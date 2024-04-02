Переформатирование мира по-путински. Репортаж А.Колесникова о встрече ВВП с Кустурицей

12:09 03.04.2024

Война и Эмир

О чем не могли не сказать друг другу российский президент и сербский режиссер



2 апреля президент России Владимир Путин в Представительском кабинете Кремля встретился с режиссером Эмиром Кустурицей, который поделился с ним творческими планами. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников отмечает, что планы эти выглядят грандиозно. Кроме того, Эмир Кустурица рассказал, что видит и окончание своей карьеры. Владимир Путин при этом дал понять, что не видит.



Эмир Кустурица на встрече с Владимиром Путиным выглядел просто глыбой



