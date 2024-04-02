Хаос и разрушения: мощнейшее за 25 лет землетрясение на Тайване

06:46 03.04.2024

видео тут -

https://www.nur.kz/world/2077859-tri-moschnyh-zemletryaseniya-podryad-sluchilis-u-beregov-tayvanya-video/



На Тайване произошло самое мощное за 25 лет землетрясение.



Сегодняшнее землетрясение магнитудой 7,2 баллов по шкале Рихтера стало мощнейшим с 21 сентября 1999 года. Толчки ощущались по всему Тайваню, в том числе в центральной и северной его частях. Более 87 тысяч домохозяйств на Тайване остаются без электроснабжения после мощного землетрясения.



В Японии после этого объявили угрозу цунами, власти выпустили предупреждение о цунами для ближайших к Тайваню юго-западных островов Японии. По прогнозу Японского метеорологического агентства, высота волн возле островной группы Яэяма и острова Окинава в архипелаге Рюкю может достигать 3 м.