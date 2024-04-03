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Война за долю в цепочках поставок, - "Yeni Safak"
08:18 03.04.2024

Yeni Safak
Турция
03 апреля 2024
Война за долю в цепочках поставок
Yeni Şafak: Запад развязал новую экономическую войну
Национальные флаги Китая и США во время конференции - ИноСМИ,

Запад развязал очередную войну, пишет Yeni Şafak. Он решил избавиться от экономической зависимости от Китая и обратился к альтернативным рынкам в Восточной Европе, Южной Америке и Северной Африке. Страны этих регионов, в свою очередь, вступили в жесткую конкуренцию за новые проекты и инвестиции.

Согласно данным Всемирного банка, пандемия и последующие события изменили балансы в мировой торговле. Разрыв цепочек поставок во время пандемии COVID-19, глобальная инфляция и рецессия, российская спецоперация на Украине, региональные конфликты и гуманитарный кризис в секторе Газа усугубляют существующие проблемы еще больше. Западные страны, не желая больше зависеть от Китая, усиливающего свое влияние в цепочках поставок, обращаются к альтернативным рынкам. По этой причине государства таких регионов, как Восточная Европа, Южная Америка и Северная Африка, конкурируют друг с другом за проекты и инвестиции. Крупные компании не хотят зависеть от одной цепочки поставок и стремятся создать альтернативы. Поэтому многие государства разных регионов борются за инвестиции в различных отраслях, прежде всего в сфере логистики. В соответствии с диверсификацией глобальной торговли международные компании реализуют свои инвестиции и проекты на новых рынках.

В международных инвестициях потенциал высокий
Прямые иностранные инвестиции в Турции в 2023 году составили 10,6 миллиарда долларов. А ожидания на 2024 год весьма высоки. Глава Международной ассоциации инвесторов (YASED) Энгин Аксой (Engin Aksoy) отмечает, что если в ближайшие шесть месяцев произойдет улучшение макроэкономической стабильности и нормативно-правовой базы в деловой и инвестиционной среде Турции, то у международных инвесторов будет дополнительный инвестиционный потенциал в размере 18,6 миллиарда долларов.

Нехватка кадров грозит экономике
На рынках труда растет дефицит кадров. Согласно докладу Manpowergroup за 2024 год, 75% работодателей по всему миру и 76% в Турции не могут найти искомых сотрудников. Растущий "дефицит талантов" угрожает эффективности компаний. Вместе с тем деловой мир придерживается мнения о том, что решение кроется в системе образования.

Новая гонка: редкоземельные элементы
В то время как мир вступает в новую экономическую эпоху, ориентированную на чистую энергию и технологические разработки, сохраняется высокий спрос на редкоземельные металлы. Эти ресурсы, с которыми мы сталкиваемся практически во всех сферах нашей жизни, от технологических устройств до транспорта, от зеленой энергетики до оборонной и космической промышленности, олицетворяют и силу нового порядка.

Источник - inosmi.ru
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