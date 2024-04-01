Араб Альджавдер возглавил Международный аэропорт Астаны

17:22 02.04.2024 Сменился глава аэропорта Астаны



Назначен новый председатель правления аэропорта Астаны. Им стал Юсуф Альджавдер, сообщает Zakon.kz.



Согласно информации Комитета гражданской авиации (КГА) за 2 апреля 2024 года:



"Председателем правления АО "Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев" по согласованию с аппаратом правительства Казахстана назначен Юсуф Рашед Мохаммед Альджавдер. От ранее занимаемой должности освобожден Жолдасов Ергазы Абирович".







Отмечено, что Альджавдер имеет более 25 лет опыта работы в авиационной отрасли.



Работал на различных должностях, в том числе на руководящих постах в авиакомпаниях Emirates, British Airways, в международных аэропортах Дубай и Абу-Даби.



В КГА напомнили, что в ноябре 2023 года аэропорт Астаны передан в доверительное управление компании Terminals Holding (ОАЭ).



Группа компаний Terminals Holding – авиационное предприятие, обслуживающее клиентов на рынках Азии и Африки, а также связанное с портовой и промышленной компанией Abu Dhabi Ports.



С 1 мая 2024 года инвестор за счет частных инвестиций планирует приступить к капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, которая не проходила модернизацию более 20 лет.



Анастасия Московчук Источник - Zakon.kz

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