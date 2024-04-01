Из музея Вооруженных сил Казахстана убрали восковую фигуру Назарбаева

15:09 02.04.2024 Восковую фигуру Назарбаева убрали из музея в Астане



Эльдар Нуруллин

Корреспондент



Из экспозиции государственного военно-исторического музея Вооруженных сил Казахстана в Астане исчезла установленная там шесть лет назад восковая фигура первого президента Нурсултана Назарбаева, передает корреспондент Tengrinews.kz.







Ранее восковая фигура первого президента располагалась за письменным столом в одном из залов музея. Теперь вместо Назарбаева за этим же письменным столом возвышается восковая фигура генерала армии Сагадата Нурмагамбетова - советского и казахстанского военачальника, первого министра обороны Казахстана, Героя Советского Союза и Народного Героя Казахстана.



В музее корреспонденту Tengrinews.kz сообщили, что фигуру первого президента убрали из экспозиции, и теперь она находится у них в фонде. За официальным комментарием нас отправили в Министерство обороны. На момент подготовки материала ответа нам еще не предоставили.



Восковая фигура Нурсултана Назарбаева появилась в музее в 2018 году. Она была одета в темно-серый двубортный костюм в полоску. Автор работы - художник-гиперреалист Айдос Есмагамбетов.



Напомним: ранее с территории Национального университета обороны в Астане демонтировали памятник первому президенту Нурсултану Назарбаеву, торжественно открытый к его 80-летию в 2020 году. Позже демонтаж памятника объяснили в Минобороны.



Еще один памятник Нурсултану Назарбаеву убрали из экспозиции Национального музея. После того как на это обратили внимание СМИ, в музее объяснили причину.



Кроме этого, портрет первого президента сняли на станции метро в Алматы.



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