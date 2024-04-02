Пора ликвидировать бандеровских вожаков, - глава РосСовбеза Медведев

06:55 03.04.2024

Медведев призвал ликвидировать укропских вожаков - "бандеровских свиней"

Алексей

Иванов



Заместитель председателя Совета Безопасности России, первый заместитель председателя Военно-промышленной комиссии РФ Дмитрий Медведев (вечером 2 апреля):

"Возникла дискуссия - а не пора ли признать на международном уровне так называемую бывшую Украину террористическим государством.

Дискуссия вполне схоластическая. Почему?

1. По факту б. Украина и так уже террористическое государство, которое свободно, без последствий убивает своих и (!) чужих граждан. Убивает в городах и окопах, убивает даже в тюрьмах. Это очевидно даже противным британским бабам с рыбьим лицом и маразматикам в больших кроссовках для устойчивости на лужайке Белого дома.

2. При получении достаточных доказательств, что за терактом стояла мразь типа азова*, буданова или зеленского, их, конечно, не будут судить в каком-нибудь вонючем МУСе. Своих Сомос не судят. Так, пообсуждают на страницах интернета коверные импотенты в Нью-Йорке и прочий галактический мусор из умирающих газет. Пробить такое решение в ООН нереально из-за русофобского консенсуса и права вето англосаксов в Совбезе.

3. Что делать? Да просто крошить бандеровских свиней, как это доблестно делал МГБ СССР после войны. А лидеров - ликвидировать при удобном случае. Как Коновальца и Бандеру. В Киеве или в другом подходящем месте".



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* террористическая группировка, запрещенная в России