|В Кыргызстане открылась первая балетная труппа
00:12 03.04.2024
"Культура" (АКИpress) - 2-апреля состоялась пресс-конференция впервые открывающейся в Кыргызстане балетной труппы, сообщила пресс-служба Минкультуры.
В конференции приняли участие директор Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова Кыргызбай Осмонов и российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес" Алла Духова.
Были озвучены условия, критерии объявленного кастинга на вступление в новую труппу современного балета.
Кастинг под председательством Аллы Духовой пройдет 3-4 апреля в 13:00 в Бишкекском хореографическом училище им. Ч.Базарбаева.
В кастинге могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, владеющие современными танцевальными навыками, художественной гимнастикой, хип-хопом, брейк-дансом и другими видами танца.
В настоящее время заявки на участие в кастинге подали около 100 юношей и девушек.
Состав отборочной комиссии:
- Алла Владимировна Духова - российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес", председатель комиссии;
- Тентимышов Болот Аскарбекович - заслуженный артист КР, художественный руководитель Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова заместитель председателя комиссии.
Члены комиссии:
- Канат Надырбек - заслуженный артист КР, главный балетмейстер Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;
- Бакаева Айнура Ахметжановна – начальник отдела кадров Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;
- Нургалиева Анаркуль Кабылбековна - заслуженная артистка КР, художественный руководитель Кыргызского государственного ансамбля танца "Ак Марал";
- Минжилкиева Азиза Умаровна - заслуженная артистка КР, преподаватель Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева;
- Белоус Екатерина Андреевна - режиссер-хореограф, магистр балетмейстерского факультета Российский института театрального искусства - ГИТИС;
- Кузнецова Татьяна Александровна - президент Кыргызской федерации спортивного искусства контемпорари и модерна, руководитель танцевальной студии BStyle dance современного танца, член комиссии (по согласованию);
- Корниенко Наталья Юрьевна - педагог-хореограф детского музыкального театра "Таберик", член комиссии (по согласованию).