Москва и Тегеран готовят соглашение о стратегическом партнерстве, - С.Строкань

09:42 03.04.2024

02.04.2024,



Россия и Иран договорятся о многом



Россия и Иран согласовывают финальные поправки в проекте всеобъемлющего договора между двумя странами. Об этом сообщил директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, по словам которого текст договора "находится в высокой степени готовности". Основополагающий документ, о разработке которого в январе 2022 года договорились президенты Владимир Путин и Эбрахим Раиси, переведет двусторонние связи на новую основу стратегического партнерства. На этом фоне укрепляется взаимодействие двух стран в различных сферах. Москва инициировала заседание Совбеза ООН в связи с ударом Израиля по дипмиссии Ирана в Дамаске, а Тегеран до этого резко осудил нападение на "Крокус Сити Холл" и заявил о готовности более активно сотрудничать с Москвой в борьбе с терроризмом.



Открытое заседание Совета Безопасности ООН в связи с ударом Израиля по дипмиссии Ирана в Сирии было инициировано в ходе взаимодействия Москвы и Тегерана, о котором рассказал первый заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский. "После воздушной атаки Израиля на консульство Ирана в Дамаске иранцы обратились в СБ ООН с просьбой осудить эту акцию. В развитие письма иранцев мы запросили открытое заседание СБ ООН",- сообщил господин Полянский в своем Telegram-канале.



Заседанию, которое было запланировано на вечер вторника по московскому времени, предшествовало предельно жесткое заявление МИД РФ. "Подобные агрессивные действия Израиля являются абсолютно недопустимыми и должны быть прекращены. Считаем необходимым для всех ответственных членов международного сообщества дать четко обозначенную свою позицию и соответствующую правовую оценку этим действиям. Настоятельно призываем израильское руководство отказаться от практики провокационных силовых акций на территории Сирии и других соседних стран, которая чревата крайне опасными последствиями в масштабах всего региона",- заявили в МИД РФ (подробнее об этом см. "Ъ-Онлайн" от 2 апреля).



Удар по иранской миссии в Дамаске произошел на фоне подготовки Москвы и Тегерана к подписанию нового большого договора, который станет фундаментом для перевода нынешних отношений на рельсы стратегического партнерства.



Как сообщил агентству ТАСС в понедельник директор второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов, в настоящее время стороны согласовывают финальные поправки в тексте проекта документа, и, хотя "примерных сроков" подписания пока нет, работа над договором находится на завершающем этапе.



"Проект был в высокой степени готовности уже в начале этого года, но потом иранские партнеры бросили несколько поправок, которые потребовали заново межведомственного согласования у нас, в России. После обработки этих поправок на прошлой неделе мы иранцам передали уже свой вариант. Поэтому ждем",- сообщил господин Кабулов, впрочем, не уточнив, вокруг каких положений будущего договора идут последние согласования.



В настоящее время российско-иранские отношения строятся на основе Договора об основах взаимоотношений и принципах сотрудничества, который был подписан в Москве в марте 2001 года, через год после этого вступил в силу и каждые пять лет автоматически продлевался. При этом через два десятилетия обе стороны пришли к выводу, что действующий документ уже не отвечает ни новым геополитическим реалиям, ни достигнутому более высокому уровню сотрудничества, требующему и более фундаментальной законодательной базы.



Активная работа над новым документом началась после того, как в январе 2022 года, накануне начала спецоперации, Москву посетил президент Ирана Эбрахим Раиси.



В Тегеране тогда назвали переговоры в Кремле поворотным моментом в политических, экономических и торговых отношениях двух стран.



В ходе встречи с Владимиром Путиным иранский лидер подтвердил запрос на выстраивание "стратегических, а не кратковременных" отношений и предложил начать работу над новым соглашением о партнерстве. "В нынешних исключительных условиях, когда идет противостояние односторонним действиям Запада, в том числе США, мы можем создать синергию в нашем взаимодействии",- заявил он.



Посол Исламской Республики в России Казем Джалали - о перспективах торгово-экономических отношений Тегерана и Москвы

Посол Исламской Республики в России Казем Джалали - о перспективах торгово-экономических отношений Тегерана и Москвы

Спустя всего полгода, в июле 2022 года, когда военная операция на Украине и война санкций с Россией уже вызвали новые шоковые потрясения в мировой политике и экономике, свой визит в Тегеран совершил Владимир Путин. В иранской столице российский лидер провел еще одну встречу с президентом Раиси, а также с духовным лидером Ирана Али Хаменеи. Как заявил тогда помощник президента Юрий Ушаков, стороны намерены вывести отношения на уровень стратегического партнерства. Вскоре после этого МИДы двух стран обменялись проектами договора о всеобъемлющем сотрудничестве.



Как заявил в феврале этого года в интервью "РИА Новости" посол РФ в Тегеране Алексей Дедов, готовящийся к подписанию договор - это "важнейший основополагающий документ, который, может, будет определять российско-иранское взаимодействие на ближайшие годы, а может быть, и десятилетия".



Международные санкции, наложенные на Москву и Тегеран, подталкивают их к все более тесному сотрудничеству, в том числе в нефтегазовой сфере.



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В прошлом году стороны заключили несколько соглашений о совместной разработке газовых и нефтяных месторождений и строительстве инфраструктуры для экспорта углеводородов на внешние рынки.



Эксперты составили перечень перспективных для взаимных вложений стран

При этом наращивание сотрудничества, которое в 2022 году позволило выйти на рекордный уровень двусторонней торговли, уже привело к ужесточению санкций ЕС против Ирана. Фигурантами десятого пакета санкций стали семь иранских компаний военно-промышленного комплекса.



Одним из ключевых направлений сотрудничества должна стать борьба с международным терроризмом. После теракта в "Крокус Сити Холле" Тегеран одним из первых заявил о готовности взаимодействовать с Москвой в отражении террористической угрозы. В послании президенту Путину Эбрахим Раиси решительно осудил теракт, а также "поддержал усилия российских властей по обеспечению национальной безопасности". "Мы с Россией будем более близко сотрудничать по вопросу терроризма и делиться своим опытом",- заверил после теракта в Красногорске посол Ирана в России Казем Джалали.



Сергей Строкань