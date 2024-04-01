В Кыргызстане открылась первая балетная труппа

00:12 03.04.2024

"Культура" (АКИpress) - 2-апреля состоялась пресс-конференция впервые открывающейся в Кыргызстане балетной труппы, сообщила пресс-служба Минкультуры.



В конференции приняли участие директор Кыргызской национальной филармонии им. Т.Сатылганова Кыргызбай Осмонов и российский хореограф, основательница и художественный руководитель международного балета "Тодес" Алла Духова.



Были озвучены условия, критерии объявленного кастинга на вступление в новую труппу современного балета.



Кастинг под председательством Аллы Духовой пройдет 3-4 апреля в 13:00 в Бишкекском хореографическом училище им. Ч.Базарбаева.



В кастинге могут принять участие юноши и девушки в возрасте от 18 до 25 лет, владеющие современными танцевальными навыками, художественной гимнастикой, хип-хопом, брейк-дансом и другими видами танца.



В настоящее время заявки на участие в кастинге подали около 100 юношей и девушек.



