Десятки мирных жителей и иностранных волонтеров погибли от израильских ударов по больнице "Аш-Шифа"

14:55 02.04.2024 ЦАХАЛ убил десятки мирных палестинцев в больнице и гуманитарщиков из разных стран

02.04.24



Вчера военные Израиля завершили операцию в районе больничного комплекса "Аш-Шифа" в северной части сектора Газа. "Подразделения Армии обороны Израиля и Службы общей безопасности завершили точечную оперативную деятельность в районе больницы "Аш-Шифа" и вышли из района больницы. Войска убивали террористов в ближнем бою, обнаруживали многочисленное оружие и разведывательные документы по всей больнице, предотвращая при этом причинение вреда гражданским лицам, пациентам и медицинскому персоналу", - говорится в заявлении.



Катарский телеканал Al Jazeera сообщил, что десятки тел были обнаружены на территории палестинского медицинского комплекса "Аш-Шифа" в секторе Газа и на прилегающих улицах после отвода Военнослужащих Армии обороны Израиля. По данным телеканала, здания комплекса сожжены или пришли в негодность, масштаб разрушений очень велик.



Официальный представитель МИД Ирана Насер Канани, говоря о действиях Израиля во время военной операции в медицинском комплексе "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, призвал международное сообщество провести расследование "этого явного военного преступления". "Кадры больницы "Аш-Шифа" в секторе Газа после двухнедельной блокады армией сионистского режима (Израиля), показания свидетелей, а также опубликованные видео и репортажи о масштабах разрушений, пыток, убийств и числе задержанных палестинцев в этой больнице ужасают и шокируют. Крайне необходимо международное расследование", - написал он в X и привел кадры, свидетельствующие о серьезных разрушениях в районе "Аш-Шифы". "Поддержат ли известные защитники прав человека международного расследования масштабов этого явного военного преступления", или снова возобладает избирательный и дискриминационный подход в отношении прав человека?" - добавил дипломат.



Палестинское движение ХАМАС настаивает на том, чтобы Международный уголовный суд (МУС) провел расследование преступлений, совершенных в медицинском комплексе "Аш-Шифа" на севере сектора Газа, где Израиль осуществил военную операцию. "Требуем международные судебные органы, в частности МУС, предпринять реальные действия по расследованию преступлений и злодеяний, произошедших в медицинском комплексе "Аш-Шифа" и его окрестностях, а также всех преступлений, совершенных в течение шести месяцев", - говорится в тексте. ХАМАС также призвало международное сообщество и ООН выступить с осуждением "ужасного преступления, совершенного сионистским врагом (Израилем) против комплекса "Аш-Шифа" и находящихся там граждан".



Палестинцы возложили полную ответственность за преступления, массовые убийства и систематическое уничтожение гражданской инфраструктуры в секторе Газа, в первую очередь сектора здравоохранения и больниц, "на американскую администрацию и лично президента Байдена". В заявлении подчеркивается, что Израиль осуществляет нападение "с помощью американского оружия и при всех формах военной и политической поддержки" США.



На регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер заявил, что сведения о предположительно совершенных силами Израиля преступлениях в медицинском комплексе "Аш-Шифа" на севере сектора Газа вызывают у США озабоченность. "Мы не имеем подтверждения этих материалов. Мы взаимодействуем с израильским правительством, чтобы получить больше информации. Но, разумеется, если эти сообщения верны, то они действительно вызывают глубокую обеспокоенность", - сказала официальный представитель президента США.



Кроме того, гуманитарная организация World Central Kitchen, занимающаяся предоставлением бесплатного питания пострадавшим от различных стихийных бедствий, получила сообщения о гибели пяти своих сотрудников в результате удара Армии обороны Израиля по сектору Газа и назвала произошедшее трагедией. "Нам известно о сообщениях о том, что члены команды World Central Kitchen погибли в результате удара ЦАХАЛ, когда работали над доставкой продовольствия в Газе. Это трагедия", - говорится в сообщении. В World Central Kitchen добавили, что "сотрудники гуманитарных организаций и гражданские лица никогда не должны становиться мишенью".



Премьер-министр Австралии Энтони Альбанезе призвал власти Израиля принять полную ответственность за гибель сотрудников гуманитарной организации World Central Kitchen. По словам Альбанезе, Министерство иностранных дел Австралии пригласило израильского посла для выяснения обстоятельств гибели сотрудников гуманитарной организации, попавших в зону авиаудара ЦАХАЛ. "Это совершенно неприемлемо, и Австралия ожидает [от Израиля] полной ответственности за гибель этих людей", - заявил премьер. Также он сообщил, что гражданка Австралии, погибшая в результате удара израильских ВВС по сектору Газа, - это Зоми Фрэнком, которая была волонтером в World Central Kitchen в течение последних пяти лет.



Министерство иностранных дел Польши осудило инцидент с ударом Армии обороны Израиля по сектору Газа, в результате которого погибли пять сотрудников организации World Central Kitchen, в том числе один гражданин Польши. "Польша не согласна с несоблюдением международного гуманитарного права и [отсутствием] защиты гражданских лиц, в том числе сотрудников гуманитарных [организаций]", - говорится в сообщении польского внешнеполитического ведомства в X (ранее Twitter).



МИД республики выразил соболезнования семье погибшего в результате удара израильских ВВС польского гражданина. По данным польских СМИ, ведомство уже обратилось к властям Израиля с требованием выяснить обстоятельства его гибели. Как сообщил мэр города Пшемысль Войчех Бакун, погибшего в результате израильского налета звали Дамиан Соболь, он был волонтером World Central Kitchen. По словам градоначальника, ВВС еврейского государства нанесли удар по гуманитарному конвою, который поставлял продовольствие в сектор Газа. Войчех Бакун выразил соболезнования семье погибшего.



Председатель правительства Испании Педро Санчес заявил, что "в ужасе от гибели семи сотрудников" гуманитарной организации. Как написал премьер в X (ранее Twitter), он выражает "свои искренние соболезнования" в связи со случившимся. "Я требую, чтобы правительство Израиля как можно скорее прояснило обстоятельства этой жестокой атаки", - сказал Санчес в ходе визита в Иорданию. Его выступление транслировалось на сайте кабмина. "Крайне важно, чтобы было реализовано прекращение огня, которого потребовал Совбез ООН на прошлой неделе и которое также имеет обязательную силу", - добавил премьер. В свою очередь глава МИД Испании Хосе Мануэль Альбарес в X также потребовал "прекращения огня и поступления гуманитарной помощи" в Газу. Источник - antifashist.com

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712058900





Новости Казахстана

