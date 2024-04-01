Китайский средний класс предъявляет спрос, - А.Башкатова

00:55 03.04.2024 Обсудить на форумеПризнак зажиточности – расходы в диапазоне от 10 до 100 долларов в день



Потребители повышают требования к товарам и услугам. К 2035 году половина населения КНР станет средним классом. И это повлияет на развитие экономик других стран – за счет увеличения платежеспособного спроса на товары, включая премиальные, и на услуги, в том числе высокооплачиваемые. Кроме того, чтобы удовлетворить растущие потребности населения, Китаю понадобятся разнообразные виды сырья и качественного продовольствия. Такие тенденции стоит учесть при расширении экспорта в КНР. Правда, эксперты напомнили о сложностях с однозначным определением границ среднего класса, которое удовлетворяло бы всем требованиям как властей, экономистов, так и самих граждан.



Доля населения КНР "со средним уровнем дохода" вырастет к 2035 году "с одной трети почти до половины": численность данной группы "увеличится с 400 млн до более чем 700 млн человек".



О таких перспективах сообщается в докладе, который посвящен, как это обозначено, высококачественному развитию Китая. Он был подготовлен группой исследователей сразу из нескольких стран: Индии, Канады, Китая, России и США. Со стороны РФ в подготовке приняли участие эксперты "Вольного экономического общества". Презентация доклада состоялась в Институте финансовых исследований Чунъян при Китайском народном университете.



Исследователи ожидают, что к 2035 году уровень урбанизации в КНР превысит 75%, а располагаемый доход на душу населения удвоится по сравнению со значением 2023-го, когда он составлял 39,2 тыс. юаней, или около 5,5 тыс. долл. на душу населения.



При этом в обнародованных информагентствами материалах сообщается, что к "среднему классу" относятся те жители КНР, чьи ежедневные траты на потребление составляют от 10 до 100 долл. в постоянных ценах 2005 года.



Разброс, как видим, очень большой, на что указали и опрошенные "НГ" эксперты. "Такой разрыв между верхней и нижней границей показывает, что данная группа неоднородна и внутри нее присутствует значительная дифференциация", – пояснил аналитик Института комплексных стратегических исследований Дмитрий Плеханов. С учетом этого эксперт предположил, что "единого крупного среднего класса в Китае скорее всего пока все же не существует, как и в России".



Как ранее писала "НГ", по данным опроса Финансового университета при правительстве, в РФ к среднему классу себя относят около трети работающих россиян (см. номер от 29.01.24). Однако экономисты и социологи все равно так и не смогли дать однозначный и всех удовлетворяющий ответ на вопрос о том, что же такое средний класс в условиях, когда, допустим, курьер может зарабатывать почти столько же, сколько преподаватель вуза, если говорить о текущей ситуации в стране.



Руководитель отдела макроэкономического анализа компании "Финам" Ольга Беленькая напомнила о критериях экспертов из Всемирного банка: под средним классом понимается население, ежедневное потребление которого составляет от 10 до 50 долл. в день по паритету покупательной способности. Говоря про тенденции в России, Беленькая отметила, что, судя по всему, в нашей стране меняется структура среднего класса: "Если раньше к нему относились в основном предприниматели, менеджеры высшего и отчасти среднего звена, часть высококвалифицированных сотрудников, то сейчас – по крайней мере по критерию доходов – его состав расширяется за счет военных, госслужащих и отдельных рабочих и инженерных профессий, пользующихся особым спросом".



Но эксперты настаивают: опоры только на статистику доходов и расходов недостаточно. Важно также качество самого потребления: одно дело тратить все свои средства только на продукты питания и товары первой необходимости, другое дело – вкладываться во что-то еще, будь то собственное развитие, здоровье или, кстати, разнообразные финансовые инструменты. Кроме того, как уже не раз писала и "НГ", эксперты указывают, что необходимо учитывать еще и уровень образования, профессиональный статус, характер самой работы, которой занят человек.



Возвращаясь к китайским данным, Плеханов напомнил еще о таком понятии, как "сяокан" – "общество средней зажиточности": власти КНР избрали в качестве приоритета обеспечение определенного базового уровня достатка для всех членов общества, который обеспечивал бы поддержание социальной стабильности, пояснил эксперт. "При этом в 2021 году председатель КНР Си Цзиньпин объявил, что Китай добился полного построения среднезажиточного общества – цели, приуроченной к 100-летию основания Коммунистической партии Китая, – отметил Плеханов. – В настоящее время помимо повышения общего уровня доходов населения важными задачами для китайских властей становятся сокращение неравенства и развитие социальной инфраструктуры".



Как сообщил на конференции в Институте финансовых исследований Чунъян ведущий экономист департамента макроэкономики Исследовательского центра развития при Госсовете КНР Чжан Лицюнь, после завершения структурной перестройки промышленности, к которой привел рынок, Китай столкнулся "с новой структурной проблемой – распределением доходов" (цитата ТАСС).



По данным за 2023 год, которые он привел, годовой доход 600 млн жителей КНР составлял около 12 тыс. юаней, или 1,6 тыс. долл. По состоянию на 2022 год, коэффициент Джини был 0,467. Такое значение, как уточнил Чжан Лицюнь, свидетельствует о том, что "пока лишь некоторые люди стали богатыми вслед за развитием Китая" (поясним, это индекс концентрации доходов: если предположить, что у всех граждан доходы одинаковые, тогда он равен нулю, а если допустить, что весь доход концентрируется у одного человека, тогда коэффициент равен единице). Китай, население которого уже превысило 1,4 млрд человек, все еще далек от стран с высоким уровнем дохода и современной зрелой экономикой, добавил Чжан Лицюнь.



Однако обнародованные прогнозы, предполагающие дальнейший процесс урбанизации и рост доходов населения КНР, даже вне зависимости от того, кого конкретно мы относим к среднему классу, в любом случае воодушевляют, считают опрошенные "НГ" эксперты. Почему? Потому что они сулят большие перспективы с точки зрения развития экспорта. Но существенное уточнение – экспорта не любого, а отвечающего запросам зажиточного населения.



Растущее благосостояние общества означает изменение стандартов потребления. Представители среднего класса "обращают внимание на качество и вкус", пояснила завкафедрой международного бизнеса Финансового университета при правительстве Марина Амурская. Это касается как предметов первой необходимости (избирательность начинает проявляться уже с них), так и одежды, обуви, бытовой техники и электроники, услуг. По мере роста уровня жизни люди, как уже было упомянуто, начинают уделять больше внимания образованию (своему и детей), здоровью (и его сохранению, и более качественному лечению), отдыху, культурному развитию, туризму.



Запросы среднего класса или, если угодно, зажиточного общества, таким образом, "не только будут менять структуру спроса и предложения на территории Китая, но и также окажут воздействие на виды и качество заграничных товаров и услуг, конечными потребителями которых станет китайский средний класс", уточнила Амурская.



И все это самое время учесть как российским поставщикам, так и профильным ведомствам, ответственным за стимулирование бизнес-активности, технологического перевооружения и диверсификации поставок за рубеж за счет увеличения доли продукции с высокой добавленной стоимостью



Анастасия Башкатова

Заместитель заведующего отделом экономики "Независимой газеты"



01.04.2024 Источник - НГ

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