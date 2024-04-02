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Радикалы пытаются извлечь выгоду из переустройства мирового порядка, - Андрей Мельников
00:45 03.04.2024

На что нацелена атака террористов "Хорасана"

автор - заместитель главного редактора "Независимой газеты", ответственный редактор приложения "НГ-Религии"

02.04.2024

Теракт в "Крокус Сити Холле" стал потрясением для российского общества. Следственный комитет Российской Федерации заявил о том, что массовое убийство в ТРЦ "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске совершили радикальные исламисты, но заказчики находятся в украинских спецслужбах. На Западе эти подозрения отметают. Но даже вовлеченность в конфликты между теми или иными странами не исключает того, что международный терроризм преследует собственные цели. Тем более что "Исламское государство" (ИГ, террористическая организация, запрещенная в РФ) взяло ответственность за нападение и неоднократно делало публикации о теракте, приводя подробности. На Западе утверждают, что террористы угрожают Европе в той же мере, что и России. Посольство США распространило такое же предупреждение об опасности происшествий во Франции, какое американцы обнародовали в начале месяца по отношению к российским городам.

Между тем в РФ продолжаются антитеррористические мероприятия. В результате этих действий 31 марта удалось предотвратить теракты в Махачкале и Каспийске, а ранее – в Ставропольском крае. Задержаны выходцы из стран Центральной Азии. Получается, что и в Москве, и на Кавказе активно действуют в основном выходцы из Таджикистана.

Расследование теракта в "Крокус Сити Холле" показывает, что у злодеяния есть также предпосылки, которые коренятся в событиях, случившихся задолго до 2022 года. У одного из участников нападения на концертный зал был брат, участник незаконного формирования. Он предположительно был ликвидирован в Сирии, где игиловцам активно противостояли Военно-космические силы РФ. В связи с этим появляется все больше данных о намерении террористической организации наносить удары по России начиная с 2015 года, когда ИГ активно вытесняли из Сирии.

После начала СВО фокус внимания российской публики в сфере безопасности сместился на противостояние с Украиной. Поэтому могло возникнуть впечатление, что "Исламское государство" и другие террористические организации сошли с международной сцены или приостановили активность. Однако если изучить хронику оперативной деятельности, предоставляемую Центром общественных связей (ЦОС) ФСБ начиная с февраля 2022 года, станет понятно, что ИГ все это время продолжало свои попытки вербовки, агитации и диверсий. Скажем, уже 27 февраля, через три дня после начала СВО, был предотвращен теракт в Калужской области.

В основном, но не до конца разгромленная на территории Сирии и Ирака, закрепившаяся в некоторых районах Афганистана, террористическая организация сосредоточилась на локальных операциях. Такие диверсии все это время происходили в том числе на территории Российской Федерации. За два года можно насчитать 16 сообщений ЦОС о предотвращенных терактах, задержаниях или ликвидации ячеек ИГ в разных регионах. Обнаруживается особая активность игиловцев в Ставропольском крае и Калужской области. Ячейки были раскрыты и в Сибири, и в Карачаево-Черкесии, и в Московском регионе.

С Калужской областью связан, пожалуй, самый нашумевший случай предотвращенного теракта – против одной из синагог Москвы. Сотрудники ФСБ пресекли деятельность этой группы 7 марта, незадолго до трагедии в "Крокус Сити Холле". В сообщении упоминается подразделение ИГ "Вилаят Хорасан" (запрещено в РФ) как участник террористической деятельности на территории РФ.

В некоторых сообщениях от 2022 и 2023 годов отмечается, что ячейки боевиков составляли приезжие из Средней Азии. Напавшие на "Крокус Сити Холл" были выходцами из Таджикистана. Незадолго до операции в Калужской области 7 марта стало известно о перестрелке правоохранителей с шестерыми игиловцами в ингушском городе Карабулак.

Кроме единичных задержаний и ликвидации отдельных ячеек правоохранители пресекали активность исламистских сетей. 26 декабря 2022 года чекисты во взаимодействии со Следственным комитетом и Федеральной службой по финансовому мониторингу на территории Уральского и Северокавказского федеральных округов ликвидировали террористическое сообщество, организатор и 18 участников которого создали разветвленную межрегиональную сеть по ресурсному обеспечению ИГ. По заданию эмиссаров движения из-за рубежа члены сообщества осуществляли переправку боевиков из России на территории Сирии и Украины для ведения боевых действий против Вооруженных сил России, сообщил ЦОС ФСБ.

В некоторых сообщениях спецслужбы отмечается, что после терактов в РФ боевики намеревались скрыться на той территории Сирии, где ИГ удерживает позиции. Кстати, эти факты опровергают утверждения некоторых экспертов, прозвучавшие по поводу трагедии в Красногорске, что игиловцы не имеют обыкновения скрываться с места преступления и предпочитают самоубийственные акции. Судя по информации ЦОС, террористы давно перешли к диверсионным методам, предполагающим многократное использование боевиков.

ФСБ задерживала не только потенциальных исполнителей нападений, но и вербовщиков, пропагандистов радикальных идей, а также организаторов финансирования международных террористических организаций. В одном случае Россия использовалась как перевалочный пункт для отправки террориста за границу. 22 августа 2022 года был задержан выходец из страны Центрально-Азиатского региона, планировавший совершить теракт в отношении "одного из представителей правящих кругов Индии". 24 марта с.г., то есть спустя два дня после трагедии в Красногорске, полиция штата Ассам арестовала главу ИГ в Индии Хариса Фаруки и одного из его сообщников. Таким образом, Россия рассматривается террористами в одном ряду с Индией, Турцией, Ираном и европейскими странами. Деятельность игиловцев происходит параллельно геополитическому противостоянию держав, не признает границ и преследует собственные цели.

ФСБ также отчитывается о нейтрализации представителей таких международных террористических организаций, как "Катиба Таухид валь-Джихад" (запрещена в РФ) и "Хайят Тахрир аш-Шам" (запрещена в РФ). Эти группировки активно проявляют себя в Сирии и в некотором смысле конкурируют с ИГ на идеологическом поле и в военном отношении. Изначально связанные с "Аль-Каидой" (запрещенная в РФ террористическая организация), они позднее якобы размежевались с ней. Характер их действий в России аналогичен игиловским, и они тоже часто состоят из выходцев из Центральной Азии. Вероятно, концентрация среднеазиатов среди российских ячеек объясняется их возможностью действовать среди диаспор. Также возможно, что в Центральной Азии у государств меньше ресурсов бороться с радикалами. Кроме того, здесь суннитские движения не встречают противодействия сильных шиитских боевых групп, как это происходит на Ближнем Востоке.

Относительно недавно в спецслужбе заявляли об активности именно "Вилаята Хорасан". 11 октября 2023 года директор ФСБ России Александр Бортников заявил на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств – участников СНГ (СОРБ) в Баку. "Отмечаем возросшую роль "Аль-Каиды", которая в союзе с филиалом ИГ "Вилаят Хорасан" (запрещен в РФ) принимает активное участие в подготовке, идеологической обработке и материально-техническом обеспечении подконтрольных группировок", – отметил Бортников. Он сообщил, что количество боевиков "Хорасана" достигает 6,5 тыс., действующих во всем северном приграничье и центре Афганистана. "В ближайшей перспективе данная международная террористическая организация может достичь потенциала, который позволит ей совершать террористические атаки за пределами Афганистана", – заметил директор ФСБ. По его словам, главари организации не скрывают планов по объединению разрозненных группировок и их экспансии в сопредельные страны, прежде всего в Центральную Азию и Россию.

"Вилаят Хорасан" отметился в разных точках планеты, не только в РФ. Были теракты в Тегеране и Стамбуле. В эти дни турецкие правоохранители провели несколько рейдов по задержанию боевиков организации. Спецслужба MIT еще в 2023 году задержала 426 предполагаемых радикалов, а сейчас – 147 подозреваемых в терроризме. Активные действия проводят правоохранители стран Европы. Французская газета Liberation объяснила большое количество таджиков в этих ячейках эффективностью одного из вербовщиков и финансистов организации, арестованного в Турции летом 2023 года. После ухода из Афганистана США потеряли значительную часть своей агентуры в стране и не могут помогать своим союзникам в должной степени. "Репрессии "Талибана" (запрещенная в РФ террористическая организация. – "НГР") позволили сократить количество атак внутри страны, и в то же время они сделали "Вилаят Хорасан" более зависимым от международных сетей и сторонников для организации своих действий", – приводит британская газета The Financial Times мнение одного из аналитиков. Действует ИГ даже в секторе Газа. Telegram-канал "Абу Али экспресс" сообщил о гибели во время штурма израильской армией больницы "Шифа" главаря местной ячейки Иззаддина аль-Алуша.

ИГ действует на фоне других конфликтов, имеющих причиной территориальные споры или передел сфер влияния в мире. Но, как уже было сказано, она преследует собственные специфические цели. Отсюда и усиление террора против мирных людей. Глобальная исламистская сеть озабочена военной целесообразностью в гораздо меньшей степени, чем стороны традиционного военного конфликта. Для нее важно добиться авторитета среди глобального джихадистского сообщества, где, как мы видим, происходит ожесточенная конкуренция. Кроме политико-идеологического интереса существует и экономический: радикалы занимаются рэкетом этнического бизнеса в самых разных странах. Кто опаснее, тому запуганные торговцы и платят.

Джихадисты могут иметь свои мотивы для активизации. Для радикалов логично ударить в тот момент, когда общество находится в состоянии раскола. Так ХАМАС воспользовался протестами оппозиции в Израиле. А глобальная организация пользуется глобальным противостоянием России и Запада. Террористам весьма на руку, что спецслужбы ведущих держав практически не сотрудничают. The New York Times написала 28 марта, что ЦРУ не стала делиться с ФСБ всей информацией о предполагаемых выступлениях исламистов, чтобы не выдать свои источники и методы работы.

Эксперты говорят, что "Вилаят Хорасан" считает Россию своим противником из-за военного присутствия в Сирии. При этом Москва в последнее время нарастила свое влияние на большом Ближнем Востоке и вообще в мусульманском мире. РФ поддерживает отношения высокого уровня с такими ключевыми игроками, как Саудовская Аравия и ОАЭ. Для исламистов может быть неприемлемым, что сильное немусульманское государство играет важную роль в мусульманском мире. Ведь радикалы претендуют на безраздельное господство в "землях ислама".

Кроме того, Россия плотно сотрудничает с Ираном. Исламская Республика вместе со своими сателлитами создала на Ближнем Востоке "ось сопротивления" Западу. Джихадисты суннитского толка тоже считают своим противником Запад. Однако военизированные шиитские группировки, связанные с Ираном, активно воевали с ИГ и участвовали в разгроме "халифата" на территории Сирии и Ирака. Они остались злейшими врагами суннитских радикалов, так что ИГ может рассматривать Россию как ближайшего союзника своих заклятых недругов.

Источник - НГ
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