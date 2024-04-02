Попались на допинге туркменские ушуисты

08:13 03.04.2024

Мастеров ушу из Туркменистана, 20-летнего Мейлиса Рахманова и 25-летнюю Айгозель Курбангельдыеву (также Гурбангелдиева), уличили в использовании запрещенных препаратов и на четыре года отстранили от участия в соревнованиях. Об этом сообщает издание "Гундогар" со ссылкой на Международное агентство по допинг-тестированию.



Пробы для тестов у атлетов взяли во время XXXI Всемирной летней Универсиады в китайском городе Чэнду, которая проходила с 28 июля по 8 августа 2023 года.



Тесты показали наличие в пробах Айгозель Курбангельдыевой следов использования мельдония. Спортсменку лишили бронзовой медали – единственной награды, которую смогла завоевать на Универсиаде сборная Туркменистана.



Курбангельдыева известная в Туркменистане спортсменка, неоднократная участница и победительница национальных и международных соревнований различного уровня по ушу, кикбоксингу и тайскому боксу, пишет "Гундогар".



Мейлиса Рахманова уличили в использовании гармонов и стероидов.



Дисквалификация туркменских спортсменов продлится до 30 августа 2027 года.