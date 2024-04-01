Республиканский конкурс "Лучший чтец книг Лидера нации"

01:20 03.04.2024 "ЛУЧШИЙ ЧТЕЦ КНИГ ЛИДЕРА НАЦИИ". Национальная библиотека проводит республиканский конкурс



02.04.2024 /НИАТ "Ховар"/. Государственное учреждение" Национальная библиотека" Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан в целях выполнения Указа Президента Республики Таджикистан от 12 декабря 2023 года по проведению юбилеев, фестивалей, выставок, культурно-просветительских конкурсов, народных традиций и ремесел в Республике Таджикистан на 2024 год проводит республиканский конкурс "Лучший чтец книг Лидера нации" среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений. Об этом сообщает НИАТ "Ховар".



В положении о Республиканском конкурсе "Лучший чтец книг Лидера нации" отмечено, что конкурс проводится среди студентов средних и высших профессиональных учебных заведений.



Конкурс проводится с целью почитания славной истории таджикского народа, глубокого и всестороннего изучения благородных подвигов и достойной деятельности Основателя мира и национального единства - Лидер нации, Президент Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона на пути спасения государства, укрепления национального единства, построения новой модели демократического, правового, светского и единого государства Таджикистана в новых исторических условиях и, таким образом, поиска новых талантливых лиц, почитания национальных и культурных ценностей, развития творческих способностей, укрепления чувства самосознания и самопознания, национальной гордости, укрепления деловых и лидерских способностей, всестороннего изучения школы государственности Лидера нации, особенно студентов средних и высших профессиональных учебных заведений.



Конкурс будет проходить в Национальной библиотеке в два тура, с мая по октябрь 2024 года следующим образом: первый - майский тур в средних и высших учебных заведениях; второй - в четвертую неделю сентября - первую неделя октября для завоевавших первое, второе и третье места первого тура.



Условия участия в конкурсе следующие: в конкурсе могут принять участие студенты средних и высших профессиональных учебных заведений (магистров и бакалавров); условия организации и проведения конкурса контролируются конкурсной комиссией; в свободное время предпочтение отдается уровню знаний абитуриентов и логическому изложению содержания произведений Лидера нации и осуществлению радостных национальных событий, инициированных Президентом Республики Таджикистан уважаемым Эмомали Рахмоном; конкурс проводится на таджикском и русском языках.



Первое место присуждается участнику, который прочитал и освоил более 90 процентов произведений Основателя мира и национального единства - Лидера нации, Президента Республики Таджикистан уважаемого Эмомали Рахмона.



Победители второго тура (1, 2, 3 места) после окончания среднего и высшего профессионального учебного заведения по выбранной ими специальности для продолжения обучения, получения степени магистра и второго высшего образования сроком на три года без сдачи экзамена по рекомендации Министерства образования и науки Республики Таджикистан на безвозмездной основе принимаются в Академию государственного управления при Президенте Республики Таджикистан и профессиональные учреждения после высшего учебного заведения страны.



Денежные призы для победителей конкурса следующие: за первое место-20 000 сомони (каждому победителю);



- за второе место - 15 000 сомони (каждому из победителей);



- за третье место (по два места в каждой группе) – 7 500 сомони (каждому победителю).



София ШОИК,

НИАТ "Ховар" Источник - НИАТ "Ховар"

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1712096400





Новости Казахстана

