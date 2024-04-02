США не хотят попасть в один окоп с Израилем, - И.Субботин

00:49 03.04.2024 Обсудить на форумеВашингтон снял с себя ответственность за удар по иранской дипмиссии



Израильская авиация разрушила здание на проспекте Меззе в Дамаске 1 апреля.

Высшее руководство Ирана пообещало ответить на израильский удар по его дипмиссии в Дамаске. В результате нападения, совершенного 1 апреля, погиб высокопоставленный военачальник Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохаммад Реза Захеди, который, как полагала израильская разведка, отвечал за координацию между Тегераном и лояльными ему иррегулярными формированиями на Ближнем Востоке. США поспешили снять с себя ответственность за скандальную атаку, конфиденциально предупредив иранскую сторону, что не знали об операции.



О том, что Тегеран заставит еврейское государство жалеть из-за совершенного накануне удара по иранскому консульству в Дамаске, заявил духовный лидер Али Хаменеи. Он подверг проклятию правительство во главе с премьер-министром Биньямином Нетаньяху.



Эту линию поддержал президент Ирана Эбрахим Раиси, который выразил уверенность, что Израиль "использует слепой террор из-за своих неоднократных неудач и поражений" на территории сектора Газа. Раиси попытался объяснить, что погибшие в результате нападения генералы КСИР Захеди и Мохаммад Хади Хаджи Рахими присутствовали в сирийской столице в статусе высокопоставленных военных советников.



Израильская авиация разрушила здание на проспекте Меззе в Дамаске 1 апреля. По неподтвержденным данным, в этот момент военачальники КСИР обсуждали вопрос о координации действий против Израиля с палестинскими группировками. Захеди, который был известен израильскому аппарату безопасности тем, что курировал работу с шиитскими формированиями на Ближнем Востоке, стал самым высокопоставленным военачальником КСИР, убитым с момента американского удара по командующему силами "Кудс" Касему Сулеймани в Ираке в 2020 году. В заявлении офиса Хаменеи отмечается, что Захеди носил звание генерал-майора, несмотря на то что государственные СМИ обозначали его только как бригадного генерала.



Израиль систематически подвергает Дамаск бомбардировкам, но дипломатический объект попал в зону поражения впервые. На этом фоне источники издания "Едиот Ахронот" сообщили, что министр обороны еврейского государства Йоав Галант обдумывает, как подготовить соотечественников к перспективам открытия фронта на севере. "Надо поторопиться с этой кампанией, – заявил собеседник издания "Едиот Ахронот". – Граждане должны точно знать, к чему мы готовимся. Не наводить панику, а повышать осведомленность. Готовиться, а не откладывать на потом. Это не означает, что завтра разразится полномасштабная война, но оборона имеет решающее значение, потому что обеспечение готовности спасает жизни".



В Израиле полагают, что ливанская группировка "Хезболла", патронируемая Ираном, может принять самое активное участие в возможной эскалации. Ее ракетный потенциал специалисты считают более внушительным, чем у радикальных движений, до недавнего времени контролировавших Газу. Вопрос заключается только в политической воле. Пока столкновения между еврейским государством и ливанской группировкой носили ограниченный характер: это ракетные и минометные обстрелы, на которые израильские военные, как правило, давали ответ артиллерией и авиацией. Однако в последние месяцы источники ивритоязычных изданий дают понять, что разрабатывается план сухопутного вторжения в пограничные районы Ливана.



Сценария нового полномасштабного столкновения в регионе опасаются США, которые и без того вынуждены заниматься нейтрализацией дипломатических последствий операции в Газе. Высокопоставленный представитель администрации Джозефа Байдена заявил в разговоре с порталом Axios, что эскалация боевых действий между Израилем и Ираном сейчас очень вероятна.



Именно поэтому Белый дом после удара в Дамаске поспешил сообщить Ирану, что не знал заранее о готовящемся ударе по консульству. Вероятно, для опосредованной связи было задействовано посольство Швейцарии в Тегеране. Как проинформировал со ссылкой на источники телеканал NBC News, администрация Байдена уведомила Исламскую Республику, что также не могла принимать прямого участия в планировании операции. Двое официальных лиц администрации президента США сообщили NBC, что американское руководство само получило сообщение об операции в Сирии, когда истребители Армии обороны уже находились в воздухе. По этим сведениям, Вашингтон даже не был проинформирован о том, какая цель выбрана для атаки.



Последствия израильской операции дали знать о себе немедленно. Была зафиксирована ракетная атака на судно, которое проходило у йеменского побережья. Американские военные, в свою очередь, сообщили, что их военный объект на юго-востоке Сирии подвергся удару беспилотника. На занятых израильской армией Голанских высотах в то же время прозвучала тревога из-за ракетного обстрела.



Не исключено, что тема удара по иранскому консульству в Сирии будет обсуждаться между американскими и израильскими военными наряду с вопросами вокруг сектора Газа. Неготовность правительства Нетаньяху держать своего основного союзника в курсе дел может создать новые трения в отношениях между странами.



Игорь Субботин

Обозреватель-международник при главном редакторе НГ

02.04.2024 Источник - НГ

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