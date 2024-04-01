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В Кыргызстане открылась первая балетная труппа
00:12 03.04.2024

"Культура" (АКИpress) - 2-апреля состоялась пресс-конференция впервые открывающейся в Кыргызстане балетной труппы, сообщила пресс-служба Минкультуры.

В конференции приняли участие директор Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова Кыргызбай Осмонов и российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес" Алла Духова.

Были озвучены условия, критерии объявленного кастинга на вступление в новую труппу современного балета.

Кастинг под председательством Аллы Духовой пройдет 3-4 апреля в 13:00 в Бишкекском хореографическом училище им. Ч.Базарбаева.

В кастинге могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, владеющие современными танцевальными навыками, художественной гимнастикой, хип-хопом, брейк-дансом и другими видами танца.

В настоящее время заявки на участие в кастинге подали около 100 юношей и девушек.



Состав отборочной комиссии:

- Алла Владимировна Духова - российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес", председатель комиссии;

- Тентимышов Болот Аскарбекович - заслуженный артист КР, художественный руководитель Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова заместитель председателя комиссии.

Члены комиссии:

- Канат Надырбек - заслуженный артист КР, главный балетмейстер Кыргызского академического театра оперы и балета им. А.Малдыбаева;

- Бакаева Айнура Ахметжановна – начальник отдела кадров Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова;

- Нургалиева Анаркуль Кабылбековна - заслуженная артистка КР, художественный руководитель Кыргызского государственного ансамбля танца "Ак Марал";

- Минжилкиева Азиза Умаровна - заслуженная артистка КР, преподаватель Бишкекского хореографического училища имени Ч.Базарбаева;

- Белоус Екатерина Андреевна - режиссер-хореограф, магистр балетмейстерского факультета Российский института театрального искусства - ГИТИС;

- Кузнецова Татьяна Александровна - президент Кыргызской федерации спортивного искусства контемпорари и модерна, руководитель танцевальной студии BStyle dance современного танца, член комиссии (по согласованию);

- Корниенко Наталья Юрьевна - педагог-хореограф детского музыкального театра "Таберик", член комиссии (по согласованию).

Источник - АКИpress
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