|В Минобороныkz опровергли слухи об атаке на Татарстан беспилотников с территории Казахстана
00:09 03.04.2024
Пресс-служба Минобороны РК заявила о том, что распространяемая в некоторых Telegram-каналах информация о том, что якобы беспилотники, атаковавшие объекты Татарстана, были запущены с территории Казахстана, не соответствует действительности, сообщает Zakon.kz.
По мнению ведомства, подобные инсинуации направлены на дискредитацию Казахстана.
"В этой связи просим граждан и средства массовой информации не реагировать на распространяемые слухи и доверять только официальным источникам информации".
Пресс-служба Минобороны РК
Ранее в Сети распространялся фейк о том, что в Казахстане хотят заставить говорить только на казахском языке.
Елена Беляева