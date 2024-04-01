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Президент Киргизии подписал закон об иноагентах
15:32 02.04.2024

Садыр Жапаров: никаких преследований по закону об иноагентах не будет

Президент Киргизии подписал закон об иноагентах, который обязывает НКО с иностранным финансированием регистрироваться в специальном реестре. При этом глава государства заверил: никаких преследований по закону не будет

Президент Киргизии Садыр Жапаров подписал закон "О внесении изменений в закон "О некоммерческих организациях" - в киргизских СМИ его назвали законом об иноагентах. Об это глава государства сообщил на своей странице в Facebook (принадлежит компании Meta, признана в России экстремистской и запрещена), опубликовав пост на киргизском, русском и английском языках.

Законопроект зарегистрировали в Жогорку Кенеш (однопалатный парламент) в мае 2023 года. Депутаты приняли документ в третьем чтении 14 марта 2024 года, после чего направили его на подпись президенту. Он вступит в силу через десять дней после официальной публикации.

Организации, которые получают финансирование из-за рубежа и занимаются политической деятельностью, получат статус "иностранный представитель" и войдут в специальный реестр. В Жогорку Кенеш отметили, что цель закона - обеспечить открытость и публичность работы НКО, которые получают средства из иностранных источников.

"Неправительственные организации, работающие в нашей стране в течение 30 лет, нигде не регистрировались. Никому не отчитывались. Они лишь открывали банковские счета, брали деньги у иностранных доноров и использовали их на свое усмотрение, в том числе в личных целях, - написал Жапаров. - Отныне они, как и все, будут регистрироваться в Министерстве юстиции. Будут открывать банковские счета. Теперь они начнут работать открыто. Не будет бардака, как прежде".

В законе прописано, что такое политическая деятельность. Она включает участие организации в проведении собраний, митингов, демонстраций, дебатов, дискуссий, выступлений; деятельность, направленную на то, чтобы получить определенный результат на выборах и референдумах, а также наблюдений за электоральными мероприятиями; публичные обращения к госорганам - например, с призывом принять или отменить тот или иной закон; распространение мнений о политике киргизских властей; проведение опросов общественного мнения.

Политической деятельностью не считается работа в сферах "науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны здоровья граждан, социальной поддержки и защиты граждан, социальной поддержки инвалидов, защиты материнства и детства, пропаганды здорового образа жизни, физической культуры и спорта, защиты растительного и животного мира, а также благотворительная деятельность".

После того как парламент принял закон, более 90 киргизских НКО обратились к Жапарову с просьбой документ заветировать. Они обратили внимание на то, что инициаторы законопроекта заявляли, что "якобы НКО не сдают отчеты об источниках их финансирования и направлениях своих расходов". "Это не соответствует действительности, - говорится в обращении (цитата по Kaktus.Media). - В соответствии с законодательством Кыргызской Республики, НКО сдают такие же отчеты, которые установлены для всех юридических лиц, в том числе коммерческих организаций, более того, в 2021 году для НКО дополнительно были установлены отчеты, которые не применяются к коммерческим организациям". По оценке организаций, НКО с иностранным финансированием "не захотят проходить предусмотренную законопроектом унизительную регистрацию" и "будут вынуждены ликвидировать свои организации", а это негативно скажется на всем секторе некоммерческих учреждений в Киргизии.

Обеспокоенность в связи с принятием этого закона также высказывали постоянный координатор ООН в Киргизии Антье Граве; Евросоюз, Великобритания, Германия, Канада, США, Франция (их посольства выпустили совместное заявление); правозащитные организации Human Rights Watch, Amnesty International и "Репортеры без границ".

По оценке Садыра Жапарова, киргизские неправительственные организации "обманывают" иностранных доноров. "Они распространяют ложную информацию, говоря "нас будут преследовать, нас будут задерживать как агентов иностранного государства". И доноры поверили. Именно поэтому они просят меня не подписывать этот закон", - написал глава государства, обвинив местные НКО в том, что выделенные им иностранные средства они использовали "на свои личные интересы". И заверил: он гарантирует, "что никаких преследований не будет". "Мы не ядерная страна. Мы пока не собираемся летать в космос. У нашего государства нет секретов, которые нужно скрывать от вас и ваших доноров. У нас всю информацию можно найти в открытых источниках", - заявил Жапаров.

Изначально вкупе с поправками в закон об НКО депутаты предлагали ввести в Уголовный кодекс статью об ответственности за создание "некоммерческой организации, посягающей на личность и права граждан". Она предусматривала наказание в виде штрафа от 50 тыс. до 100 тыс. сомов или лишение свободы до пяти лет; участие в работе такой организации и пропаганда ее работы были чреваты штрафом от 100 тыс. до 200 тыс. сомов или лишением свободы на срок до десяти лет. Против поправки выступили Верховный суд, Генпрокуратура и киргизский омбудсмен. В итоге от этой поправки отказались.

Екатерина Постникова

Источник - РБК
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712061120


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