Шахноза Нодири (замминистра занятости РТ): "Нужно бороться с заказчиками терактов, а не с трудовыми мигрантами"

15:25 02.04.2024 Шахноза Нодири: "Нужно бороться с заказчиками терактов, а не с трудовыми мигрантами"



Подготовил Сайфиддин Караев, Asia-Plus



Замминистра труда, миграции и занятости населения Шахноза Нодири уверена, что теракт в "Крокус Сити Холл" не повлияет на трудоустройство мигрантов из Таджикистана.







На Международном экономическом форуме СНГ 29 марта она рассказала, что количество запросов российских компаний на рабочую силу из Таджикистана не уменьшается, работа с государственными и бизнес-структурами идет в штатном режиме.



Однако спокойному темпу сотрудничества мешают публикации в интернет-пространстве, которые разжигают межнациональную вражду, создавая панические настроения среди таджикских трудовых мигрантов в России.



Трудовым мигрантам, работающим легально, нет угрозы



Говоря о теракте в Москве, Шахноза Нодири выразила уверенность, что "будут привлечены к ответственности и наказаны исполнители, организаторы, и самое главное заказчики страшного преступления".



Она отметила, что госорганы и бизнес-структуры России активно работают с таджикскими госорганами.



- Только в соцсетях и СМИ есть попытка раздувать межнациональную рознь, - говорит она.



- Необходимо отметить, что такие публикации запугивают людей, создают панические настроения среди них. Нам нужно рассеивать эти настроения, показав, что все граждане, которые трудятся легально, продолжают работать в России, для них нет угрозы.



Да, есть проблемы с теми, кто трудится незаконно – к ним примут меры в соответствии с законодательством.



Но это еще раз свидетельствует о том, что необходимо внедрять механизмы оргнабора в полной мере, как одну из форм защиты наших граждан, во-первых, от вовлечения их в экстремистские организации, во-вторых, чтобы обеспечить их полным пакетом документов с предоставлением необходимых соцгарантий на территории РФ, бесплатным проживанием и питанием и т.д.



По словам Нодири, структурные подразделения министерства, в том числе, и представительство министерства по вопросам миграции в РФ постоянно находятся в контакте с работодателями и мониторят ситуацию.



"Главное не поддаваться на провокации и действовать по закону"



Нодири призвала не дать разрастись неприятию друг к другу:



- В нынешней ситуации очень важно не пойти по этому сценарию организаторов и заказчиков теракта, не дать разрастись в нашем с вами обществе неприятию друг к другу.



Нам сейчас крайне важно действовать так, как действовали наши родители, дедушки и бабушки – жить в мире, согласии и дружбе. И не поддаваться на провокации, которые нам пытаются вбросить организаторы теракта, - говорит она.



Не важно, какой ты национальности, важно, какой ты человек. Сила наших стран-участников СНГ и ШОС и наших народов - в единстве.



Нужно бороться с заказчиками терактов, а не с трудовыми мигрантами.



По ее словам, закрыть въезд всем "одним щелчком" – неверно, необходимо тщательно отрегулировать эту сферу: например, принимать решения, связанные с незаконной миграцией, вводить жесткую ответственность для работодателей, которые их принимают, выполнять законы о знании языка, учредить один центр ответственности за мигрантами и т.д.



- Главы наших государств еще в своем Заявлении Совета глав государств СНГ о развитии сотрудничества в сфере миграции от 15 октября 2021 года отметили что "осознают, что значимым фактором, влияющим на успешность процесса адаптации иностранных граждан, является характер отношения к ним членов принимающего общества, и выражают намерение совместно принимать меры по разрушению негативных стереотипов о мигрантах".



В этой связи, полагаем целесообразным в рамках нашего формата рассматривать данные вопросы и предпринимать необходимые действия по пресечению подобного рода фактов в целях дальнейшего развития плодотворного взаимовыгодного сотрудничества с целью создания механизмов упорядоченной, легальной и безопасной миграции отвечающей интересах наших государств, - отметила Шахноза Нодири.



Без паники: сотрудничество с Россией идет в штатном режиме



По ее словам российские компании и сейчас отправляют запросы на оргнабор, они готовы принять даже тех граждан, которые остались без работы на территории России.



Это Щелковский пельменный комбинат, Первая экспедиционная компания (ПЭК), Донской текстиль и ряд других компаний.



Нодири напоминает, что довыездная подготовка, диверсификация миграционных направлений и организованный набор граждан – приоритет миграционной политики Республики Таджикистан.



- В республике эффективно функционирует система Центров обучения взрослых, Центров предвыездной подготовки мигрантов.



В рамках проекта АБР в апреле-июне текущего года будут сданы в эксплуатацию 6 современных центров подготовки рабочих профессий. В том числе, 3 их них ориентированы на подготовку трудовых мигрантов, - говорит замминистра.



В данных центрах будет проводиться обучение рабочим навыкам, по профессиям, востребованным на рынке труда по международному стандарту с выдачей Сертификата международного образца. Будет языковое обучение (английский, русский, корейский языки), финансовая грамотность, законодательство, история и культура страны направления трудового мигранта.



В целях диверсификации миграционных потоков Таджикистаном налажено плодотворное сотрудничество в сфере миграции с ОАЭ, Великобританией, Венгрией, Румынией, Турцией, Катаром, Литвой, Латвией. Таджикистан включили в систему занятости Южной Корее, что даст право нашим гражданам легально трудиться в данной стране.



Прорабатываются вопросы направления трудовых ресурсов в Бельгию и Нидерланды по заинтересованности данных стран.



Шахноза Нодири сообщила, что после того, как она выступила онлайн на Международном экономическом форуме СНГ, "буквально через три часа на нас вышли представители крупной российской компании "Главстрой Регионы". Они заинтересовались подготовкой наших граждан в центрах подготовки, о которых было отмечено в докладе.



Ознакомившись с этой информацией, компания "Главстрой Регионы" намеревается сотрудничать с нами по привлечению работников в сфере строительства с обучением в Таджикистане и дальнейшем трудоустройстве по механизму организованного набора", - говорит Шахноза Нодири.



Более того, по ее словам, Минтруда активизирована деятельность по усилению работы по повышению правовой осведомленности граждан и предотвращению вовлечения граждан страны, осуществляющих временную трудовую деятельность за пределами республики в экстремистские сообщества.



В этих целях 23 марта было направлено письмо с поручением министра в адрес представительства Минтруда по вопросам миграции в РФ и миграционной службы, которая представлена во всех регионах республики. Источник - Азия-Плюс

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