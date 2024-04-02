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Не пойман, не вор... NCOC глумливо отрицает слив нефти в Каспий
08:33 03.04.2024

В NCOC прокомментировали сообщение о разливе нефти на Каспии
Информация о предполагаемой утечке на морском комплексе не была доказательно подтверждена, заявили в компании

В NCOC прокомментировали сообщение о разливе нефти на Каспии, сообщает центр деловой информации Kapital.kz со ссылкой на пресс-службу компании.  "Оператор Северо-Каспийского проекта, компания NCOC, осуществляет свою деятельность в рамках норм и стандартов, установленных в разрешениях на эмиссии, и оценок воздействия на окружающую среду. Информация о предполагаемой утечке нефти, сточных вод или других жидкостей на морском комплексе месторождения Кашаган 30 марта 2024 года, в 7:43 (GMT+5) или 2:43 (UTC), не была доказательно подтверждена", - заявили в компании.
Согласно снимкам, сделанным со спутников SENTINEL-1A 30 марта 2024 года и TerraSAR-X 2 апреля 2024 года, на территории Северного Каспия, в том числе на небольшом участке к северу от острова D месторождения Кашаган, наблюдалось природное явление. На других снимках, сделанных в последующие дни, такие явления уже отсутствовали, пояснили в NCOC. Отметим, в некоторых казахстанских СМИ появились сообщения о разливе нефти в Каспийском море в районе Кашагана, площадь которого достигла около 7 квадратных километров.

Источник - Kapital.kz
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