|Аркадаг прилетит в Душанбе. Праздновать "Дни культуры"
17:18 02.04.2024
В Душанбе едет бывший президент Туркменистана
Ширин Рахманова, Asia-Plus
В республике пройдут Дни культуры этой страны
Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Душанбе. Визит в республику ожидается 4 апреля.
Об этом сообщает Телеграм-канал мэра столицы Рустама Эмомали. В рамках визита намечена встреча на высоком уровне, где будут обсуждаться отношения государств в различных сферах.
Между тем, уже завтра в Таджикистане начнутся Дни культуры Туркменистана, сообщили "Азия-Плюс" в Минкультуры Таджикистана.
Официальное открытие и концерт туркменских артистов состоятся 3 апреля в 16:00 в государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни.
Зрителей своей программой порадуют хор под руководством главного хормейстера театра оперы и балета Елены Тиллоевой, солисты Манучехр Рахмонов и Достон Холов, а также ансамбли из Туркменистана.
4 апреля в 10:00 в Национальном музее Таджикистана состоится открытие выставки картин и народных ремесел Туркменистана.
В этот же день в Государственном комплексе "Кохи Борбад" состоится совместная концертная программа "Вечер дружбы" артистов Туркменистана и Таджикистана.
5 апреля участники мероприятия отправятся в Дангару, где представят зрителям свою культурную программу.