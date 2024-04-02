|Возмущенные иудеи пошли на штурм госрезиденции Нетаньяху
11:43 03.04.2024
ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ НЕТАНЬЯХУ: ВОССТАНИЕ В ИЗРАИЛЕ ПРИНЯЛО МРАЧНЫЙ ОБОРОТ
Факельное шествие израильтян в знак протеста против действующего правительства принимает жесткие обороты. Протестующие вступили в открытое противостояние с местной полицией и требуют отставки федеральных властей, подводящих государство к последней черте.
2 апреля в Иерусалиме началась масштабная акция протеста. Простые люди, вооружившись факелами, прошлись по нескольким улицам, скандируя лозунги с требованием отставки правительства Израиля и премьер-министра Биньямина Нетаньяху.
Все время шествия протестующих сопровождала полиция. Неизвестно, что стало причиной, вероятно, люди попросту "докипели", однако в какой-то момент начались активные стычки с местными правоохранительными органами, а толпа направилась на "штурм" резиденции Нетаньяху.
В Иерусалиме сотни демонстрантов сначала устроили факельное шествие, а потом и вовсе напали на резиденцию премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Они требуют, чтобы правительство ушло в отставку и немедленно заключило сделку по освобождению заложников с ХАМАС,
- сообщает TГ-канал Readovka.
Разъяренным людям, как сообщается, надоела безрезультативная политика местных властей, бомбящих сектор Газа: несмотря на активное ведение войны против боевиков ХАМАС уже полгода, результатов это до сих пор не принесло, кроме уничтоженного города с его гражданскими постройками.
На кадрах видны жесткие столкновения с полицейскими, которых толпа, кажется, не боится. Протестующие пробивают ограждения, которые пытаются выстроить силовики,
- заключают авторы.
Восстание началось после вчерашнего удара Тель-Авива по иранскому консульству в Дамаске, в котором пострадало около 12 человек и погибло несколько высокопоставленных офицеров КСИР, в том числе генерал.
Посол Ирана в Сирии, назвав эту атаку нарушением международных законов, оставил для Тель-Авива предупреждение, к которому стоит прислушаться:
Израильский режим (...) получит от нас решительный ответ.
С похожим заявлением выступила миссия страны в ООН:
Иран оставляет за собой право предпринять решительные действия в ответ на удар Израиля по консульству в Дамаске.
Местные жители боятся, что Нетаньяху пытается втянуть их в еще более кровопролитную войну, потому требуют отставки "кровавого" правительства.
Ранее также стало известно, что Нетаньяху отменил выборы в стране, ссылаясь на военное положение, что вызвало неодобрение и осуждение в народе.
Напомним, 15 марта лидер демократической партии в американском сенате Чак Шумер публично призвал граждан Израиля свергнуть Нетаньяху, который все больше походит на военного диктатора, узурпировавшего власть в стране и не считающегося с жертвами по обе стороны фронта.
По словам Шумера, израильский премьер, потеряв практически полностью поддержку со стороны демократического лобби в стране в ходе затянувшейся кровавой войны в Газе, пошел на сделку с местными радикалами и экстремистами и, как положено военному диктатору, представляет именно их интересы в этой войне. Это видно даже из официальных докладов.
Армия обороны Израиля за 150 дней, прошедших с момента начала военной операции, полностью разрушила около 70 тысяч единиц жилья, а также более 500 мечетей в секторе Газа. Еще 290 тысяч единиц жилья разрушено частично и непригодно для проживания. В результате воздушных ударов и операций, проведенных армией Израиля, перестали функционировать 32 больницы и 53 медицинских центра. На территории анклава разрушено около 200 археологических объектов и объектов культурного наследия. Почти за пять месяцев войны на сектор Газа было сброшено по меньшей мере 70 тысяч тонн взрывчатки,
- сообщает ТГ-канал "Пул №3" со ссылкой на пресс-службу правительства сектора Газа.