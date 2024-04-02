Возмущенные иудеи пошли на штурм госрезиденции Нетаньяху

11:43 03.04.2024

ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ НЕТАНЬЯХУ: ВОССТАНИЕ В ИЗРАИЛЕ ПРИНЯЛО МРАЧНЫЙ ОБОРОТ



Факельное шествие израильтян в знак протеста против действующего правительства принимает жесткие обороты. Протестующие вступили в открытое противостояние с местной полицией и требуют отставки федеральных властей, подводящих государство к последней черте.



2 апреля в Иерусалиме началась масштабная акция протеста. Простые люди, вооружившись факелами, прошлись по нескольким улицам, скандируя лозунги с требованием отставки правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.



Все время шествия протестующих сопровождала полиция. Неизвестно, что стало причиной, вероятно, люди попросту "докипели", однако в какой-то момент начались активные стычки с местными правоохранительными органами, а толпа направилась на "штурм" резиденции Нетаньяху.



