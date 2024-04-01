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    Туркменистан   | 
Простаивавший 5 лет туркменский судостроительный завод получил первые заказы
15:11 02.04.2024

Нидерландская компания построит судно в Туркменбаши, а корейские технологии позволят поднять производительность завода с 4 до 5 судов в год

Делегация из Туркменистана посетила Нидерланды и провела ряд встреч с местными судостроительными компаниями, сообщает пресс-служба Балканского судостроительного завода.

Представители завода "Балкан" были заинтересованы в совместном строительстве земснарядов в Туркменистане и обучении своего персонала.

С руководством компании De Klop B.V. стороны обсудили производство земснаряда, работающего на электричестве.

"Это решение может быть особенно актуально для Туркменистана, учитывая низкую стоимость электроэнергии, такой подход может оказаться выгодным для нашей страны", - говорится в сообщении пресс-службы "Балкана".

Те же вопросы были обсуждены с представителями компаний Royal IHC и Damen Shipyards Group.

В итоге было объявлено, что на верфи в Туркменистане будет построен земснаряд CSD 650 под контролем инженеров Damen.

В октябре 2023 года представители агентства "Türkmendeňizderýaýollary" ("Туркменские морские и речные пути") уже обсуждали возможность строительства земснаряда на заводе в Туркменистане с компанией Damen.

Кроме того сообщается, что корейская "Koryo Shipbuilding Industry Technology Co., Ltd." передала "Балкану" свои технологии строительства, что позволит увеличить мощности туркменского завода с 4 до 5 судов в год.

Напомним, что новый морской порт и судостроительный завод "Балкан" в городе Туркменбаши были введены в строй в мае 2018 года. Их строительство обошлось в $1,5 млрд. На тот момент сообщалось, что мощности завода хватит на постройку 4-6 судов в год. На данный момент не было построено ни одного.

Источник - Хроника Туркменистана
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712059860


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