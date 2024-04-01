Адостроительство Нового времени, - Александр Дугин

16:05 02.04.2024 Россия внезапно оказалась в состоянии войны со всем этим

Александр Дугин



Сегодня сходятся воедино несколько плоскостей, до последнего момента представлявших собой нечто самостоятельное:



1. Религия, богословие и особенно эсхатология, казалось, давно изгнанные на периферию, но снова проникающие во все вплоть до быта.



2. Геополитика, где разыгрываются фундаментально несопоставимые типы миропорядка.



3. Политические идеологии, выворачивающиеся наизнанку и результирующие в запретные гибриды (наци-либерализм, например).



4. Философские процессы, где экстремальное падение контрастно соседствует с финилизацией абсолютных озарений.



5. Ледоход культур, застывающих в предельной скорости и расплавляющихся неизменностей.



Все пласты пересекаются экзотично и эксцентрично, образуя семантические узлы с трудно определимым числом измерений. Все это рушится в войну и вакханалию технологий, хотя сама война - это глубочайшая метафизика, требующая нового продумывания, и не менее метафизическое явление представляет собой техника. Все это предельно насыщенно и отнюдь не мелко, нелинейно, и от сложности балансирует на грани с хаосом. Конвенциональных методов для распутывания такого семантического клубка не достаточно. Более того, конвенциональное сегодня подорвано систематическим подозрением. Любая попытка построить модель наталкивается на накопленную недодуманность или просто ошибочность в прошлом. Стоит только нам поставить под сомнение наивную (и даже откровенно ложную) теорию прогресса, и у нас пропадает доверие к тому, что стало после по сравнению с тем, что было до. Если в начале закралась ошибка, то в конце родится монстр.



Когда все пошло не туда? В эпоху Великих географических открытий. Выйдя за запретную границу Геракловых столбов, Западная Европа совершила акт необратимой трансгрессии. Это стало фатальным. Место Атлантиды на дне.



Единственным обобщающим объяснением, которое покрыло бы разом всю территорию нерешаемых проблем, является заключение о том, что пятьсот лет назад Западная Европа стала системно сходить с ума. И сошла, начав сходить, когда-то сойдешь. Так сложились пять аномалий.



1. Атеизм и материализм научной картины мира, на основе номинализма и патологической протестантской идеологии. Уже тогда можно было бы заключить, что Запад вступает в режим Антихриста, а все западное и современное им необратимо помечено.



2. Британская лже-Империя стала началом гипертрофированного атлантизма. Англосаксы воплотили библейского Левиафана. Уже в ХХ веке эстафету передали США, но господство цивилизации Моря - это Англия.



3. Средневековье и его индоевропейская трехфункциональная идеология, католицизм и Империя были отвергнуты и осмеяны, и вместо этого утвердился совершенно патологический во всех отношениях капитализм. Идеологически он разошелся позднее на либерализм (главная форма ментального вырождения), национализм и опрокинутую версию, признающую базовые установки - социализм. Любое идеологическое шевеление в системе капитализма обречено на мимикрию и коллапс. Капитализм абсолютно тоталитарен. Как показал Делез, капитализм достигает кульминации в шизофрении.



4. Философия Нового времени разделилась (не предупредив об этом) на эксцентричное продолжение классической традиции и на деструктивные перверсии, солидарные с материализмом и экстернализмом науки. Это породило систематическое смущение - семантическое смещение интерпретаций. Мысль билась а тенетах как лань, иногда прорывая сеть. Но где прорыв, а где агонии достоверно никто не знал, часто все выглядело строго наоборот.



5. Культура стала переходить в цивилизацию (по Шпенглеру), остывая, но не без эксцессов - время от времени непредсказуемый гений прозревал сущность сгустившегося мрака и пронизывал его сияющей иглой. В целом культура целенаправленно скользила в ад.



Россия внезапно оказалась в состоянии войны со всем этим. Совершенно этого не желая, не понимая, не готовясь и не рассчитывая. Россия была поставлена невидимой дланью в то положение, в котором она сейчас пребывает. И теперь вопреки всему нам придется - институционально! - давать ответы на все вызовы цивилизации Антихриста.



В том числе и на вызов техники. Все электронные приборы, которыми Запад снарядил человечество, оказались с подвохом - через них, оказывается, кто-то неизвестный собирает о каждом информацию, чтобы потом безраздельно править.



Больше всего человек скрывает свои грехи. Они-то и интересуют Большого Брата. Он их протоколирует и пускает вход, когда надо. Технозависимость самый совершенный инструмент дьявола и его цивилизации. А мы радуемся цифровизации - помогаем дьяволу править собой. Но что такое океаны грехов как не поле безумия?



Адостроительный цикл почти завершен. На его пути только наше отчаянная СВО. Ну и как прикажете ее интерпретировать? Источник - завтра

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