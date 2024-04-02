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|Казахстан отважился осудить Израиль за бомбежку иранского посольства в Сирии
08:00 03.04.2024
Казахстан осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии
МИД Казахстана осудил нападение на здание консульства Ирана в Сирии
Пресс-служба МИД РК заявила, что нападение на здание консульства Ирана в столице Сирии нарушает основы и нормы международного права, которыми гарантируется неприкосновенность дипломатических и консульских объектов, передает Zakon.kz.
Об этом сообщает Astana TV.
"Министерство иностранных дел Республики Казахстан осуждает нападение на консульский отдел посольства Ирана в столице Сирии – городе Дамаске. Считаем неприемлемым любое проявление насилия и актов агрессии в отношении дипломатических миссий и их сотрудников", – говорится в заявлении Министерства иностранных дел Казахстана.
Ранее сообщалось, что здание консульства Ирана в Дамаске полностью разрушено в результате авиаудара Израиля, есть жертвы. При этом говорится, что иранский посол Хосейн Акбари и его семья при обстреле не пострадали.
Елена Беляева