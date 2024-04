Рабство XXI века: Британия и ее постколониальный синдром, - Е.Пустовойтова

01:01 03.04.2024 02.04.2024 | Елена ПУСТОВОЙТОВА



Расизм и ксенофобия – неизменные признаки "старейшей демократии мира"



Одним из побочных следствий Brexit в Великобритании стала проблема возрождения рабства, хорошо маскируемая властями за хлопотами по разводу с Брюсселем. Как сообщила The Guardian, проведенное целой группой ведущих университетов и благотворительных организаций Великобритании исследование обнаружило, что суета в выдаче виз для мигрантов, которые должны были в срочном порядке решить проблему нехватки рабочей силы, и последовавший за этим наплыв трудовых мигрантов подстегнули ужесточение эксплуатации новоприбывших и возрождение рабства в его новом, но так хорошо знакомом коренному британцу качестве.



Обставленные множеством ограничений при получении виз, скажем, для ведения сельского хозяйства или для ухода за больными, счастливчики оказались легко уязвимыми перед работодателями и, соответственно, беззащитными перед ними, действующими по древнеримскому правилу об орудиях немых, мычащих и говорящих. Таких работников британцы сначала вводят в заблуждение относительно условий и продолжительности работы, на которые они могут рассчитывать. Затем удерживают у них из зарплаты "сборы за найм", визовые сборы, расходы на свои поездки, на обучение и проживание работников.



К этим милым особенностям британской демократии добавляется никуда не девшееся англо-саксонское презрительное отношение к новым рабам и, соответственно, враждебное окружение, питающее страх перед действиями иммиграционных властей, удерживающий работников от намерения сообщить властям о жестоком обращении или эксплуатации. "Риски увеличиваются из-за того, что государственные учреждения, отвечающие за соблюдение трудовых прав, недофинансируются и не имеют возможности проводить профилактический аудит рабочих мест", – говорится в исследовании. Brexit сделал работников более уязвимыми, поскольку те, кто приезжал из Европы, прежде имели возможность подавать жалобы и заявлять об их чрезмерной по законам ЕС трудовой эксплуатации и при этом не рисковали потерять свой статус автоматически, даже если бы их работодатель отозвал спонсорство. Теперь же они боятся открыть рот, даже если сталкиваются с серьезными нарушениями на рабочем месте, потому что не уверены, что смогут найти другого спонсора за полгода, как определило им министерство внутренних дел. Они боятся потери работы, возвращения домой и неспособности оплатить все те долги, которые у них накопились у работодателя...



История страданий иммигрантов из не-Европы еще более показательна. Приехавший в Великобританию с Филиппин по визе медицинского работника в 2022 году 30-летний мужчина рассказал, что ему часто приходится работать по 12 часов в смену без перерывов, ухаживать за хозяином с деменцией, за минимальную заработную плату. Он заплатил более 3000 фунтов стерлингов за перелет для себя и своей жены и все еще возвращает деньги за билеты. "Я попытал счастья здесь, но сейчас у меня больше долгов, чем раньше, а я здесь уже полтора года", – признался он. Таких и еще более трагичных историй, очевидно, было бы меньше, если бы в стране присутствовали эффективные меры контроля за эксплуатацией работников, однако на каждые 1600 работодателей, имеющих лицензию на спонсорство трудящихся-мигрантов, приходится всего один специалист по соблюдению требований трудового законодательства.



В тот же день, что и The Guardian опубликовала итоги исследования, брюссельское издание Euractiv сообщило о новом рекорде количества мигрантов, прибывших в Великобританию через Ла-Манш. С начала года на небольших суденышках туда добрались более 4600 просителей убежища. Для сравнения: год назад таких было 3770. Идея премьер-министра Риши Сунака о депортации тех, кто прибывает в Великобританию без разрешения, в Руанду уже воплотилась с 1 января этого года в закон, по которому такие беженцы должны подать заявление о предоставлении убежища в Руанде и возвращение в Великобританию для них не предусмотрено. Закон расширил полномочия и применение задержания и позволяет держать под стражей беременных женщин до семи дней, допускает задержание детей, устанавливает, что нелегалы могут автоматически могут быть задержаны до 28 дней без права на иммиграционный залог или судебный пересмотр.



Легко посчитать справедливым выдворение нелегалов за 6,5 тысячи верст от Вестминстера, однако комитет ООН по правам человека призвал Великобританию отозвать законопроект о предоставлении убежища и иммиграции в Руанде. Он посчитал, что такое законодательства "дискриминирует мигрантов и направлено на ограничение доступа к правам лиц, ищущих убежища, беженцев и мигрантов в Соединенном Королевстве". Комитет в статьях 2, 7, 8 и 26 своего заключения подчеркнул, что обеспокоен визовой политикой в отношении трудящихся-мигрантов, "которая усугубляет их тяжелое положение и делает их уязвимыми для злоупотреблений и эксплуатации со стороны работодателей, а также отсутствием доступных им средств защиты. И далее "комитет рекомендует незамедлительно отменить противоречащие законодательству положения, в том числе в рамках закона о незаконной миграции 2023 года". Симптоматично, что в качестве рекомендации комитет ООН призвал Лондон "обеспечить приведение законодательной базы по борьбе с торговлей людьми в соответствие с международными стандартами, касающимися торговли людьми, в том числе путем реформирования Национального механизма передачи дел и обеспечения того, чтобы применение закона о незаконной миграции 2023 года не приводило к возвращению жертв торговли людьми для дальнейшей эксплуатации и причинения вреда". Для любой демократии Европы наличие таких пороков, вызывающих в памяти времена работорговли, было бы оскорбительным, но не для Туманного Альбиона.



Конфликт Лондона с фундаментальными основами демократии далеко не нов. Та же The Guardian еще год назад отмечала, что "правительство Великобритании вскоре может попасть в список стран, которые скорее нарушают, чем защищают права человека, из-за прямого посягательства на права своих граждан и агрессивного отказа от таких мер защиты, как право на собрания и протесты". Но если права "человека вообще" отражаются на судьбе далеко не каждого британца, то носители не англо-саксонского менталитета и, соответственно, иной национальной принадлежности в Великобритании – во всяком случае, более трети представителей этнических и религиозных меньшинств – подвергаются нападениям на расовой почве ежедневно. Прошлогоднее исследование в Великобритании выявило поразительно высокий уровень подверженности жестокому обращению среди широкого круга групп этнических меньшинств, а также высокую распространенность расовой дискриминации и неравенства результатов в образовании, на рабочем месте, в жилищных условиях и во взаимодействии с полицией. В нем говорится, что почти каждый шестой представитель этнических и религиозных меньшинств заявил, что подвергался физическому насилию на расовой почве. Среди евреев это число увеличилось до каждого пятого, среди цыган и румын до каждого третьего. В самой старой демократии Европы треть респондентов, представляющих этнические меньшинства, подвергались оскорблениям на расовой почве, причем они столкнулись с проявлениями расизма в общественных местах, а каждый шестой пострадал от расизма со стороны соседей.



Профессор Университета Сент-Эндрюс Нисса Финни, возглавлявшая это исследование, сказала, что "Великобритания неизмеримо далека от того, чтобы быть справедливым в расовом отношении обществом. Того неравенства, которое мы наблюдаем в нашем исследовании, не было бы, если бы у нас было действительно справедливое общество".



Об этом свидетельствуют и цифры: о расовой дискриминации в сферах образования и занятости упоминают 29% опрошенных небританцев, 25% – при поиске жилья, более 20% – со стороны полиции, а среди чернокожих карибских групп этот показатель доходит до 43%.



Есть цифры и более веские: сайт правительства в понедельник сообщил, что за год полиция Англии и Уэльса зарегистрировала 145 214 преступлений на почве ненависти. Как и в предыдущие годы, большинство таких преступлений на почве ненависти – 70%. Жертвами таких преступлений стали буддисты – 18 человек, христиане – 609, индусы – 286, евреи – 1510, мусульмане – 3400, сикхи – 302, другие пострадавшие – 451. Преступления на почве ненависти, зарегистрированные полицией... То есть сегодня "великобританцы" больше всего ненавидят мусульман – конъюнктура дня подсказывает. Но стоит заглянуть в имперскую историю Великобритании, она засвидетельствует, что есть только одна общность, которую на британских островах любят до остервенения. Сами англосаксы и их постколониальный синдром. Источник - фонд стратегической культуры

