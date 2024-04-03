Путин требует от РосМВД хоть что-то сделать с валом миграции

09:36 03.04.2024

Деятельность МВД



МВД поставили на миграционную службу

Владимир Путин определил полиции ближайшие задачи

Кардинальное обновление миграционной политики, укрепление мер общественной безопасности, прежде всего в местах массового скопления людей, а также нейтрализация трансграничной организованной преступности и повышение раскрываемости преступлений - такие основные направления работы органов внутренних дел на ближайшее время назвал президент Владимир Путин на расширенной годовой коллегии МВД, прошедшей через несколько дней после теракта в "Крокус Сити Холле". В свою очередь, министр внутренних дел Владимир Колокольцев сообщил о серьезном укреплении подразделений ведомства в новых и приграничных регионах, а также отметил, что раскрываемость наиболее тяжких преступлений по-прежнему остается на высоком уровне.



Владимир Путин определил, на каких направлениях нужно сосредоточиться ведомству Владимира Колокольцева в ближайшее время



Итоговая годовая расширенная коллегия МВД проходила через считаные дни после теракта в Красногорском районе Подмосковья, унесшего жизни более 140 человек, и было очевидно, что эта тема станет важной составляющей выступления Владимира Путина. "Сейчас вы вместе с коллегами из других ведомств участвуете в расследовании кровавого теракта 22 марта,- сказал президент.- Уже говорил, нам важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья, цепочки, конечных преступных бенефициаров этого злодеяния". "Те, кто применяет это оружие, а это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня, должны понимать, что оно обоюдоострое,- продолжил Владимир Путин.- Заказы преступлений за деньги - они не единичны. Также в этой профессиональной среде, можно сказать, и вы это хорошо знаете,- в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими - ни религиозными, ни политическими - соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается: любая информация и покупается, и продается, так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся".



При этом, подчеркнул глава государства, "сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт". "Мы заплатили очень высокую цену. И весь анализ ситуации должен быть предельно объективным и профессиональным. Это важно прежде всего для того, чтобы вывести на новый уровень обеспечение правопорядка и безопасности в местах массового пребывания людей",- сказал президент.



На этот раз глава государства не стал детально разбирать показатели работы органов внутренних дел в прошлом году. Он отметил, что в последнее время в России отмечается рост потребления наиболее тяжелых и опасных синтетических наркотиков, количество преступлений в общественных местах и на объектах транспорта в целом снизилось, зато почти на 30% выросло число преступлений с использованием информационных технологий. Последних совершено порядка 680 тыс., а ущерб превысил 156 млрд руб.



Называя задачи на ближайшее время, Владимир Путин в числе основных назвал работу в миграционной сфере.



"Уже говорил, что нам нужно глубоко, кардинально обновить подходы к миграционной политике",- сказал глава государства. Владимир Путин напомнил, что питательной средой для экстремистской деятельности во многих случаях является нелегальная миграция. При этом, подчеркнул президент, "недопустимо использовать недавние трагические события для провоцирования национальной розни, ксенофобии, исламофобии".



Владимир Путин поблагодарил сотрудников МВД, работающих в новых регионах, в том числе их миграционные подразделения. "В сложнейшей обстановке, когда продолжаются боевые действия, уже более 3 млн 200 тыс. жителей Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей получили паспорта граждан Российской Федерации",- отметил он.



В свою очередь, глава МВД генерал полиции РФ Владимир Колокольцев отметил, что в новых регионах на должности назначено почти 14 тыс. полицейских, большинство из них ранее служили в местных правоохранительных структурах. Из других регионов переведено свыше 800 сотрудников, а также поступило на службу порядка полутора тысяч граждан. "В распоряжение наших новых подразделений передано имущество на сумму более 2,5 млрд руб., на праве оперативного управления закреплено свыше 2,5 тыс. объектов недвижимости",- сказал он. Для оформления российских паспортов было создано 150 пунктов приема граждан. Что касается борьбы с преступностью, то в новых регионах в прошлом году изъяли почти тонну запрещенных веществ, 1,7 тыс. единиц вооружения, 1,5 млн единиц боеприпасов.



Тем временем в приграничных с Украиной регионах совместно с Росгвардией, ФСБ и Минобороны сотрудники МВД участвовали почти в 3 тыс. совместных мероприятий, было выявлено более 900 уголовно наказуемых деяний. Сотрудниками мобильных объездных групп полиции в среднем ежесуточно обследовалось около 2,5 тыс. важных железнодорожных объектов.



Владимир Колокольцев отметил, что с начала спецоперации сотрудниками органов внутренних дел установлено 438 лиц, причастных к нападениям, поджогам административных зданий, включая военкоматы, а также объекты железнодорожного транспорта.



Министр также сообщил, что совместно с Минцифры запущен ряд инновационных проектов, началась разработка цифрового профиля иностранного гражданина. Он подразумевает регистрацию в информационной системе еще до въезда в Россию. Усилен контроль за прохождением процедуры обязательной дактилоскопии и фотографирования. Благодаря базе данных удалось раскрыть практически 2,5 тыс. преступлений, совершенных гражданами других государств.



За год было выдворено и депортировано почти 110 тыс. нарушителей миграционного законодательства (на 65% больше, чем годом ранее). На 90% увеличилось число выявленных полицией фактов организации незаконной миграции.



При этом в целом зафиксировано снижение количества совершенных иностранцами криминальных посягательств, в том числе убийств - на 18%, краж - на 14%, грабежей - на 32%, разбоев - на 22%.



Если говорить о раскрываемости преступлений в целом по России, то в прошедшем году по убийствам она составила свыше 96%, разбоям - 96%, грабежам - 85%, изнасилованиям - 99%. Раскрыто 44,5 тыс. преступлений прошлых лет.



"Проводилась системная работа по разобщению организованных преступных групп и сообществ, сокращению их влияния на оперативную обстановку в РФ. Полицией выявлено порядка 12 тыс. лидеров и активных участников таких формирований",- отметил Владимир Колокольцев. При этом пресечена деятельность 244 групп, образованных на этнической основе, общей численностью свыше 1 тыс. человек.



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Для усиления борьбы с киберпреступностью на 18% увеличено количество сотрудников профильных подразделений. За год выявлено свыше 100 тыс. лиц, совершивших IT-преступления, на 20% возросло число раскрытых полицейскими деяний данного вида.



В прошлом году совместно с Росфинмониторингом прекращена деятельность 10 теневых площадок с общим оборотом 28 млрд руб. и 14 финансовых пирамид, задокументированы 27 тыс. коррупционных деяний, половина из которых взятки. Выявлено более 2,5 тыс. злоупотреблений, связанных с реализацией национальных проектов.



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В прошлом году органами внутренних дел выявлено свыше 185 тыс. наркопреступлений, отметил министр, изъято почти 22 т наркотических средств и около 17 т прекурсоров. В Роскомнадзор направлена информация для блокировки 14 тыс. ресурсов, способствовавших распространению наркотиков.



Подводя итог коллегии, Владимир Путин подчеркнул, что роль МВД чрезвычайно высока "и в экономике, и в социалке, и в борьбе с криминалом, и в борьбе с коррупцией". "Вы должны обеспечить нормальную жизнь для рядового гражданина России, но сами должны работать в условиях, близких к условиям военного времени. Думаю, что для людей, которые сидят в этом зале, для людей в погонах это абсолютно очевидные вещи",- резюмировал президент.



Александр Игорев

Газета "Коммерсантъ" №58 от 03.04.2024, стр. 1