Влияние России на Ближнем Востоке неуклонно растет, а США - падает, - Фабрис Баланш

12:06 03.04.2024 Atlantico

Франция



Ослабление американского влияния на Ближнем Востоке дестабилизирует регион

Atlantico: влияние России на Ближнем Востоке растет, а США теряют позиции



США теряют влияние на Ближнем Востоке, пишет Atlantico. При этом вес России в регионе растет. Это подтверждается, в частности, тем, что арабские страны не поддержали санкции против Москвы и сохранили с ней отношения, несмотря на давление Вашингтона.



Ближний Восток долгое время был зоной влияния США. Ослабление американского присутствия в Афганистане вывело регион из равновесия.



Журналист информационного издания Atlantico взял интервью у Фабриса Баланша (Fabrice Balanche) и Ролана Ломбарди (Roland Lombardi).



Фабрис Баланш – гостевой лектор в Институте Вашингтона, бывший директор научно-исследовательской группы по Средиземноморью и Ближнему Востоку в составе исследовательской федерации Maison de l’Orient.



Ролан Ломбарди – консультант и генеральный директор Центра ближневосточных исследований, доктор исторических наук, специалист по международным отношениям, вопросам обороны и безопасности на Ближнем Востоке, главный редактор интернет-издания Диалог (Le Dialogue), колумнист по зарубежью арабского портала Al-Ain.



Atlantico: Долгое время Ближний Восток был зоной влияния таких держав, как США и Россия. Но поскольку их стали занимать другие вопросы, они потеряли интерес к региону. Стало ли постепенное отступление американцев дестабилизирующим фактором для Ближнего Востока?



Фабрис Баланш: После упадка и последующего за ним распада СССР в начале 1990-х годов Соединенные Штаты стали гегемоном на Ближнем Востоке. Первая война в Персидском заливе в 1990-1991 годах ознаменовала наращивание американского присутствия, а вторая война в Персидском заливе в 2003 год и оккупация Ирака американцами стали его кульминацией. Однако превращение Ирака в антииранскую демократию - цель американских неоконсерваторов, которые инициировали военное вмешательство, - не удалось. Иран воспользовался американскими неудачами, в которые Исламская Республика внесла значительный вклад, чтобы впредь сделать Ирак своим вассалом.



Во время первого президентского срока (2008-2011) приоритетами Барака Обамы были вывод американских войск из Ирака и "поворот к миру", поскольку он был обеспокоен ростом влияния Китая в регионе. Он позволил Джону Керри, своему министру иностранных дел (2008-2011), изнурять себя попытками найти решение между палестинцами и израильтянами, но без каких-либо иллюзий. Когда разразилась "арабская весна", Барак Обама остался на заднем плане и делегировал Франции и Великобритании задачу разобраться с Каддафи. Он колебался по поводу Сирии, так как не хотел увязнуть в очередном болоте, и в конце концов в 2014 году был вынужден вмешаться напрямую, но уже против "Исламского государства"*. Дональд Трамп и Джо Байден не проявляют особого аппетита к ближневосточным делам и сосредоточились на китайской и российской угрозах после начала Россией СВО на Украине.



Уход американцев с Ближнего Востока можно охарактеризовать как постепенный, нерегулярный и частичный. Соединенные Штаты продолжают поддерживать Израиль и защищать нефтяные монархии Персидского залива. Они постепенно уходят из Леванта (Ливан, Сирия и Ирак), где у них нет серьезных стратегических или экономических интересов. В этой геополитической буферной зоне их заменяют Иран и Россия, и именно это порождает нестабильность. Но мы не должны упускать из виду и внутренние факторы внутри этих стран, которые ее подпитывают.



Ролан Ломбарди: Прежде всего, следует помнить, что Россия по-прежнему имеет определенное и значительное влияние в регионе,особенно с 2015 года (и ее успешной операции в Сирии). Это влияние я предсказал и объяснил в своей книге "Путин Аравийский", которая вышла в 2020 году. И конфликт на Украине ни в коем случае не ослабил русских на Ближнем Востоке - совсем наоборот! Доказательством этому служит следующее: даже если некоторые из стран региона на словах осудили ввод российских войск на Украину в феврале 2022 года, ни одна арабская страна (и Израиль, кстати, не исключение!) не проголосовала ни за какие санкции против Москвы. Тем самым они сохранили свои партнерские отношения с Россией и собственные интересы - в отличие от Европы - в частности, в отношении торговли пшеницей и нефтью. С тех пор они даже развивали свои добрые отношения с Россией, несмотря на огромное давление со стороны Вашингтона. Это, в частности, также доказывает, что потери американцами влияния в регионе растут.



Достаточно вспомнить крайне показательный и весьма символичный эпизод, который имел место в июле 2022 года. Президент США Джо Байден во время визита в Саудовскую Аравию стал объектом унижения и презрения со стороны наследного принца Мухаммеда ибн Салман Аль Сауда. Обитатель Белого дома попросил премьер-министра Саудовской Аравии увеличить добычу нефти в рамках ОПЕК, чтобы снизить цены на мировом рынке и тем самым "разорить" Россию (крупного экспортера нефти), поскольку западные санкции в итоге оказались не столь успешными, как ожидалось. Будущий король не только не выполнил просьбу, но впоследствии даже снизил добычу - цены, соответственно, взлетели - в угоду... русским! В этом видится знак подтверждения и закрепления исторического партнерства властей Саудовской Аравии с Путиным после подписания соглашения ОПЕК + Россия в 2017 году! Лет десять назад подобное было немыслимо!



Что касается Соединенных Штатов, то я напомню (и все серьезные наблюдатели согласны с этим), что с 1993 по 2016 год, при Билле Клинтоне, Джордже Буше-младшем, Бараке Обаме, то есть в течение почти 30 лет политики демократов и неоконсерваторов, именно американцы только и делали, что нарушали равновесие в регионе! Четыре года президентского срока Трампа стали кратким перерывом в этой разрушительной идеологизированной политике. Пришедшие на смену байденовские демократы вновь принялись за старое. Благодаря своему циничному, но эффективному реализму и прагматизму, Трамп стал первым американским президентом, который не начал конфликт в этом регионе (ни в каком-либо другом)! По некоторым данным, в период с 1990 по 2016 год Вашингтон потратил на свои войны на Ближнем Востоке от пяти до десяти триллионов долларов! Для бизнесмена Трампа это было неприемлемо и глупо, особенно с учетом более чем катастрофических результатов!



Итак, он продолжал и подтверждал начатый Обамой отвод американских войск из региона. В ближневосточной нефти США более не нуждались, благодаря своим сланцевым запасам. В то же время нарастала геостратегическая опасность для американцев в виде Китая. Предшественник Байдена хотел оставить на Ближнем Востоке союз государств-клиентов США, которые впоследствии "управляли" бы регионом и его проблемами. Хорошее начало было положено Авраамским договором (Израильско-эмиратский мирный договор - Прим. ИноСМИ), который никогда бы не заключили, если бы не давление Трампа.



Абсолютно деструктивная и искусная в жестоких односторонних действиях стратегия 45-го президента США была незамысловатой: главное - бить по кошельку!



Если бы он был переизбран, Саудовская Аравия во главе с наследным принцем присоединилась бы к этому договору. Кроме того, на фоне экономических санкций против Ирана, из-за которых экономика этой страны испытывает приступ удушья, Трампу удалось бы вернуть Тегеран за стол переговоров по ядерной программе. Власти Ирана согласились бы на это ради спасения своего режима. Властям той же Палестины и даже представителям ХАМАС в конце концов пришлось бы подписать его знаменитую "Большую сделку" (Big Deal) с Израилем.



- После терактов 7 октября и последующей за ними новой фазы конфликта ряд стран региона все же принялись налаживать дипломатические отношения с США. Какова на сегодняшний день реальная роль американцев на Ближнем Востоке?



Фабрис Баланш: После кровавых событий 7 октября и вторжения израильской армии в сектор Газа США незамедлительно оказали дипломатическую и военную поддержку Израилю. Этим Вашингтон дал понять, что солидарен со своим неизменным союзником на Ближнем Востоке, и что для него не является секретом роль Ирана в атаке, поскольку ХАМАС входит в так называемую "Ось сопротивления", во главе которой Иран. Дело в том, что США как держава показывает свою жесткость, поэтому взгляды в регионе обращены в их сторону. Только американцы способны влиять на Израиль. Но вот, к примеру, они не проявляли себя в дипломатических отношениях между Ираном и Саудовской Аравией – шефство при подписании соглашения в марте 2023 взял Китай. В этом уже заметно ослабление американской хватки, за счет которого Эр-Рияд сближается с евразийской осью – Китаем, Россией и Ираном. Саудовская Аравия и другие союзники США в регионе упрекают последних в отсутствии военной поддержки в Йемене, где Эр-Рияд предпочел бы не без помощи Вашингтона уничтожить хуситов.



Ролан Ломбарди: Сегодня администрация Байдена совсем не способна действовать и уже даже не ориентируется в происходящих событиях. Это можно сказать и об Израиле, который беззастенчиво игнорирует критику и рекомендации Вашингтона о сдержанности, особенно в отношении жестоких ответных ударов израильской армии в Газе, объяснимых ужасами погрома, который устроили террористами ХАМАС 7 октября.



Более того, Байдену, который всегда горячо поддерживал Израиль, но физически очень ослаб (некоторые сказали бы, что одряхлел), кажется, что его деятельность затруднена и парализована администрацией и партией демократов. Последние якобы становятся заложниками все более экстремальных и влиятельных американских левых, которые часто выступают за Палестину и даже за ХАМАС!



Помимо смертоносной идеологии исламистов и "Братьев-мусульман"* (ХАМАС - палестинское отделение этой религиозно-политической ассоциации), одной из главных причин нападения на Израиль 7 октября стало финансирование палестинской террористической организации, которое позволяет ей разжигать свои войны. Как известно, она получает помощь в основном от Катара и Ирана, а также от многочисленных гуманитарных и бюджетных пожертвований Запада (особенно европейских и американских), которые в массовом порядке перенаправляются в пользу исламистской организации в Газе и других местах.



Можно быть самой фанатичной организацией на свете, но если у вас нет финансирования, вы долго не протянете!



Итак, после возвращения к власти в Вашингтоне демократы руководствовались идеологией и банальным антитрампизмом, поэтому в на Ближнем Востоке стремились исключительно к разрушению реалистичной политики Трампа! Помимо официальной критики самодержавия наследного принца Саудовской Аравии, президентов ОАЭ и Египта - "любимых диктаторов" Трампа, они, прежде всего, вновь открыли шлюзы американской финансовой помощи, которые действуют без какого-либо контроля или гарантий. Сделали они это в противоположность Трампу, который понял истинный источник войн в регионе и полностью перекрыл те каналы. Потому что без денег войны быть не может!



Не стоит забывать и об усилиях Джо Байдена по возвращению к иранской ядерной сделке и незаметной отмене некоторых санкций против иранских чиновников. Учитывая плачевные результаты, все, чего они достигли, - это ряд односторонних, бесплодных и унизительных уступок Ирану, крупнейшему стороннику ХАМАС, "Хезболлы", проиранских ополченцев в Ираке и хуситов. Следует также отметить, что к концу 2020 года все эти организации находились в очень сложной ситуации, поскольку в результате вышеупомянутой политики Трампа перестали получать субсидии от Ирана.



Очевидно, что за счет "добрых намерений" Байдена у Тегерана и его ставленников в итоге открылось второе дыхание. В довершение всего в 2021 году демократическая администрация еще и внезапно остановила (несомненно, чтобы смягчить Иран на переговорах) то, что предыдущая администрация и спецслужбы США начали - масштабное и беспрецедентное расследование финансирования "Хезболлы" за счет мировой сети контрабанды наркотиков! Точно так же демократы исключили хуситов из американского черного списка террористических организаций, в который их внес Трамп! Сегодня йеменская организация и проиранские ополченцы в Ираке вновь активизировавшись, усиленно ведут деятельность вразрез с американскими интересами!



- Кажется, ни Россия, ни Китай не желают занимать место, которое оставили американцы. Каково в таком случае будущее ближневосточной дипломатии?



Фабрис Баланш: Напротив, Россия и Китай хотят доминировать на Ближнем Востоке благодаря его богатым запасам энергетического сырья и геостратегическому положению как перекрестка. Мы находимся в состоянии глобального противостояния между Западом и евразийской тройкой, причем Ближний Восток находится в центре оси кризисов. Иранцам, несомненно, удастся вытеснить американские войска из Леванта, но последние по-прежнему прочно удерживают позиции в Персидском заливе, а американский флот патрулирует от Суэца до Ормуза. Однако союзники дистанцируются, потому что разуверились в силе Америки и ее слове: изоляционистские порывы Дональда Трампа не внушают оптимизма. Поэтому страны Ближнего Востока, скорее всего, еще больше отдалятся от Запада. Европейский союз - политический карлик, который точно не сможет заменить Соединенные Штаты в этом регионе. Вступление Саудовской Аравии, Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Египта и Эфиопии в БРИКС 1 января 2024 года свидетельствует о дипломатическом прорыве евразийской оси с целью вывести эти страны из-под западного влияния.



Ролан Ломбарди: Хотя китайцы и русские ничего не предпринимают для совместной с США дипломатии и позволяют американцам дискредитировать себя и застревать в израильско-палестинской западне, я не думаю, что Москва и Пекин отказываются от влияния в регионе. Напротив, их влияние постоянно растет. Не стоит забывать, что через этот регион проходят два новых китайских шелковых пути (Красное море и Персидский залив) и что именно Китай стоял за сближением Ирана и Саудовской Аравии, чтобы никакие региональные проблемы не помешали поставкам энергосырья, в котором так нуждается Пекин. Стоит также отметить, что с января этого года, не кто-нибудь, а Египет, Саудовская Аравия и ОАЭ присоединились к БРИКС, хотя и не разорвали полностью свои связи с Вашингтоном. Как и Иран! Все эти инициативы присоединения поддержали в Кремле!



Будем надеяться, что эта нынешняя трагическая фаза израильско-палестинского конфликта разрешится положительно. Соединенные Штаты, вероятно, не будут иметь к этому особого отношения, а Китай и Россия не останутся в стороне, поскольку, в отличие от Запада, эти две державы не заинтересованы в долгосрочной и опасной дестабилизации региона ради собственной выгоды.



*террористическая организация, запрещенная в России Источник - ИноСМИ

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