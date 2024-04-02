|Переформатирование мира по-путински. Репортаж А.Колесникова о встрече ВВП с Кустурицей
12:09 03.04.2024
Война и Эмир
О чем не могли не сказать друг другу российский президент и сербский режиссер
2 апреля президент России Владимир Путин в Представительском кабинете Кремля встретился с режиссером Эмиром Кустурицей, который поделился с ним творческими планами. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что планы эти выглядят грандиозно. Кроме того, Эмир Кустурица рассказал, что видит и окончание своей карьеры. Владимир Путин при этом дал понять, что не видит.
Эмир Кустурица на встрече с Владимиром Путиным выглядел просто глыбой
- Славянам было всегда не так...- Эмир Кустурица очень неплохо говорит по-русски, и даже его оговорки выглядят трогательно.- И в целом то, что на Украине сейчас происходит,- это борьба для нас (он, видимо, хотел сказать - "за нас".- А. К.)! Мы, которые видели, что случилось с этими бандеровцами в Хорватии, когда они выгнали двести тысяч сербских... (речь шла, очевидно, о событиях в Сербской Краине в 1995 году.- А. К.). Я думаю, что эта аналогия очень важна для всех. Сейчас, когда начинается новый мир, я думаю, я верю!..
Он имел в виду, по всей видимости, тот мир, который строит Владимир Путин.
- И сейчас я хочу сказать, что у меня идея в этом новом мире сделать такой триптих, русский триптих...- продолжал режиссер.- Три фильма. Первый, который называется "Инженер легких прогулок". Это современная версия Достоевского. Потом Гоголь...
Режиссер собрался, казалось, просто подразнить украинских коллег, которые, как известно, считают Николая Гоголя великим украинским писателем.
- "Как Иван Иванович рассердился на Ивана Никифоровича",- обозначил Эмир Кустурица.
В оригинале это называется "Повесть о том, как поссорился Иван Иванович с Иваном Никифоровичем". Но было, конечно, ясно, о чем речь. "Рассердился" - это, кстати, и помягче, чем "поссорился".
В устах Эмира Кустурицы "рассердился" звучало даже, можно сказать, одобрительно, вроде "милые бранятся - только тешатся". Хотя, судя по содержанию самой "Повести", все же поссорился, и крепко.
- Очень смешная ("Повесть...".- А. К.),- договаривал режиссер.- И я думаю, что сейчас это важно делать (да, он понимал, что за Гоголя спорят.- А. К.). И третья - "Казаки" Льва Толстого.
Тоже в общем не случайная вещь.
- И если это будет "три плюс один" (то есть Эмир Кустурица претендовал еще на один фильм и на квадриптих в целом.- А. К.), то это, возможно, будет "Лавр" Евгения Водолазкина.
Он дал возможность Владимиру Путину оценить величие замысла и продолжил.
- Я думаю, что "новый мир" и конец моей карьеры - это очень хорошо одно с другим,- констатировал режиссер, и это замечание сразу вызвало предполагаемый протест, я бы сказал ропот президента России.
И ясно было, против чего был направлен протест.
- Если ваша поддержка будет, так это... Это!..- даже не нашел нужных слов Эмир Кустурица.
Но и это тоже было более чем понятно.
- Что касается завершения карьеры, то вам об этом рано говорить...- засмеялся Владимир Путин.
- Десять лет...- пожал плечами режиссер.
Он трезво оценивал свои силы. В конце концов, речь шла о трех или даже четырех фильмах (всего за жизнь он снял 26).
Но, возможно, Владимир Путин и не учел сгоряча, что речь идет не об одном фильме, а сразу о нескольких подряд, и срок изготовления каждого - немаленький.
И если бы Владимир Путин прикинул, что это сразу несколько сроков подряд, то бы не отнесся к этому так легкомысленно критически, а одобрил бы виды режиссера.
- Вы так много сделали, и мне кажется, сделаете не меньше еще,- успокаивал тем временем режиссера президент.- Ваши заслуги очевидны! Но дело даже не в заслугах, а в вашем таланте и умении проникнуть в суть того, что вы излагаете!
То есть, хоть Владимир Путин ничего сейчас и не сказал о поддержке, насчет которой прямо попросил Эмир Кустурица, надо полагать, проблем не будет. Хотя, с другой стороны, не сказал - нет и обязательств. Да, туман...
Гораздо больше Владимира Путина интересовало другое:
- Ваши оценки сегодняшнего дня, в том числе и трагических событий на Украине, полностью совпадают с моими. Так и есть. То, что происходило в Сербии... То, что происходит сейчас между Россией и Украиной... Возвеличивание, поднятие на пьедестал фашиствующих элементов прошлого (видимо, речь идет о таких, как Степан Бандера.- А. К.), придание им новой жизни в сегодняшнем дне... Это, конечно, очень похожие явления. Очень похожие. Но удивительно, насколько живучая эта идеология человеконенавистничества и крайнего национализма, которая используется на протяжении веков не в идеологических, кстати, а прежде всего в геополитических интересах. Вот!.. В этом ряду, кстати, и теракты, которые переживаем последнее время...
Президент России, говоря про теракты во множественном числе, скорее всего, имел в виду уже и удар Израиля по иранскому консульству и силам международной организации WCK.
- Вы же мне уже говорили об этом! - неожиданно произнес президент России.
Это было про идею квадриптиха. И прозвучало как-то вдруг. Вряд ли Эмир Кустурица должен был бы повторяться - и как режиссер, и как человек. А оказывается, повторялся.
- Мы говорили, когда вы были в Питере, да...- признал режиссер (как будто он сам там в это время не был.- А. К.).- Я хочу еще сказать, что становление нового мира, о котором я говорил,- это самое важное в жизни Сербии!
Тут ему можно было полностью доверять.
Он упомянул про Вторую мировую войну:
- Они (западный мир.- А. К.) запомнили, что это конец колонизации мира... Это такая версия конца западной номинации... И они никогда не говорили о том, что в России было 27 млн жертв. И сейчас, когда они говорят о проблеме нацизма, они не знают или не хотят знать, что тогда был конец эпохи колонизации.
- И кстати, никто не хочет с этим расставаться,- казалось, лишь Владимир Путин мог понять Эмира Кустурицу.- Я знаю просто! До сих пор эти исторические фобии присутствуют!
Господин Путин упирал на то, что он знает. Видимо, он читал какие-то закрытые источники. Иначе бы он не давал понять это.
- Кто-то ставит России в вину до сих пор, что кто-то когда-то лишился своего колониального могущества...- продолжил президент.
Видимо, теперь речь шла про Францию. Обо всем тут можно было лишь догадываться. Разговор вообще следовало признать сумбурным и при этом взрывным.
- Не переставая обижаться на нас, что мы помогали народам Африки, Латинской Америки, Азии вставать на ноги, бороться за свободу... Полагая, что это Россия виновата в кончине колониализма. А это совсем не так! - воскликнул Владимир Путин.- Да, действия Советского Союза ускоряли процесс, но он был неизбежен, потому что в той же Африке, Латинской Америке и Азии все равно это уже переросло принципы колониального режима. Люди уже не хотели быть рабами!
Кто бы мог подумать, что этот разговор так быстро может дойти до такой точки кипения.
- То же самое происходит и сегодня,- добавил Владимир Путин.- Происходят изменения. Переформатирование мира. Потому что новые силы, новые центры мира развиваются такими темпами, что, наверное, еще и не знала...
Он, наверное, хотел сказать сгоряча "история", но потом все-таки поостерегся.
- Просто никто не хочет из властей предержащих - в широком смысле слова - с этим смириться. Ищут виноватых. Вот в чем проблема! Ну я думаю, что это такая политическая сфера...- добавил президент.- Но она всегда связана с искусством, потому что искусство отражает реалии жизни. Сегодняшнее - это только хорошо забытое прошлое! Поэтому ваше обращение к истории может быть очень интересным.
- И очень важная одна вещь,- прибавил Эмир Кустурица.- Когда старый Рим победил старых греков, в Риме всегда можно было видеть скульптуры самых известных греческих скульпторов!
То есть никто никого и не думал отменять. Это он хотел сказать.
- Думаю, что сейчас русская культура продолжает там, где классическая русская культура не справилась,- продолжил Эмир Кустурица.- Я видел некоторые из фильмов, которые сняты здесь, и могу сказать, что они хорошо сделаны, но вы знаете, что, когда в годах 80-х были Антониони, Бергман, Михалков, Андронов (наверное, он имел в виду господина Кончаловского.- А. К.), когда они были самыми важными авторами (сочетание имен первого ряда было дерзким.- А. К.), было много таких, которые не были успешны... Я думаю, что дело не только в том, что они должны быть успешны, а в том, что они были очень хорошими авторскими кинами! И что касается кина, я думаю, что очень важно, чтобы было достаточно хороших фильмов, а не только успешных!
Что касается именно кина, то это ваще несомненно.
Газета "Коммерсантъ" №58 от 03.04.2024, стр. 3
Андрей Колесников