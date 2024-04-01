Аркадаг прилетит в Душанбе. Праздновать "Дни культуры"

17:18 02.04.2024 В Душанбе едет бывший президент Туркменистана



Ширин Рахманова, Asia-Plus



В республике пройдут Дни культуры этой страны



Национальный Лидер туркменского народа, Председатель Халк Маслахаты Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов посетит Душанбе. Визит в республику ожидается 4 апреля.



Об этом сообщает Телеграм-канал мэра столицы Рустама Эмомали. В рамках визита намечена встреча на высоком уровне, где будут обсуждаться отношения государств в различных сферах.







Между тем, уже завтра в Таджикистане начнутся Дни культуры Туркменистана, сообщили "Азия-Плюс" в Минкультуры Таджикистана.



Официальное открытие и концерт туркменских артистов состоятся 3 апреля в 16:00 в государственном академическом театре оперы и балета имени С. Айни.



Зрителей своей программой порадуют хор под руководством главного хормейстера театра оперы и балета Елены Тиллоевой, солисты Манучехр Рахмонов и Достон Холов, а также ансамбли из Туркменистана.



4 апреля в 10:00 в Национальном музее Таджикистана состоится открытие выставки картин и народных ремесел Туркменистана.



В этот же день в Государственном комплексе "Кохи Борбад" состоится совместная концертная программа "Вечер дружбы" артистов Туркменистана и Таджикистана.



5 апреля участники мероприятия отправятся в Дангару, где представят зрителям свою культурную программу. Источник - Азия-Плюс

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