и кредит" (магистратура).
Трудовая деятельность:
- 2014-2016 годы — исполнительный директор телерадиокомпании "Аян";
- 2016-2019 годы — Азиатско-Чешская торговая палата, директор по Центральной Азии;
- 2019-2020 годы - Аппарат правительства КР, сотрудник представительства правительства в Жогорку Кенеше, Помощник руководителя Аппарата — министра КР;
- октябрь 2020 года — 2022 год — Министерство транспорта и коммуникаций КР, советник министра по экономическому блоку (на общественных началах);
- январь 2023 — по настоящее время - Аппарат полномочного представителя президента в Нарынской области, начальник управления реформ, цифрового развития и креативной экономики.
Классный чин: советник государственной гражданской службы 3 класса
Награды:
- медаль "За укрепление налогового сотрудничества" (ГНС при МФ КР);
- Почетная грамота полномочного представителя президента в Нарынской области.