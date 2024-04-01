В Минобороныkz опровергли слухи об атаке на Татарстан беспилотников с территории Казахстана

00:09 03.04.2024 Пресс-служба Минобороны РК заявила о том, что распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.

По мнению ведомства, подобные инсинуации направлены на дискредитацию Казахстана.



"В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации".

Пресс-служба Минобороны РК

Ранее в Сети распространялся фейк о том, что в Казахстане хотят заставить говорить только на казахском языке.



Елена Беляева Источник - Zakon.kz

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