КырДепутат Коргонбай уулу назвал минздрава Бейшеналиева "предателем и жуликом", а также обвинил в незаконном обогащении

08:30 03.04.2024

Предыстория: Депутат раскритиковал Алымкадыра Бейшеналиева: "Черный хирург" занимает должность министра здравоохранения

Продолжение: Министр Алымкадыр Бейшеналиев подал в суд на депутата Жусупбека Коргонбай уулу



На заседании Жогорку Кенеша 3 апреля депутат Жусупбек Коргонбай уулу (Ноокатский округ) назвал министра здравоохранения Алымкадыра Бейшеналиева предателем, жуликом, мошенником, а также обвинил его в связях с ОПГ и в незаконном обогащении.



Он показал предполагаемое имущество чиновника и заявил, что 90% приобретено в период его работы министром.



Коргонбай уулу ответил министру, что не имеет ни одного родственника, друзей медика. "Он сказал, что подаст в суд на меня. Пусть хоть в международный суд Гааги подает", - сказал депутат.



Депутат вновь заявил, что министр в свое время подпольно оперировал у себя дома членов ОПГ, а его советник Ренат Мавланбай уулу ранее был правой рукой криминального авторитета Доо-Чынгыза и все "черные дела", продажу должностей проводит через него.



Также депутат попросил Национальную Академию наук КР проверить работы министра, которые ему написал его аяш ата - профессор Мамакеев. Последний является другом тестя Бейшеналиева Рината Кулматова.



"Что за низость! Он и мебель из реабилитационного центра "Алтын балалык" домой забрал. Оставшуюся часть до сих пор просит перевезти. Также забор Белого дома Управделами отдал "Алтын Балалыку", когда Бейшеналиев там работал. Часть забора установили, часть - сдали на металлолом", - сказал Коргонбай уулу.



По его словам, во время работы министра было закуплено 2,4 млн доз вакцин на 1,5 млрд сомов, а поступившие средства перевели в офшор.