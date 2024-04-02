Мангистауская область Казахстана увеличилась на 1 млн 600 тыс га земли. Каспий стремительно сохнет

08:10 03.04.2024

Мангистауская область станет больше



Мангистауская область станет больше - в 2024 году планируется расширить границы региона. Об этом сообщил руководитель управления земельных отношений Мангистауской области Нуржан Каржаубай, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Lada.kz.



О планируемом расширении границ региона стало известно в ходе аппаратного совещания. Так, в текущем году властями было принято решение, в январе 2024 года официально расширились границы Мангистауской области. Общая площадь включенной в границы региона территории составляет почти 722 тысячи гектаров. Этот участок не вызывает изменений в границах Казахстана и относится к категории земель водного фонда Казахстана.



В этом году в планах продолжить работу над расширением границ региона, сообщил руководитель управления земельных отношений Нуржан Каржаубай.



"Для расчета ширины и внешней границы территориальных вод (моря) Республики Казахстан на Каспийском море и границы Мангистауской области в текущем году было поручено принять соответствующие меры по включению в территорию области земельного участка общей площадью 1 миллион 638 тысяч гектаров, который составляет 12 морских миль между начальными линиями", - рассказал Каржаубай.



В целом с начала года в Мангистауской области выявлены неиспользуемые земельные участки сельскохозяйственного назначения. В настоящее время департаментом по управлению земельными ресурсами и акиматами районов ведется системная работа по возвращению земельных участков.