Как Кыргызстан сводит на нет экономическое давление на Россию, - Анвар Ажиев

15:22 02.04.2024 Как Кыргызстан сводит на нет экономическое давление на Россию

2 апреля 2024 - Анвар Ажиев



Как Кыргызстан сводит на нет экономическое давление на Россию



Кыргызстан – одно из государств, играющих важную роль в минимизации санкционного давления на Россию в условиях проведения специальной военной операции на Украине. Наша республика, как и некоторые другие страны СНГ, поставляет Москве широкую номенклатуру товаров в рамках так называемого параллельного импорта, что делает экономические ограничения, введенные в отношении нее странами Запада, неэффективными. Вместе с Россией мы сопротивляемся навязываемым нам правилам игры. Развивая партнерство с близкими странами, в том числе в рамках Евразийского экономического союза (ЕАЭС), Кыргызстан демонстрирует свою независимость и самостоятельность в принятии решений.



Санкции неэффективны



В последнее время антироссийские санкции все чаще сталкиваются с критикой на мировой арене. Многие известные экономисты и политики выражают сомнения относительно эффективности этого инструмента. Они указывают на то, что санкции могут нанести ущерб не только стране-мишени, но и странам, вводящим их, и мировой экономике в целом.



Несмотря на это, в нынешней ситуации, когда мир живет в условиях геополитического напряжения, экономические рычаги становятся одним из основных инструментов воздействия на другие страны. Однако нам, кыргызстанцам, важно понимать, что Россия уже давно (аж с 2014 года) живет в условиях серьезных санкций, и прекрасно с этим справляется. Отчасти это обловлено разобщенностью внутри Соединенных Штатов и их союзников, недостатком их единства в вопросах экономической политики. Еще больше усложняет ситуацию проблемы, связанные с импортом из РФ: одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с Москвой.



Очевидно, что Запад больше не может противостоять подъему России на мировой и, в частности, на европейской арене. Беспрецедентные санкции, которые он ввел против Москвы, не повлекли ее экономический крах, а бумерангом ударили по Европе, спровоцировав рецессию, дефляцию и рост цен. Они также подстегнули развитие России, и она вышла на первое место среди европейских стран по объему ВВП по паритету покупательной способности по результатам прошлого года. Ставка на финансирование и вооружение Украины также не сыграла. Теперь у Киева закончились боеприпасы, а Запад не может ему помочь.



Пустые угрозы и двуличие Вашингтона



Говоря об отношениях Бишкека и Москвы, необходимо заметить, что западные страны не могут быть не в курсе взаимовыгодного торгового сотрудничества нашей страны с РФ, однако им не удается его прекратить из-за противоречий в интересах экономических акторов. Все угрозы вторичными санкциями оказались пустышкой.



Кроме того, Вашингтон неоднократно уличался в двуличности: заставляя соблюдать антироссийские санкции другие страны, он игнорирует случаи, когда их не соблюдают американские компании.



Крупным транснациональным корпорациям выгодно, формально не нарушая введенных против России ограничений, поставлять свою продукцию на ее рынок через третьи государства, в том числе и через Кыргызстан. Политическое руководство, которое эти санкции вводило, вынуждено смотреть на происходящее сквозь пальцы.



Красноречивые данные



Как недавно писало издание Wall Street Journal, компьютерные чипы и дроны американских производителей продолжают поставляться в Россию в обход санкций через Кыргызстан из Китая. Также Центральная Азия остается основным коридором поставки на российский рынок микроэлектроники, автомобильных запчастей и предметов роскоши.



Согласно открытым данным российской таможни, объем экспорта товаров в Россию из Кыргызстана, других стран Центральной Азии, а также стран Кавказа, после начала СВО вырос в разы.



Одновременно объем экспорта США в Центральную Азию и на Кавказ в денежном выражении с 2019 по 2023 год увеличился на 60 процентов, поставки товаров из Японии увеличились на 67 процентов, а из Германии – на 72 процента.



США и их союзники составили список подсанкционных товаров двойного назначения. В прошлом году в нем было 45 позиций, таких как компьютерные чипы и подшипники, используемые в танках, в феврале 2024-го перечень пополнился еще пятью наименованиями.



По данным китайской таможни, с февраля 2022 года экспорт товаров двойного назначения из Китая в Казахстан и Кыргызстан резко увеличился. В 2023 году экспорт 45 товаров из вышеупомянутого списка увеличился на 1,3 миллиарда долларов по сравнению с предшествующим годом (или на 64 процента). Согласно сведениям исследовательской компании C4ADS, большая часть реэкспортирована в Россию.



Выбор Бишкека



Ранее глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев заявил, что наша страна соблюдает санкции против России "по возможности", так как Москва – основной партнер Бишкека, а "торговля есть торговля". Издевательская для Запада формулировка. Еще раз констатируем: вторичные санкции никого не запугали.



Очевидно, что между западными санкциями и торговлей с Россией Бишкек выбирает Россию. Взаимозависимость нашей республики с РФ очевидна, а ее отношения с Западом реализуются, в основном, лишь на уровне слов. И тут дело не в том, что наше руководство так любит Россию. Просто оно мыслит трезво.



К слову, очень большое значение для Кыргызстана имеет и ЕАЭС, в рамках которого он выстраивает единое экономическое пространство с РФ и другими странами. Сотрудничество в рамках Союза открывает для нас огромный российский рынок.



Кыргызстан обретает субъектность



За независимой экономической политикой следует и политическая самостоятельность. К примеру, недавно, несмотря на беспрецедентное давление, Жогорку Кенеш Кыргызстана проголосовал за закон "Об НКО" (о некоммерческих организациях или "Об иноагентах"), предписывающий им раскрывать информацию о средствах, поступающих из-за рубежа. Англосаксы и иже с ними долгое время пытались помешать принятию документа, госсекретарь США Энтони Блинкен в письме к президенту Садыру Жапарову прямо угрожал санкциями. В кампании по противодействию закону участвовали финансируемые западом НКО, блогеры и оппозиционеры во главе с послами США и Великобритании Лесли Вигери и Николасом Боулером, но все тщетно.



Кыргызстан за последнее время сделал большой шаг вперед на пути избавления от участи колонии запада, и теперь нам необходимо, не сбавляя оборотов, совместно с Россией двигаться вперед. Мир стремительно меняется, двигаясь в сторону многополярности, и его экономический центр все более смещается в направлении развивающихся стран. Гегемония США и его союзников ослабевает. Очень скоро их санкции перестанут иметь какое-либо значение. Ну а пока Кыргызстану и России необходимо держаться рядом. Источник - Вечерний Бишкек

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